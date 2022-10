Tripletta con gol decisivo all'ultimo istante, la nuova stella del Milan firma la vittoria rossonera

Vincere era d'obbligo per il Milan di Ignazio Abate, tantopiù in casa dell'Udinese ultima in classifica. I rossoneri hanno confermato le loro difficoltà superando i combattivi ma fragili friulani solo all'ultimo respiro e rischiando più volte di subire il 3-2 in una ripresa molto sofferta, ma oggi più che mai l'importante era centrare la vittoria. Alla fine sono bastate le tre frecce nell'arco di Chaka Traore, che con la sua tripletta si porta a casa il pallone e la palma di migliore in campo, per tornare a Milano coi tre punti e con una dose di fiducia in più che solo i risultati, specie se arrivati in modo rocambolesco e sofferto, riescono a dare. Per l'Udinese invece si conferma essenziale la presenza del fantasista Pafundi, il migliore dei suoi di gran lunga. Se i bianconeri vorranno salvarsi, bisognerà quindi pregare la prima squadra di Sottil, decisamente ben messa in Serie A, di non aggregarlo costantemente ad essa e di lasciarlo ai suoi bisognosi compagni.

DOPPIO COLPO DEL DIAVOLO

Cambia radicalmente le carte in tavola l’Udinese, complice il solo punto raccolto nelle precedenti sette giornate. Il 4-2-3-1 dei friuliani, inedito rispetto al canonico 3-5-2 fin qui usato dal tecnico Jani Sturm, viene però subito perforato dal Milan, protagonista di una partenza lanciata. I rossoneri infatti al 3’ sono già in vantaggio, grazie allo spunto sulla fascia destra di Alesi, che serve Mangiameli in mezzo; Di Bartolo risponde alla punta ospite con un colpo di reni, ma nulla può sulla pronta ribattuta in rete di Traore. La reazione bianconera comunque non si fa attendere e i padroni di casa, grazie a una manovra fluida, si insediano stabilmente nella metà campo avversaria, senza però creare grossi pericoli dalle parti di Nava. È infatti grazie a un regalo rossonero che si ristabilisce il pareggio: l’ambiziosa uscita da dietro dei ragazzi di Abate si scontra con l’efficace pressing a uomo friulano, che permette a Centis di puntare la porta e lanciare Pafundi in inserimento sulla destra, al quale basta un passaggio in mezzo per servire a Semedo il più comodo degli assist. L’equilibrio tuttavia non dura a lungo, ed è il Milan a romperlo. Una rapida combinazione tra Bakoune, Mangiameli e Zeroli libera il solito Traore sulla sinistra che comverge e scarica all’angolino lontano un destro imparabile per Di Bartolo. L’Udinese, pur chiudendo in avanti la frazione, non riesce a mutare il parziale di 1-2.

Federico Mangiameli e James Abankwah si contendono la sfera (CLICCA SULLA FOTO per vedere la gallery sul sito ufficiale del Milan)

LAMPO DI GIOIA

Pronti, via e subito il Milan capisce che la ripresa non sarà un pranzo di gala. La botta di Pafundi in avvio impegna seriamente Nava, il quale però poco dopo deve raccogliere dalla rete il pallone del 2-2. Il portiere ospite ha comunque le sue colpe nel posizionamento della barriera, cosa di cui il mancino fatato di Pafundi approfitta per trafiggerlo sul primo palo. Col passare dei minuti i diavoletti appaiono sempre più stanchi e confusi, al punto da spingere Abate a scelte drastiche, con triplo cambio già al 13'. Nemmeno il decisionismo del tecnico pare sortire l'effetto sperato, con anzi il Milan che rischia più volte di andare in svantaggio a causa di qualche imbarcata difensiva preoccupante. I ritmi però gradualmente calano anche per l'Udinese, la quale crea sempre meno pericoli e lascia il pallino del gioco ai rossoneri, capaci di farsi vedere solo con qualche guizzo individuale. Ma che guizzi: nel recupero il subentrato Bozzolan si beve tutti sulla fascia sinistra, entra in area dal fondo e prova a servire l'assist vincente: la mischia che ne scaturisce è però risolta da Di Bartolo, che blocca il pallone di quello che tutti credono sarà il pareggio. E invece no, perché sempre Di Bartolo, un minuto dopo, si rende protagonista, questa volta però in negativo. Il suo liscio infatti apre infatti un'autostrada al caparbio Traore, il quale raccoglie il pallone stampatosi sul palo e insacca il proprio terzo gol di giornata, ormai a tempo scaduto. Alle esultanze sulla panchina ospite segue infatti subito il triplice fischio dell'arbitro, che manda tutti sotto la doccia, fredda per l'Udinese e piacevolissima per il Milan.

IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 2-3

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3): 3' Traore (M), 30' Vivaldo (U), 38' Traore (M), 6' st Pafundi (U), 49' st Traore (M).

UDINESE (4-2-3-1): Di Bartolo 5.5, Iob 6 (30' st Cocetta sv), Abdalla 5.5, Abankwah 6, Guessand 6.5, Centis 6.5, Castagnaviz 6.5 (38' st De Crescenzo sv), Basha 5.5, Pafundi 7.5 (38' st Russo sv), Pejicic 6 (49' st Porzio sv), Vivaldo 6.5. A disp. Mecchia, Bassi, Di Lazzaro, Accetta, Nwachukwu, Nuredini, Armani, Caiazzo. All. Sturm 6.5.

MILAN (4-3-3): Nava 6, Bakoune 7, Coubis 6, Paloschi 6.5 (13' st Simic 6.5), Bartesaghi 7 (21' st Bozzolan 6.5), Gala 7 (41' st Eletu), Marshage 6.5, Zeroli 7.5, Alesi 6.5 (13' st Cuenca 6.5), Mangiameli 6.5 (13' st Longhi 6), Traore 8. A disp. Pseftis, Torriani, Nsiala, Pluvio, Stalmach, Omoregbe, Casali. All. Abate 6.5.

ARBITRO: Monaldi di Macerata 6.5.

ASSISTENTI: Pasqualetto di Aprilia e Starnini di Viterbo.

AMMONITI: Marshage (M), Centis (U), Traore (M), Pafundi (U), Abdalla (U), Coubis (M).

Foto credit acmilan.com

LE PAGELLE

UDINESE

Di Bartolo 5.5 Si distingue con qualche bella parata nel corso del match. I problemi ci sono però coi piedi: oltre a qualche imprecisione, pesa come un macigno l'errore del 2-3 finale.

Iob 6 Lotta e si sacrifica sulla fascia, ma spesso risulta sconfitto nei duelli contro un indiavolato Traore. (30' st Cocetta sv).

Abankwah 6 Amministra bene la difesa, ma spesso i suoi passaggi non hanno propriamente i giri giusti.

Abdalla 5.5 Fuori fase, oltre a qualche lancio intercettato, si fa scippare pericolosamente un pallone tentando di difenderlo.

Guessand 6.5 Si sgancia bene in avanti più volte, aiutandosi col mestiere e con una buona tecnica. Potrebbe finalizzare un contropiede nella ripresa, ma incespica.

Centis 6.5 Oltre a pressare con grande intensità, riesce a resistere bene all'aggressione avversaria quando si inserisce. Meno pulito in impostazione e al tiro.

Castagnaviz 6.5 Anche lui meglio in interdizione che in costruzione, ma è comunque prezioso. Regala un bel filtrante a Semedo nel secondo tempo. (38' st De Crescenzo sv).

Basha 5.5 Poco ispirato. I maligni direbbero che più che friulano è veneziano, tentando quasi solo sortite individuali, spesso a vuoto. Cresce un po' col passare dei minuti, ma l'unico suo tiro è ciabattato.

Pafundi 7.5 Mattatore. Per rintracciarlo sul campo servirebbe il GPS, tanto è ampio il suo raggio d'azione. Il gol su punizione corona un'ottima prova fatta di dribbling, guizzi e tiri pericolosi. (38' st Russo sv).

Pejicic 6 Parte largo per poi accentrarsi e smistare le sponde raccolte. Cala però paurosamente dopo un discreto primo tempo. (49' st Porzio sv).

Semedo 6.5 Poco incisivo, ha il merito di segnare un gol che, pur non essendo una prodezza balistica, denota fiuto e conoscenza del mestiere, che mette in evidenza anche con dei buoni movimenti.

All. Sturm 6.5 La sua sqaudra combatte e ha idee, motivo per cui avrebbe meritato sicuramente di più. Non può essere però Pafundi il solo a vedere la porta.

MILAN

Nava 6 Si mostra sicuro e reattivo, con delle buoni doti tecniche. Ha però delle responsabilità in ambo i gol, nel primo per l'uscita avventata e nel secondo per la barriera.

Bakoune 7 Ara la sua fascia come un trattore, aggiungendo però raffinate letture tattiche e grande tecnica. Gli manca giusto l'assist.

Coubis 6 Parte bene, con alcuni movimenti ben fatti in fase d'impotazione. Non è esente tuttavia da pecche, specie quando deve costruire.

Paloschi 6.5 Quando deve verticalizzare è preciso, mentre in marcatura soffre poco.

13' st Simic 6.5 Non difetta di coraggio e sicurezza, specie in fase d'impostazione. Non sempre tutto gli riesce però.

Bartesaghi 7 Annulla l'avversario e può permettersi di spingere in avanti, senza mai sbilanciarsi. Buone anche le sue chiusure.

21' st Bozzolan 6.5 Per gran parte del tempo non si vede, ma quando si accende nel recupero per l'Udinese son dolori.

Gala 7 Dinamismo costante il suo. Prova dei bei filtranti e chiude gli spazi, concedendosi qualche incursione. (41' st Eletu sv).

Marshage 6.5 Mediano davanti alla difesa, detta i tempi giusti alla sqaudra pur tra qualche errore. Si fa vedere quasi più per alcuni begli interventi difensivi.

Zeroli 7.5 Fa le stesse cose del suo omologo Gala, rendendosi però più pericoloso e più tenace in fase d'interdizione.

Alesi 6.5 Ha sì tra le sue doti il dribbling, di cui approfitta per distendersi nel campo, ma dopo un buon avvio si vede veramente troppo poco.

13' st Cuenca 6.5 Il più intraprendente dei subentrati. I suoi inserimenti creano qualche grattacapo ai friulani.

Mangiameli 6.5 Poco deciso in appoggio e quasi mai pericoloso. Si riscatta mettendo lo zampino nel gol dell'1-2.

13' st Longhi 6 Persino più in difficoltà di chi l'ha preceduto, si vede veramente pochissimo.

Traore 8 Uomo partita e "salvatore" del Diavolo. Oltre a una grande tecnica, messa in mostra col secondo gol, evidenzia una notevole lettura della situazione, grazie alla quale è sempre al posto giusto al momento giusto.

All. Abate 6.5 Il suo Milan parte bene e manovra bene a centrocampo e sulle ali. L'attacco però incide troppo poco e la squadra, se perde di intensità, fatica a ritrovarsi.

ARBITRO

Monaldi di Macerata 6.5 Dirige in modo sicuro. Non lesina i cartellini ma non è mai fiscale.