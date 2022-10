Due gol nel recupero valgono i tre punti: una rimonta da paura

Finale al cardiopalma in quel di Zingonia e vittoria conquistata nel recupero grazie a una prodezza del migliore in campo. La partita tra Atalanta e Fiorentina è stata un'altalena di emozioni che è culminata negli ultimi dieci minuti, in cui sono stati realizzati tre dei cinque gol della sfida. In un primo tempo caratterizzato da un predominio degli ospiti - condito da due ottime parate di Pardel - è Sene ha sbloccare il risultato grazie a una bella girata in area di rigore. La Dea nel secondo tempo inizia a giocare e si rende pericolosa a più riprese con Vorlicky, fino a trovare il pareggio con Muhameti. Da questo momento in poi la partita diventa apertissima, con occasioni da entrambi i lati che culminano con il vantaggio viola siglato da Elia. Proprio quando la sfida sembrava indirizzata verso una vittoria degli ospiti, con un moto d'orgoglio l'Atalanta dapprima trova la rete del 2-2 con Omar, per poi siglare il gol vittoria con Vorlicky, che sembra essere sulla strada giusta per tornare ai suoi livelli. Una partita di quantità e qualità per il giocatore della Repubblica Ceca, in cui il gol vittoria rappresenta il giusto coronamento di una prestazione da migliore in campo

PREDOMINIO VIOLA

L'Atalanta parte bene, ma dal 15' è la Fiorentina a prendere in mano il pallino del gioco, rendendosi pericolosa a più riprese dalle parti di Pardel: prima Kayode con un sinistro dal limite (17'), poi Di Stefano con un diagonale velenoso (26') e poi Favasuli con una gran conclusione da fuori area (36'). Al 37' i viola riescono, finalmente, a passare in vantaggio grazie a una percussione di Falconi che trova Sene spalle alla porta in mezzo all'area di rigore: la punta senegalese riceve, lascia sul posto Tavanti e spiazza il portiere dell'Atalanta. La Dea fatica a costruire dal basso e si affida ai lanci lunghi, spesso ricevuti senza troppi problemi dalla difesa viola.

ORGOGLIO DEA

Nel secondo tempo la musica cambia, l'Atalanta entra in campo più convinta e inizia a farsi pericolosa dalle parti di Martinelli soprattutto con Vorlicky - autore di una partita sontuosa - che prima impegna il portiere avversario con un tiro da fuori area (59'), poi mette in mezzo un pallone velenoso che porta all'azione del pareggio. Sul suo cross respinto, Palestra riceve sulla trequarti destra e trova Muhameti con un assist preciso, il capitano atalantino con una grande torsione incrocia di testa e mette il pallone alle spalle di Martinelli. Da lì in poi inizia una nuova partita: i bergamaschi continuano ad attaccare, soprattutto con il sempre pericoloso Vorlicky (67' e 78'), ma è la Fiorentina a trovare - di nuovo - il gol del vantaggio, su un'azione molto confusa. All'87', Di Stefano - tra i migliori dei suoi - mette in area un cross velenoso - che Pardel legge male - e colpisce la traversa, la difesa dell'Atalanta non riesce a liberare e Baroncelli riesce a girare nel traffico da dentro l'area piccola, il portiere polacco respinge ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è Elia, che insacca il gol 2-1. Trovatasi in svantaggio, l'Atalanta prova il tutto per tutto e inserisce Omar al posto di Roaldsoy ed è proprio il neoentrato a trovare il pareggio al 91'. Break di Muhameti che cambia di gioco per Vavassori, quest'ultimo imbuca per lo svedese che, con freddezza, mette il pallone alle spalle di Martinelli. I padroni di casa, poi, non hanno smesso di spingere e sull'ultimo pallone della partita trovano il gol vittoria. Cross basso di Regonesi dalla sinistra, Vorlicky lascia scorrere, controlla di destro e trova l'angolo giusto per il gol vittoria.

IL TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 3-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2): 37' Sene (F), 18' st Muhameti (A), 41' st Elia (F), 46' st Omar (A), 48' st Vorlicky (A).

ATALANTA (4-3-1-2): Pardel 6, Palestra 7, Tavanti 5.5, Hecko 6 (39' st Tornaghi sv), Regonesi 6.5, Muhameti 7, Colombo 5.5 (13' st Chiwisa 6), Roaldsoy 6 (44' st Omar 7), Vorlicky 8, Stabile 5.5 (39' st Bevilacqua sv), Vitucci 5.5 (13' st Vavassori 6.5). A disp. Maglieri, Illipronti, Saleh, Fisic, Riccio, Guerini, Perez, Gudmundsson. All. Fioretto 7.

FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli 6, Baroncelli 5.5, Krastev 6.5 (36' st Vigiani sv), Elia 6.5, Kayode 6, Vitolo 5.5, Falconi 6.5 (36' st Atzeni sv), Favasuli 6, Nardi 6.5 (44' st Saltalamacchia sv), Di Stefano 6.5, Sene 7. A disp. Tognetti, Leonardelli, Berti, Denes, Bigozzi, Gori, Padilla, Ievoli, Gudelevicius, Comuzzo. All. Aquilani 6.5.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino 6.5.

ASSISTENTI: Ceolin di Treviso e Regattieri di Finale Emilia.

AMMONITI: Muhameti (A), Colombo (A), Vitolo (F), Falconi (F)

Il 4-3-1-2 di Marco Fioretto: sono tre i cambi rispetto al 5-2 casalingo contro il Cesena: Hecko prende il posto di Guerini in difesa, a centrocampo Roaldsoy preferito a Chiwisa, davanti Vitucci per l'assente De Nipoti.