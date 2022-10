Toma è Rock, Pozzi la chiude: il Brescia cade in casa nel derby lombardo

Il derby bresciano-bergamasco è bluceleste. Dopo un avvio difficoltoso fatto di tre sconfitte consecutive, ecco arrivare in casa Albinoleffe il sereno, con la seconda vittoria consecutiva in stagione dopo quella ottenuta nel turno precedente contro il Monza, che di certo ha dato entusiasmo alla compagine di Massimiliano Maffioletti. Una vittoria che porta gli orobici esattamente a metà classifica mentre, viceversa, porta i bresciani pericolosamente verso la zona rossa della graduatoria. Fatica infatti ad ingranare il Brescia di Davide Possanzini in questo avvio di stagione, vito che anche dopo questa quinta tornata viene abbattuto tra le mura amiche dall’Albinoleffe per 3-1. Baby rondinelle in svantaggio poco dopo il quarto d’ora per effetto del gol di Toma. In avvio di ripresa è lo stesso Toma a firmare il raddoppio prima del gol del subentrato Contessi che riapre la contesa ma è tutto inutile perché a poco dal triplice fischio ecco il definitivo 3-1 ad opera di Pozzi. I biancazzurri rimangono fermi a quota 3 punti e scivolano al 13° posto, ma potranno riprendersi già dal prossimo sabato prossimo quando sarà in programma la sfida in casa del Padova, fanalino di coda con 0 punti.

RROCK TOMA

Inizia la corrida al Centro Sportivo San Filippo fra Brescia e AlbinoLeffe, un derby bresciano-bergamasco in cui però nelle vesti orobiche è la squadra bluceleste a perdere le vece degli atlantici. In apertura subito pericolo nell’area di Sonzogni, un calcio d'angolo dalla destra battuto da Vinzioli che Toma incorna di testa facendo terminare la sfera fuori di nulla. Al quarto d’ora altra occasione per gli ospiti derivata da un passaggio rasoterra dalla trequarti di Angeloni per Toma che impatta col portiere avversario, invalidando di fatto l’occasione. Ma è il preludio al vantaggio, maturato al 17’ grazie ad una gran giocata di Bettoni che intercetta la sfera e smarca Toma il quale, solo davanti al portiere, insacca sul primo palo l’uno-zero bergamasco. Il Brescia in questa fase accusa il colpo, prova ad abbozzare qualcosa ma è sempre troppo poco per impensierire la porta di Pratelli. Al 24' altra occasionissima per lo scatenato Toma che calcia a botta sicura da distanza ravvicinata trovando però la grande risposta di puro istinto di Sonzogni, col piede. C’è solo una squadra in campo e verso il finale di frazione ecco, da una punizione dalla trequarti di Muzio, ancora Toma calciare di prima sul secondo palo, trovando stavolta la deviazione provvidenziale di un difensore. All'intervallo, Albinoleffe avanti grazie a un gol di Rrok Toma.

TOMATINA

Nessun cambio al principio, si riparte con gli stessi interpreti della prima frazione. Non passa molto però e già l’Albinoleffe raddoppia con lo scatenatissimo Toma che firma la doppietta personale sfruttando al meglio un'azione di contropiede nata da un recupero di sontuoso Angeloni. Per Sonzogni nulla da fare e adesso si mette davvero dura per le rondinelle, sempre più a corto di idee efficaci. La cricca di Maffioletti allora prova ad infierire con un affondo dalla destra di Concas, sul cui cross in area Angeloni sbaglia l'aggancio che l’avrebbe messo in una posizione favorevolissima. Il Brescia vacilla. Servirà dunque un triplo cambio nelle fila locali per cercar di riaprire una gara messasi ormai sul piano inclinato, dalla parte della salita. Dentro allora Lorini, Contessi e Kasa per cercare di rivitalizzare l’attacco biancazzurro. E non a caso poco dopo Brescia vicinissimo al gol con Fogliata, solo palo per lui. È solo il preludio al gol che arriverà poo dopo e porterà la firma di uno dei subentranti, ovvero quella di Contessi. Ma è una falsa speranza per i ragazzi di Possanzini, perché espostosi al contropiede ospite poi andranno pure a prendere il definitivo tris ad opera di un altro subentrato, Pozzi, che fisserà definitivamente score sul 3-1 ad una manciata di minuti dal termine. Game set match, e per i bresciani classifica rosso pomodoro, come fossimo Buñol.

IL TABELLINO

BRESCIA-ALBINOLEFFE 1-3

RETI (0-2, 1-2, 1-3): 17' Toma (A), 3' st Toma (A), 24' st Contessi (B), 43' st Pozzi (A).

BRESCIA (4-3-3): Sonzogni 6.5, Muca 6, Pandini 6, Gussago 6, Riviera 6 (17' st Lorini 6), Tomaselli 6, Mor 6 (17' st Contessi 7), Fogliata 6.5, Scalmana 6 (17' st Kasa 6), Rizza 6 (35' st Mozzon sv), Ferro 6. A disp. Recaldini, Mainardi, Perego, Negretti, Compaore. All. Possanzini 6.

ALBINOLEFFE (4-3-3): Pratelli 6, Freri 6, Castellani 6, Bettoni 7 (37' st Grassia sv), Zambelli 6, Vinzioli 6 (23' st Balestra 6), Concas 6 (28' st Malanchini sv), Stingaciu 6, Angeloni 7 (28' st Barcella sv), Muzio 6 (37' st Pozzi 7), Toma 8. A disp. Giroletti, Portolesi, Ghilardi, Di Carlo, Speroni. All. Maffioletti 7.

ARBITRO: Zanotti di Rimini 6.

ASSISTENTI: Merciari di Rimini e Hader di Ravenna.

AMMONITI: Barcella (A), Muzio (A), Angeloni (A), Vinzioli (A), Muca (B).

LE PAGELLE

BRESCIA

Sonzogni 6.5 Ci mette sempre qualche pezza, stavolta non poteva fare molto in occasione delle reti orobiche. Nel complesso sempre una garanzia.

Muca 6 Sulla destra fatica a spingere e trova parecchio pane per i suoi denti, fa quel che riesce.

Pandini 6 Si impegna e si limita a fare l’ordinario, senza prendersi eccessive responsabilità.

Gussago 6 Lotta e cerca di limitare il più possibile le iniziative avversarie, nel complesso fa la sua parte.

Riviera 6 Gara difficile, prova a fare il massimo per far filtro e limitare le iniziative avversarie.

17’ st Lorini 6 Tutto in salita e lui fa quello che riesce.

Tomaselli 6 Un po’ in affanno, dietro non è facile resistere agli attacchi orobici e lui non è molto supportato dai compagni.

Mor 6 Cerca sempre qualche buona soluzione, ma non spesso gli riesce ciò che ha in testa.

17’ st Contessi 7 Ci mette solo qualche minuto per entrare a mille ed accorciare le distanze, il suo apporto è prezioso e va premiato.

Fogliata 6.5 Fermato da un palo, avrebbe di certo potuto cambiare l’inerzia del match con un pizzico di fortuna in più.

Scalmana 6 Il bomber bresciano rimane ancora a secco, purtroppo rimane imprigionato nella gabbia orobica e non riesce ad uscirne.

17’ st Kasa 6 Entra ma non riesce a metterci lo zampino.

Rizza 6 Ha poche occasioni per mettersi in luce, il centrocampo fatica a garantirgli rifornimenti costati. (35’ st Mozzon sv).

Ferro 6 Da un giocatore come lui ci si aspettano sempre giocate preziose, stavolta non era sempre servito a dovere.

All. Possanzini 6 Sconfitta pesante tra le mura amiche in questo sentito derby lombardo: la squadra naviga al 13° posto e sembra lontana da una proposta convincente.

ALBINOLEFFE

Pratelli 6 Non molto impegnato, fa quanto basta per salvaguardare la porta e il risultato: buona gara.

Ferri 6 Sulla destra è davvero in grande spolvero, spinge e si lascia scappare ben poche marcature. Ben fatto.

Castellani 6 Grande iniziative sulla corsia di sinistra, non si fa mai cogliere impreparato e mantiene sempre sotto controllo la sua zona.

Bettoni 7 Grande intuizione in occasione della prima rete dei suoi, la sua intelligenza tattica è davvero preziosa. (38’ st Grassia sv).

Zambelli 6 La squadra corre pochi rischi anche perché lui legge bene tutte le situazioni più complesse.

Vinzioli 6 Grande affiatamento col compagno di reparto, le sue qualità lo fanno spiccare come uno dei migliori marcatori. (22’ st Balestra 6).

Concas 6 Si spende tanto per la causa e contribuisce a tante buone trame nel mezzo, buon contributo nel complesso. (27’ st Malanchini sv).

Stingaciu 6 Bene il grande lavoro di smistamento, ha un’ottima visione di gioco e questo lo rende un punto di riferimento nel mare magnum del centrocampo.

Angeloni 7 Recupera tantissimi palloni e da uno di quelli innesca il contropiede vincente che porta al gol il compagno. (27’ st Barcella sv).

Muzio 6 Lavora tanto per la squadra, esce quando proprio non ne ha più.

38’ st Pozzi 7 Chiude i giochi con il suo sigillo nonostante avesse messo da poco i piedi in campo.

Toma 8 Doppietta preziosissima che lancia in classifica i suoi, e la sua prestazione personale.

All. Maffioletti 7 Ottima prestazione dei suoi che vanno a Brescia per non fare prigionieri e tornano con una prestazione ampiamente soddisfacente.

ARBITRO

Zanotti di Rimini 6 Gara corretta e condotta senza sbavature, è sempre presente e vicino al gioco, nulla da eccepire.

L’INTERVISTA

Così al termine del match Massimiliano Maffioletti, tecnico Albinoleffe: «È stata una partita gestita bene fino al 70' dove abbiamo concesso poco e ripartendo molto bene. Abbiamo avuto parecchie occasioni da gol ma ne abbiamo concretizzate solo due. Nel secondo tempo, quando sono calati i ritmi, ci siamo abbassati un po' e abbiamo fatto un quarto d'ora in cui siamo stati passivi e in cui il Brescia è riuscito ad accorciare le distanze. Poi Pozzi ha messo a segno il 3-1 e lì, di fatto, la partita è finita. Prendiamo quanto di buono abbiamo fatto nei primi 70 minuti mentre dobbiamo essere consapevoli che il quarto d'ora finale deve essere gestito in maniera diversa riuscendo a palleggiare meglio anche contro una squadra sbilanciata come era il Brescia in quel frangente. Questo è un aspetto in cui manchiamo un po' e su cui ovviamente lavoreremo. Devo comunque fare un plauso ai ragazzi perché anche si sono resi protagonisti dell'ennesima prova convincente. Siamo tutti molto contenti per il risultato ottenuto. Avanti così».