Milan e Atalanta destini comuni, il Monza torna a sorridere con la fantasia, Renate capolista

Due 3-2 identici nella forma e nella sostanza, due risultati vitali per Milan e Atalanta in Primavera 1 che festeggiano i tre punti al termine di due partite per certi versi assurde. Come del resto è assurdo questo campionato, con l’Inter nei bassifondi e con il Frosinone davanti a tutti. La storia - i nerazzurri in zona retrocessione - nella storia, e cioè una squadra neopromossa che veleggia davanti alle corazzate Roma e Juventus. E così torna alla mente anche la prima giornata, in cui il Milan cadeva in casa proprio contro i ciociari: una sconfitta che, due mesi dopo, assume contorni decisamente diversi. Perché evidentemente la formazione di Giorgio Gorgone non era vittima sacrificale e nel contempo quella rossonera non era una squadra in clamorosa difficoltà. E a dimostrarlo c’è quest’ultimo turno, che certifica la pazzesca favola dei laziali e la rinascita dei ragazzi di Ignazio Abate. Adesso, dopo 8 partite e con una classifica che torna a essere interessante (senza contare il primo posto nel girone di Youth League) si può dire: l’impatto dell’ex terzino - l’anno scorso vice Campione d’Italia con l’Under 16 - è stato di altissimo livello. Ad Abate sono bastate un paio di partite per trovare la quadra difensiva con le promozioni di Bakoune, Paloschi e Nava, le qualità offensive di El Hilali prima e Traore poi hanno fatto il resto: in particolare l’attaccante ex Parma ha trascinato il Diavolo in quel di Udine con una tripletta. Davanti al fenomeno del futuro Simone Pafundi, i rossoneri hanno vinto 3-2 con una tripletta del suo fantasista che l’ha risolta nel quinto minuto di recupero. Più o meno lo stesso destino dell’Atalanta, almeno nel risultato finale.

Se il Milan comunque è andato due volte in vantaggio, per la Dea il discorso cambia nel momento in cui i bergamaschi si trovano al 90’ sotto 2-1 in casa con la Fiorentina. La Viola però non fa i conti con il subentrato Omar, che fa 2-2, e con il ritrovato Lukas Vorlicky, che sta tornando sui suoi livelli dopo le grandi difficoltà fisiche degli ultimi due anni. Il trequartista della Repubblica Ceca con una magia firma il 3-2 e conferma i passi avanti della squadra di Fioretto. Insomma Milan e Atalanta stanno ripartendo, e mentre cercano di trovare il passo giusto c’è una Juve che rallenta incappando nella prima sconfitta stagionale: il 4-2 sul campo del Bologna è pesante perché i gol dei felsinei arrivano tutti nel primo tempo, e permette al Frosinone di balzare in testa. Un miracolo? No, una splendida realtà.

PRIMAVERA 1 • TOP 11

LA PROVA DEL 10

Andrea Ferraris e Filippo Puletto. Due numeri 10, due talenti che con la Primavera 2 c’entrano poco. Il primo, ex Milan e Juventus, sta trascinando il Monza ed è capocannoniere del girone; il secondo, da una vita nel vivaio della Spal, è il punto di riferimento degli estensi primi in classifica e ancora imbattuti anche per quanto riguarda i gol subiti. I due fantasisti sono anche questa settimana protagonisti: Ferraris perché segna addirittura 4 reti nel 6-1 dei brianzoli sul Pordenone, Puletto perché sblocca e indirizza una partita, quella con la Cremonese, che si stava incanalando verso lo 0-0. Classe predominante, istinto del gol e ruolo da leadership indiscussa: chiaro che Alessandro Lupi e Vito Grieco ripongano su di loro una dose infinita di fiducia.

Il Monza torna quindi a correre dopo i passi falsi con Vicenza e Albinoleffe e si rimette alla caccia delle big, che però non sembrano avere alcuna intenzione di perdere colpi. Spal, Parma, Venezia e Genoa non hanno infatti ancora perso una partita, e il pareggio del Venezia col Cittadella - salvato dai miracoli del portiere Veneran - diventa una notizia quasi clamorosa. Stare dietro a queste squadre sarà un’impresa durissima, ma i ragazzi di Lupi ci proveranno già da settimana prossima, con all’orizzonte la sfida alla capolista. E sarà proprio Ferraris contro Puletto, in una sorta di prima resa dei conti.

Un’altra squadra che sorride è l’Albinoleffe, che dopo la vittoria di settimana scorsa centra un altro bottino pieno superando il Brescia a casa sua: la doppietta di Toma e il gol di Pozzi regalano altri tre punti agli orobici, che si tolgono così dalle zone calde della classifica. La formazione di Maffioletti ha pagato lo scotto dell’adattamento alla categoria dopo la promozione dalla Primavera 3, e adesso vuole continuare su questa strada: il calendario aiuta e se c’è un momento in cui bisogna dare continuità ai risultati, quel momento è adesso. Sorride Bergamo ma sorride anche Brescia, sponda FeralpiSalò: il 2-0 sul campo del Como manda in crisi i lariani, che dopo 5 partite hanno vinto solamente una volta. Troppo poco, ci si aspettava qualcosa di più dalla gestione inglese. Ancora male il Padova, sconfitto dal Genoa, mentre l’Alessandria avanza a piccoli(ssimi) passi: dopo il pareggio col Brescia, ecco un altro 2-2 stavolta sul campo del Vicenza. Il passo è da tartaruga, ma potrebbe anche bastare.

PRIMAVERA 2 • TOP 11

MINIMO SFORZO...MASSIMA RESA

Guarda tutti dall’alto Savoldi con il suo Renate al termine di questa quarta giornata di Primavera 3. Il successo di misura contro il Sudtirol e la contestuale pazza (e pazzesca) rimonta del Lecco contro la Carrarese hanno regalato il primato in solitaria alle Pantere, a quota 10 punti dopo sole 4 giornate. L’eroe di giornata risponde al nome di Simone Maccario, entrato subito dopo l’intervallo, che impiega un solo minuto dal suo ingresso in campo per decidere la partita, sfruttando la sua velocità per superare la difesa avversaria, battere Harrasser e segnare l’unico gol del match. Il Sudtirol palleggia per buona parte della partita ma non riesce quasi mai ad impensierire Tanzi che per la prima volta in stagione mantiene la porta inviolata. Il Renate, al contrario, ha più volte l’occasione per chiuderla ma non è preciso sotto porta e si limita ad una vittoria risicata. L’importante erano i 3 punti e sono arrivati per la soddisfazione del tecnico nerazzurro Savoldi: «Abbiamo giocato bene, il risultato ci sta stretto, avremmo potuto e dovuto chiuderla prima ma sono contento, ci godiamo questa settimana da capolista sapendo che le gare più importanti saranno quelle dopo il riposo della prossima». Su Maccario: «Simone per noi è un giocatore fondamentale, viene da un infortunio che lo ha costretto a giocare solo spezzoni in questo inizio di campionato ma è senza dubbio un titolare».

Z COME ZANABONI

Parlando di rimonte, vittorie e vette di classifica s’inserisce perfettamente il successo della Pro Patria a Mantova (3-2) in Primavera 4. I lombardi, sotto 2-1 fino al 89’, riescono miracolosamente a ribaltare il risultato grazie ad una doppietta del solito Zanaboni e a salire al secondo posto in coabitazione. Per l’attaccante classe 2005 sono già 5 i gol in questo campionato che lo proiettano tra i migliori bomber della categoria. I Tigrotti hanno il merito di sbloccare l’incontro con il gol di Mazzitelli ma poi subiscono l’impeto dei padroni di casa concedendo due rigori (uno segnato e uno sbagliato, entrambi da Faina) e subendo il gol del 2-1 a un quarto d’ora dalla fine da Trentini. Poi, si scatena Zanaboni: due gol in due minuti (89’ e 90’) e rimonta completata. «Vittoria di grande carattere», commenta entusiasta il tecnico della Pro Patria Gentilini che trova la terza vittoria consecutiva dopo la sconfitta all’esordio con la Triestina.