Il Milan ne fa 4, il Monza elimina il Cittadella e sfiderà la Spal: tutto sui trentaduesimi di finale

Milan e Monza promosse a pieni voti, Brescia bocciato, Torino e Como in attesa. Il mercoledì di Primavera Tim Cup si chiude con questi verdetti principali e con i sedicesimi che prendono forma aspettando l'ultimo match - quello tra granata e lariani - che definirà la sfidante della Cremonese. Dagli altri campi ecco il sorriso della Reggina che elimina il Benevento, del Cesena che fa fuori il Parma e dell'Ascoli che piazza il colpo di giornata in casa dell'Empoli. Tiratissime le sfide tra Spal e Vicenza, con gli estensi che la risolvono nei tempi supplementari, e tra Udinese e Venezia, con i friulani che la spuntano ai rigori grazie alla parata di Di Bartolo su Berengo.

Aspettando, dagli ottavi di finale, l'ingresso delle big (Cagliari, Sassuolo, Atalanta, Fiorentina, Inter, Sampdoria, Juventus, Roma), la competizione entra nel vivo dopo i due turni preliminari che avevano promosso Como, Ascoli, Padova e Crotone. La copertina spetta al Milan, che dopo la vittoria con l'Udinese in campionato propone un'altra buona prestazione stavolta con lo Spezia: i rossoneri vincono 4-0 con la doppietta di Longhi e i gol di Pluvio e del classe 2006 Scotti. Abate dà respiro ai titolari, lancia per la prima volta il portiere Torriani, rispolvera Nsiala al centro della difesa e fa esordire il difensore Parmiggiani e il centrocampista Mancioppi, entrambi dell'Under 17: il Diavolo mette subito la partita in discesa, passa il turno e ai sedicesimi ospiterà il Genoa che nel suo impegno ha battuto 2-1 la Virtus Entella. Per il Grifone ci pensano Bornosuzov e Bifini a ribaltare il gol di Hu Yiwang, ex Giana Erminio.

Applausi a scena aperta anche per il Monza, che supera con un netto 5-1 il Cittadella e raggiunge al turno successivo la Spal che a sua volta fa fuori ai supplementari il Vicenza: i ragazzi di Alessandro Lupi - nel giorno in cui Ferraris, Colombo, Kassama e Dos Reis sono convocati da Palladino con i grandi andando tutti in panchina contro l'Udinese - danno spettacolo con le doppietta di Marras e Vacca e con Berretta a chiudere il pokerissimo finale sui veneti. Pirotecnica invece la vittoria della Cremonese, che a Brescia la spunta ai supplementari dopo il 3-3 al 90': Ortelli firma il pari in extremis che porta la gara all'extra-time, poi Stuckler e Concari eliminano le rondinelle. I grigiorossi ora se la vedranno con la vincente di Torino-Como che si giocherà settimana prossima.

Jordan Longhi esulta dopo aver segnato contro lo Spezia (credit foto acmilan.com - CLICCA SULLA FOTO per accedere alla gallery)

TRENTADUESIMI DI FINALE

Benevento-Reggina 1-4

RETI (0-3, 1-3, 1-4): 24' Farcomeni (R), 28' Perri (R), 41' Monteleone (R), 2' st rig. Carriola (B), 33' st Perri (R).

BENEVENTO: Bonagura, Di Martino, Valentino, Carriola (1' st Perlingieri), Avolio, Marrone (6' st Scala), Manzi (1' st Pengue), Szymanski, Di Serio (1' st Prisco), Brugognone (15' st Rossi), Aronica. A disp. Esposito, Vottari, Panzarino, De Gennaro, Altamura, Palma, Pellegrino. All. Scarlato.

REGGINA: Lagonigro, Nardo (41' st Polimeni), Malara, Serra, Paura, Magri, Farcomeni (27' st Passarelli), Zucco, Monteleone (41' st Lofaro), Perri (37' st Pagni), Palumbo (27' st Romeo). A disp. Zampaglione, Magliano, Saba, Attici. All. Ferraro.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

Bologna-Pescara 4-1 dts

RETI (0-1, 4-1): 6' Postiglione (P), 8' Anatriello (B), 2' pts Pyyhtia (B), 15' pts Pyyhtia (B), 14' sts Raimondo (B).

BOLOGNA (4-3-1-2): Bagnolini, Karlsson, Mercier (16' st Amey), Diop, Wallius, Schiavoni (1' pts Mazia), Maltoni (1' st Bynoe), Rosetti (16' st Urbanski), Paananen, Anatriello (25' st Mmaee, 37' st Pyyhtia), Raimondo. A disp. Verardi, Corazza, Stivanello, Busato, Motolese, Ebone, Crociati. All. Vigiani.

PESCARA (4-4-2): Barretta, Staver, Postiglione, Colazzilli, Cappello, Braccia (34' st Lodovici), Dagasso (1' pts Bodjie), Colarelli, Scipioni (34' st Comignani), Amore, Balleello (18' st Mehic A.). A disp. Servalli, Andreassi, Casciano. All. Memushaj.

ARBITRO: Andreano di Prato.

ASSISTENTI: Tomasi di Schio e Pandolfo di Castelfranco Veneto.

AMMONITI: Lodovici (P), Amore (P), Raimondo (B), Bynoe (B), Casciano (P).

Brescia-Cremonese 3-5 dts

RETI (0-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-5): 17' Pentimone (C), 19' Mainardi (B), 5' st Mozzon (B), 18' st Concari (C), 28' st Kasa (B), 43' st Ortelli (C), 9' pts Stuckler (C), 8' sts Concari (C).

BRESCIA: Cortese, Mainardi (18' st Compaore), Bonazza, Perego, Negretti, Tomaselli (18' st Mor, 1' pts Ferro), Lorini (31' st Riviera), Contessi, Mozzon (18' st Iddrissou), Fogliata (31' st Scalmana), Kasa. A disp. Recaldini, Pandini, Muca. All. Possanzini.

CREMONESE: Brahja, Gardoni, Arpini (13' st Bassi), Borghesan, Ventura, Pentimone (36' st Negrini), Odalo (22' st Ortelli), Itraloni (7' sts Bellandi), Concari, Tosca (22' st Stuckler), Ricci (13' st Bright). A disp. Agazzi, Triacca, Cantaboni, Martin.

ARBITRO: Sfira di Pordenone.

ASSISTENTI: Paggiola di Legnago e Scardovi di Imola.

AMMONITI: Ventura (C), Bonazza (B), Fogliata (B), Ricci (C), Compaore (B), Borghesan (C).

Cesena-Parma 2-1

RETI (2-0, 2-1): 1' Lo Giudice (C), 39' st Gessaroli (C), 42' st Motti (P).

CESENA: Galassi, Elefante (34' st Ferretti), Rossi, Suliani (27' st Barducci), Ghinelli, Pieraccini (15' st Guidi), Spatari (15' st Amadori), Liburdi (15' st Gessaroli), Sartini, Ferrara, Lo Giudice. A disp. Veliaj, David, Lilli, Bernardi, Casadei F., Carlini, Sette. All. Ceccarelli.

PARMA: Raimondi, Musso (15' st Vona), Flex, Del Bello (27' st Amoran), Fiath (27' st Lorenzani), Sahitaj, Bangala (15' st Basili), Bandaogo (27' st Motti), Haj, Cavalca, Tannor. A disp. Moretta, Manisa, Rossi, Annan, Ribaudo, Russo. All. Beggi.

ARBITRO: Pacella di Roma 2.

ASSISTENTI: Iacovacci di Latina e Fratello di Latina.

AMMONITI: Bandaogo (P), Haj (P).

Empoli-Ascoli 2-3

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3): 20' Franzolini (A), 25' Ekong (E), 31' Franzolini (A), 27' st Marianucci (E), 47' st Re (A).

EMPOLI: Filippis, Barsi, Marianucci, Vallarelli, Sodero (21' st Dragoner), Botrini, Rosa (14' st Magazzù), Casadei (1' st Kaczmarski), Bonassi (14' st Seck), Tropea (1' st Lanza), Ekong. A disp. Fantoni, Tampucci, De Ferdinando, Fini, Crasta, Ignacchiti, Renzi, Angori, Nabian. All. Buscè.

ASCOLI: Raffaelli, Camilloni (42' st D'Alessandro), Cozzoli (36' st Coticoni), Franzolini, Rossi, Caravillani, Maiga, Carano (36' st Meneschincheri), Re, Del Moro (31' st Ciccanti), Cosimi (42' st Pacelli). A disp. Pagano, Regnicoli, Gennari, Caucci, Graziano. All. Pergolizzi.

ARBITRO: Pezzopane di L'Aquila.

ASSISTENTI: Bernasso di Milano e Morotti di Bergamo.

Frosinone-Pisa 2-0

RETI: 24' Gozzo (F), 22' st Ferrieri (F).

Genoa-Virtus Entella 2-1

RETI (0-1, 2-1): 3' Hu Yiwang (V), 3' st Bornosuzov (G), 8' st Bifini (G).

GENOA: Sattanino, Moscatelli, Boci, Sarpa (20' st Ruci), Bolcano, Petrella (35' Pittino), Lattucchella (1' st Bifini), Lipani, Bornosuzov (33' st Fini), Mosole, Ambrosini. A disp. Calvani S., Cagia, Scaravilli, Meconi, Palella, Accornero, Bogunovic. All. Gilardino.

VIRTUS ENTELLA: Sanfilippo, Pandiscia, Langella, Coscarella (28' st Piredda), Bellotti, Ghio, Hu Yiwang (20' st Valera), Ferraro (20' st Costa G.), Ferrara, Andreazza (28' st Petitti), Thioune. A disp. Mazzadi, Cucciniello, Di Mario, Dimaro, Dolce, Costa R., Sgambelluri, Rinaldini, Perrone, Matteazzi. All. Melucci.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo.

ASSISTENTI: Montanelli di Lecco e Cassano di Saronno.

AMMONITI: Ghio (V), Cucciniello (V), Calvani S. (G), Bellotti (V), Ruci (G).

Lazio-Cosenza 3-1

RETI (0-1, 3-1): 6' st Zorom Sirima (C), 8' st Colistra (L), 35' st Di Tommaso (L), 45' st rig. Castigliani (L).

LAZIO: Morsa, Jurczak, Akwasingi (10' st Rossi), Ruggeri, Cannatelli (10' st Floriani Mussolini), Colistra, Kane, Napolitano (30' st Bigonzoni), Marinacci (39' st Dutu), Castigliani, Brasili (10' st Di Tommaso). A disp. Martinelli, Bedini, Fernandes, Oliva, Crespi. All. Sanderra.

COSENZA: Sibilano, Cimino, Belgiovane (39' st Costanzo), Spingola, Elia, Sirimarco, Pedalino (25' st Di Fatta), Caizza (39' st Violante), Maccari (1' st Attanasio), Marino, Zorom Sirima (25' st Chisari). A disp. Iovino, Casciaro, De Rogatis, Gigliotti, Novello. All. Gatto.

ARBITRO: Vergaro di Bari.

ASSISTENTI: Piccichè di Trapani e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

AMMONITI: Marinacci (L), Bigonzoni (L), Belgiovane (C).

Lecce-Crotone 3-0

RETI: 41' Carrozzo (L), 8' st Berisha (L), 23' st Macrì (L).



Milan-Spezia 4-0

RETI: 20' Pluvio (M), 25' Longhi (M), 35' st Scotti (M), 45' st Longhi (M).

MILAN (4-3-3): Torriani, Casali (30' st Parmiggiani), Simic, Nsiala, Bartesaghi (23' st Bozzolan), Stalmach, Eletu (15' st Mancioppi), Pluvio, Cuenca (1' st Scotti), Longhi, Omoregbe (15' st Alesi). A disp. Nava, Pseftis, Coubis, Gala, Zeroli, Malaspina, Mangiameli. All. Abate.

SPEZIA (4-3-1-2): Plaia, Cappelli (20' st Salerno), Benvenuto, Giorgeschi, Garzia, Raineri, Pedicillo, Beccarelli, Scieuzo (1' st Candelari), Di Giorgio (1' st Oumar), Lari. A disp. Mascardi, Adorni, Sardi, Brisciani, Bonaccorsi, Caddeo, Piccioli, Bracco. All. Vecchio.

ARBITRO: Gangi di Enna.

ASSISTENTI: Spataru di Siena e Piazzini di Prato.

AMMONITI: Garzia (S).

Monza-Cittadella 5-1

RETI (0-1, 5-1): 5' Aronni (C), 16' Vacca (M), 25' Vacca (M), 40' Marras (M), 43' Marras (M), 35' st Berretta (M).

MONZA: Vergani, Bianay, Pedrazzini (26' st Hedman), Berretta (5' Brugarello), Bagnaschi, Formenti, Agostini, Orlando, Goffi (26' st El Haddad), Marras (10' st Canato), Vacca (1' st Arpino). A disp. Motta, D'Aietti, Lupinetti, Dell'Acqua, Cattaneo, Infantino. All. Lupi.

CITTADELLA: Michielin, Cielo (1' st Cecchetto), Blesio, Carrettucci, De Zen, Battilana, Forte, Kane (32' st Nalesso), Aronni (22' st Omoregie), Jakupi (1' st Badon), Cipolletti (1' st Yabre). A disp. Veneran, Piras, Monteiro, Pilotto, Doro. All. Iori.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.

AMMONITI: Orlando (M), Brugarello (M), Vergani (M), Carrettucci (C).

Napoli-Salernitana 4-1

RETI (1-0, 1-1, 4-1): 11' De Pasquale (N), 31' Perrone (S), 7' st Alastuey (N), 25' st D'Avino (N), 46' st De Pasquale (N).

NAPOLI (3-4-2-1): Turi, Pontillo, Nosegbe, D'Avino, Boni, Alastuey, Lettera, Giannini, De Pasquale, Russo, Sahli. A disp. Boffelli, Barba, Obaretin, Gioielli, Acampa, Pesce, Spavone, Hysaj, Rossi, Marranzino, Gningue, Mutanda. All. Frustalupi.

SALERNITANA (3-5-2): Sorrentino, Del Mastro, Malafronte, Celia, Perrone, Lampo, Perulli, Mastrocinque, Nicoletti, Okebe, Segato. A disp. Di Stanio, Siena, Scognamiglio, Marangoni, Fusco, Saponara, Serafini. All. Fusco.

ARBITRO: Centi di Terni.

ASSISTENTI: Pedone di Reggio Calabria e Rispoli di Locri.

Spal-L.R.Vicenza 4-2 dts

RETI (1-0, 1-2, 4-2): 14' Verza (S), 16' Mion (L), 29' rig. Alessio (L), 12' st Rao (S), 7' pts Parravicini (S), 4' sts Semenza (S).

SPAL: Martelli, Verza (11' st Bugaj), Cavallini, Meneghini, Svoboda (11' st Breit), Gobbo, Imputato, Contiliano (17' st Parravicini), Tozaj (11' st Angeletti), Rao (1' pts Boccia), Firman (26' st Semenza). A disp. Pareiko, Santella, Saiani, Vaher, Jungbauer, Marcolini. All. Grieco.

L.R.VICENZA: Morello, Ziu (39' st Mogentale), Corradi, Pellizzari (24' st Allessi), Bailo (1' pts Borsato), Centazzo (39' st Vescovi), Lattanzio, Mion (31' st Pavan), Alessio, Coulibaly, Parlato (24' st Barbieri). A disp. Bresolin, Bonetto, Boarini, Crestani, Mores, Tonin. All. Thomassen.

ARBITRO: Scarpa di Collegno.

ASSISTENTI: Ferrari di Rovereto e De Vito di Napoli.

ESPULSI: Borsato (L), Coulibaly (L).

AMMONITI: Meneghini (S), Borsato (L), Alessio (L), Barbieri (L), Verza (S), Parlato (L), Coulibaly (L), Imputato (S).

Udinese-Venezia 4-4 (10-9 dcr)

RETI (1-0, 1-2, 2-2, 2-4, 4-4): 26' Cocetta (U), 36' Berengo (V), 43' Marrone (V), 19' st Asante (U), 20' st Alves Rodrigues (V), 29' st Alves Rodrigues (V), 33' st Basha (U), 36' st Pafundi (U).

SEQUENZA RIGORI: Guessand (U) gol; Sandberg (V) gol; Centis (U) gol; Busato (V) gol; Cocetta (U) gol; Alves (V) gol; Semedo (U) gol; Okoro (V) gol; Basha (U) gol; Leal (V) gol; Iob (U) gol; Berengo (V) parato.

UDINESE (4-2-3-1): Di Bartolo, Accetta (1' st Iob), Abdalla, Cocetta, Guessand, De Crescenzo (11' st Centis), Castagnaviz (18' st Russo), Basha, Pafundi (8' pts Porzio), Pejicic (11' st Asante), Vivaldo. A disp. Mecchia, Bassi, Di Lazzaro, Nwachukwu, Nuredini, Caiazzo. All. Sturm.

VENEZIA (3-5-2): Slowikowski, Remy (19' st Karagiannidis), Busato, Kyvik, Magnusson (1' st Leal), Berengo, Mozzo (1' st Boudri), Borecki (27' st Sandberg), Camolese, Camber (10' st Alves Rodrigues), Marrone (1' pts Okoro). A disp. Sperandio, Baudouin, Da Pozzo, Ivarsson. All. Soncin.

ARBITRO: Diop di Treviglio.

ASSISTENTI: Schirinzi di Casarano e Cardona di Catania.

ESPULSI: 15' Boudri (V).

AMMONITI: Cocetta (U), Alves Rodrigues (V).

Verona-Padova 2-0

RETI: 6' Schirone (V), 3' st Dentale (V).

VERONA (3-4-3): Toniolo, Matyjewicz, Calabrese (34' st Scalco), Ebengue, Larsen (25' st Bragantini), Schirone (13' st Patanè), Gomez, Piantedosi, Florio (13' st Furini), Cazzadori (25' st Caia), Dentale. A disp. Ravasio, Boseggia, Signorini, Bernardi, Camara, Cissè. All. Sammarco.

PADOVA (3-5-2): Fortin, Policano, Perazzolo, Ghiraldo, Brugnolo (1' st Salvato), Masiero, Menetto (32' st Adamcsik), Tiveron (14' st Bortolato), Antonello, Scarparo (32' st Destro), Legnante (32' st Funaro). A disp. Morsoletto, Grosu, Mingarelli, Falzetta. All. Rossettini.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

ASSISTENTI: Ravera di Lodi e Boggiani di Monza.

AMMONITI: Gomez (V).

SEDICESIMI DI FINALE

TORINO/COMO - CREMONESE (Agli ottavi: CAGLIARI)

MILAN - GENOA (Agli ottavi: SASSUOLO)

CESENA - FROSINONE (Agli ottavi: ATALANTA)

BOLOGNA - ASCOLI (Agli ottavi: FIORENTINA)

VERONA - UDINESE (Agli ottavi: INTER)

SPAL - MONZA (Agli ottavi: SAMPDORIA)

NAPOLI - REGGINA (Agli ottavi: JUVENTUS)

LECCE - LAZIO (Agli ottavi: ROMA)