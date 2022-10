Il Milan crolla nella ripresa e il gol di Omoregbe non basta: la Roma vola in vetta

Missione compiuta per la Roma, che vince 4-1 in casa del Milan e riesce così ad agganciare la Juventus in classifica, che nell'anticipo del venerdì ha vinto 6-0 sul Cagliari. I ragazzi di Guidi impongono sin da subito il proprio ritmo alla gara e chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti grazie a Cassano e Pisilli. Un risultato - quello maturato all'intervallo - forse eccessivamente severo nei confronti dei rossoneri di Abate, che disputano una buona prima frazione, mancando però di mordente e cattiveria negli ultimi metri, con il solito Chaka Traorè che si illumina ma non riesce a dare una svolta alla gara. Nella ripresa, poi, i capitolini la chiudono con Pagano su calcio di rigore e con D'Alessio a pochi secondi dal termine; nel mezzo, il gol di Omoregbe che prova a riaccendere le speranze del Milan per qualche istante. Milan, quindi, che rimane fermo a 12 punti ma che può - deve - ripartire dal primo tempo, giocato con coraggio e personalità. La vittoria della Roma, invece, certifica la grandissima qualità dei giallorossi, squadra assolutamente candidata ad arrivare in fondo nella stagione.

GOL CAPOLAVORO DEI GIALLOROSSI

Il Milan per dare seguito alla rocambolesca vittoria di Udine dello scorso turno, la Roma per agganciare la Juventus in testa alla classifica. Da un lato, dunque, il Diavolo di Abate, che scende in campo con il 4-3-3 che permette a Chaka Traorè lì davanti di esaltarsi; dall'altro il 4-2-3-1 della Roma che non lascia punti di riferimento ai rossoneri, perché Pisilli parte come trequartista ma spesso si scambia con Pagano e i due esterni Cherubini e Cassano che si alternano ai fianchi di Satriano.

A partire più forte sono i giallorossi vice-campioni d'Italia, che impegnano presto Nava con Satriano e Cassano, ma il portiere prima e Coubis dopo riescono a tenere immacolata la porta del Milan (7'). La situazione cambia però sul successivo calcio d'angolo, perché Pagano mette in mezzo un buon pallone che la difesa del Milan non riesce a spazzare via: arriva Cassano che in un attimo si coordina, prende la mira e di piattone infila il mancino che batte Nava nell'angolino destro (8'). Bastano pochi minuti per la reazione del Milan, portata avanti da Zeroli e Chaka: il primo si inserisce e appoggia per il secondo, che prova a piazzarla, ma il tentativo è alto sopra la traversa (13'). Con l'andare delle lancette i rossoneri iniziano a crescere di intensità davanti ad una Roma che sembra quasi lasciare campo ai padroni di casa, sapendo di potersi fidare della propria difesa, con un Oliveras particolarmente attento in entrambe le fasi. E infatti, un nuovo brivido sulla schiena della lupa arriva sull'altra fascia: Chaka Traorè si lascia andare in uno strappo dei suoi, fa secco Missori e mette in mezzo un cross rasoterra sul quale Mangiameli non riesce ad arrivare in spaccata per questione di centimetri (24'). Il momento sembra favorevole ai ragazzi di Abate, che creano ancora pericoli con Alesi imbeccato da Bakoune e con Alesi (29'), ma a trovare di nuovo il gol è la Roma. Azione da manuale per la squadra di Guidi: dà il via Cherubini con un colpo di tacco che smarca Pisilli; tunnel ai danni di Gala e inserimento di Oliveras, che si accentra e serve Satriano; la punta vede l'avvento di Pisilli, fa sponda di tacco e il numero 8 giallorosso ha tutto lo spazio per incrociare il tiro e fare 2-0 per la Roma (34'). È un gran gol, che però non sembra abbattere psicologicamente i giallorossi, i quali continuano a fare il loro gioco. Poco dopo la seconda rete ci prova Traorè a dare una scossa: l'ivoriano mette giù il pallone di petto, passa in mezzo a Missori e Pisilli e - aiutato da un rimpallo - batte a rete, con il tiro che finisce di un pelo fuori. All'intervallo, dunque, è 2-0 per la squadra ospite.

RITMI PIÙ BASSI

Ha subito l'occasione di chiuderla la Roma, perché Fiero dopo pochi secondi della ripresa fischia un calcio di rigore per un tocco di Chaka Traorè su Pagano. Allungo però fallito, perché Missori dagli undici metri schianta il pallone sul palo e risultato che rimane sul 2-0 (2'). Occasione per riprovarci per la squadra ospite pochi minuti dopo, perché su un inserimento di Cassano questa volta è Paloschi a fare fallo: al secondo appuntamento sul dischetto si presenta Pagano. Nava intuisce, tocca il pallone ma non riesce ad evitare il 3-0 della Roma (8'). Al di là del risultato, è un'altra Roma quella del secondo tempo. Anzi, è un altro Milan: i rossoneri nella ripresa sono scesi in campo meno compatti e meno determinati rispetto al finale di primo tempo e il terzo gol subito sicuramente non ha aiutato la squadra di Abate. È infatti la Roma a fare maggiormente la partita, che gestisce il risultato e prova ad affondare affidandosi totalmente alla qualità e alla fantasia degli uomini lì davanti. Com'era lecito aspettarsi, la gara cala di intensità, anche per il dispendio fisico particolarmente elevato nel primo tempo: da un lato i padroni di casa non riescono più a costruire con la tranquillità che aveva contraddistinto i rossoneri nella prima parte di gara nonostante il doppio svantaggio; dall'altro lato la Roma gioca senza correre particolari rischi e prova a far male a Nava tra i pali in ripartenza. Il Milan, però, vuole provare quanto meno a riaprire la gara e l'uomo più cercato è Omoregbe, che crea qualche pericolo sulla sinistra, con scorrazzate e inserimenti: non a caso è proprio lui a trovare il gol rossonero - di testa - che perlomeno accorcia le distanze per il Diavolo (43'). La rete riaccende il Milan, che chiude la partita in attacco nella speranza di scrivere un epilogo che avrebbe del clamoroso: a chiudere definitivamente i giochi però è la Roma, che in ripartenza gonfia la rete con D'Alessio dopo aver lui stesso portato avanti il contropiede e chiuso in porta su suggerimento di Falasca (47'). Triplice fischio e vittoria meritata per la Roma, che ha giocato una grande partita per tutta la durata del match; il Milan e Abate, invece, devono ripartire dal buon primo tempo giocato su ottimo livello, sia dal punto di vista tattico che da quello dell'atteggiamento.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 1-4

RETI (0-3, 1-3, 1-4): 8' Cassano (R), 34' Pisilli (R), 2' st rig. Pagano (R), 43' st Omoregbe (M), 47' st D'Alessio (R).

MILAN (4-3-3): Nava 6, Bakoune 5.5, Coubis 6.5, Paloschi 5.5, Bozzolan 6, Gala 5.5 (8' st Cuenca 6), Marshage 6 (23' st Stalmach 6), Zeroli 6.5, Alesi 6 (23' st Omoregbe 7), Mangiameli 5 (23' st Eletu 6), Traorè 7 (13' st Longhi 5). A disp. Pseftis, Torriani, Simic, Nsiala, Pluvio, Casali, Bartesaghi. All. Abate 6.

ROMA (4-2-3-1): Baldi 6.5, Missori 6 (27' st Louakima 6), Keramitsis 6.5, Chesti 6.5, Oliveras 7 (27' st Falasca 6.5), Faticanti 6, Pagano 7.5 (38' st Foubert-Jacquemin sv), Cassano 7.5, Pisilli 7.5 (10' st D'Alessio 7), Cherubini 7, Satriano 7 (38' st Majchrzak sv). A disp. Razumejevs, Del Bello, Vetkal, Padula, Pellegrini, Koffi, Graziani, Joao Costa. All. Guidi 7.

ARBITRO: Fiero di Pistoia 6.5.

ASSISTENTI: Lencioni di Lucca e Bianchi di Pistoia.

AMMONITI: Pisilli (R), Marshage (M), Bozzolan (M).

LE PAGELLE

MILAN

Nava 6 Qualche buon intervento e qualche parata veramente degna di nota. Graziato dal palo in occasione del primo rigore, tocca e quasi salva il secondo, che però finisce ugualmente in rete.

Bakoune 5.5 Sulla sua fascia, soprattutto all'inizio della gara, si alternano in maniera più o meno frequente Cherubini e Cassano. Lui va in difficoltà con entrambi, non riuscendo ad arginarli. Unica nota veramente positiva della sua gara è l'assist per Omoregbe che sembra poter riaccendere i rossoneri.

Coubis 6.5 Il capitano rossonero è l'ultimo a mollare nonostante il risultato totalmente sbilanciato verso la Roma. Ci mette fisicità nei contrasti e anche una buona dose di astuzia, facendo a sportellate e uscendone quasi sempre bene.

Paloschi 5.5 Si fa portare a spasso in maniera troppo facile dagli attaccanti della Roma: soprattutto per vie centrali non ci sono punti di riferimento e lui si ritrova a vagare all'inseguimento del pallone. Suo il fallo del secondo calcio di rigore, perché stende Cassano: difficile chiarire l'intensità del tocco, ma sembrano esserci gli estremi per il penalty.

Bozzolan 6 Una gara complicata anche per lui, perché gli attaccanti della Roma - specialmente nel primo tempo - viaggiano a velocità altissime. In avanti ha qualche spunto e dialoga bene con i compagni, ma non riesce ad incidere poi più di tanto.

Gala 5.5 A centrocampo ci sono duelli interessanti e lui fa un grande lavoro per recuperare i palloni dai piedi di giocatori come Faticanti o Pagano. Quando poi c'è da ripartire, però, si lascia andare a qualche imprecisione in fase di impostazione, vanificando il buon lavoro fatto in precedenza. Nel secondo gol si fa saltare con troppa facilità.

8' st Cuenca 6 Si accende a sprazzi. Quando entra è sostanzialmente impalpabile, ma quando il Milan prova l'assedio disperato lui prova a illuminare con qualche assolo e qualche imbucata, ma anche per lui non è giornata.

Marshage 6 Sfortunato in occasione del primo gol, perché il suo tentativo di spazzata viene rimpallato e il pallone finisce tra i piedi di Cassano. Oltre questo, ci mette tanta fisicità e prova anche a far male dalla distanza, ma non inquadra lo specchio oppure Baldi si fa trovare pronto.

23' st Stalmach 6 Non era facile entrare bene nella situazione del match in quel momento, lui però ci riesce e prova a mettere ordine nella manovra del Diavolo.

Zeroli 6.5 Ha qualità nei suoi piedi e si vede. C'è da dire che non tocca tantissimi palloni, però quando è lui in possesso la sensazione è che possa sempre nascere qualcosa di pericoloso, come quando si inserisce e scarica subito per Chaka Traorè, che però spara altissimo.

Alesi 6 Nelle primissime fasi del match è uno dei più cercati, perché il Milan sviluppa sulla sua fascia. Lui pian piano si scalda e inizia anche a saltare l'uomo con discreta facilità, pur non riuscendo poi a sfruttare la superiorità numerica. Una bella combinazione con Bakoune lo porta a sfiorare il gol, ma Baldi si fa trovare pronto. Nel secondo tempo, come tutto il Milan, sparisce.

23' st Omoregbe 7 Entra in campo con la voglia di fare la differenza, o perlomeno di provarci. Viene servito con discreta frequenza e alterna errori tecnici a buone giocate. Meritato il gol che per qualche istante riaccende le speranze di un Milan non del tutto affondato.

Mangiameli 5 Tanta fatica nel match per lui. Chesti e Keramitsis lo chiudono bene e praticamente non gli fanno vedere palla. Ha l'opportunità di sfruttare al meglio un cross rasoterra di Traorè, ma in quell'occasione è sfortunato e non ci arriva per un soffio. Giornata difficile.

23' st Eletu 6 Col suo ingresso il Milan cerca più ordine e geometrie in una manovra fino a quel momento dettata dalla fretta e dal nervosismo nel secondo tempo. Riesce nell'intento, abbassando un po' il ritmo e portando un po' di ragionamento nel gioco.

Traorè 7 È l'uomo che può fare la differenza. Lo sa lui e lo sanno i compagni, che lo cercano sempre. Strappa, dribbla e crea praticamente le occasioni più pericolose del Milan, ma non riesce a gonfiare o far gonfiare la rete. Vederlo con il pallone tra i piedi, però, è sinonimo di pericoli in arrivo.

13' st Longhi 5 Prende il posto del migliore in campo e praticamente non lo si vede quasi mai in campo, se non quando sbaglia palloni relativamente facili.

All. Abate 6 Nel primo tempo il suo Milan gioca una buona partita: il risultato all'intervallo è se non bugiardo sicuramente troppo severo. I suoi ragazzi però si sfaldano totalmente nella ripresa, forse per il rigore che taglia le gambe ai rossoneri, forse per i tanti impegni che le gambe invece le appesantiscono. Deve ripartire dalla prima frazione di gioco per trovare una quadra definitiva ad una squadra che vola in Europa ma che fatica ancora in Italia.

ROMA

Baldi 6.5 Bersagliato poche volte: molto bene su Alesi nel primo tempo, fortunato sull'assolo di Traorè sempre nella prima parte di gara. Per il resto, ordinaria amministrazione.

Missori 6 In evidente difficoltà sugli strappi e sugli assoli di Chaka Traorè, ha bisogno del raddoppio di un compagno per provare a contenerlo. In linea di massima, in un modo o nell'altro, il rossonero non riesce ad incidere sul match e questo è sicuramente un merito. Si presenta sul dischetto e calcia il rigore che poteva chiudere la gara: lo sbaglia, ma fortunatamente i compagni riescono comunque a mettere in ghiaccio la vittoria.

27' st Louakima 6 Poco più di un quarto d'ora per lui: si piazza sulla fascia e cerca di arginare l'assedio rossonero da quelle parti. Ci riesce giocando con concentrazione.

Keramitsis 6.5 Una partita più che ottima da parte sua: gioca con grande solidità e praticamente, con l'aiuto e la sinergia di Chesti, annulla Mangiameli, al quale ruba più di un pallone. Si fa valere anche nei duelli aerei.

Chesti 6.5 Stesso discorso fatto per Keramitsis. Sbaglia pochissimi palloni, pochissimi interventi e controlla con relativa tranquillità quasi tutte le sortite offensive di un Milan che nel secondo tempo diventa più evanescente e quindi la sua partita diventa più facile.

Oliveras 7 Una grande partita per il terzino capitolino. Soprattutto nella prima parte di gara in difesa è quasi perfetto e come se non bastasse è anche tanto presente nella fase offensiva della Roma. Quando poi il Milan alza i ritmi rimane più bloccato dietro per contenere Alesi: concede poche volte il fianco ma dalle sue (poche) sbavature non nascono particolari pericoli.

27' st Falasca 6.5 Porta freschezza con il suo ingresso, utile per le ripartenze della Roma. Infatti, da una sua sovrapposizione e da un suo assist arriva il quarto gol della Roma.

Faticanti 6 Geometrie ma anche tanta densità a centrocampo. Non brilla particolarmente rispetto ad altri compagni, ma lui fa il suo e si distingue in campo per l'affidabilità delle sue giocate.

Pagano 7.5 Un calcio d'angolo battuto al veleno che porta al primo gol della Roma; conquista il primo calcio di rigore, poi sbagliato da Missori; trasforma - con un pelo di fortuna - il secondo per il 3-0 che stende il Milan. In mezzo ai capisaldi della sua prova anche tante giocate intelligenti, tanta qualità e capacità di non dare punti di riferimenti alla difesa rossonera. (38' st Foubert-Jacquemin sv).

Cassano 7.5 Il cognome Cassano in casa Roma non può che rievocare dolci e bei ricordi: Claudio è un valore aggiunto alla squadra giallorossa e apre le marcature con un colpo da biliardo non indifferente. Anche lui svaria tantissimo e si mette in mostra con la sua dote migliore, il dribbling. Tante anche le imbucate per i compagni. In poche parole, uno dei migliori in campo tra i capitolini.

Pisilli 7.5 Conclude un'azione spettacolare da autentico tiki-taka con un bel tiro ad incrociare che non lascia scampo a Nava. Nella stessa azione, un tunnel su Gala che aveva creato superiorità numerica. Inizia da trequartista, ma si alterna spessissimo con Pagano per evitare che il Milan possa leggere le giocate offensive della Roma. Giornata super positiva per lui!

10' st D'Alessio 7 Il suo ingresso arriva in un momento in cui la Roma gestiva il risultato e provava a contenere il Milan. Quando ha il pallone buono, però, sgasa nel migliore dei modi e apre e chiude con gol il contropiede del 4-1 giallorosso. Al posto giusto al momento giusto.

Cherubini 7 L'ennesimo giocatore di un reparto offensivo ricco di fantasia: i suoi scambi di posizione con Cassano mandano in tilt la difesa del Milan e una sua invenzione con un colpo di tacco apre l'azione per il raddoppio della Roma.

Satriano 7 Partita di sacrificio per lui. Non tanto perché non ha occasione di mettersi in mostra, ma perché veste i panni del regista offensivo e apre gli spazi e fa da sponda per i fantasisti alle sue spalle. Dimostra anche tantissima intelligenza e generosità, abbassandosi per prendersi il pallone o per seguire in pressing il portatore di palla. (38' st Majchrzak sv).

All. Guidi 7 Il 4-2-3-1 preparato per questa partita è praticamente perfetto. La sua Roma gioca sempre alla grande e non rischia sostanzialmente nulla. La difesa è veramente solida e in attacco c'è tanta di quella fantasia da restare impressionati. La sua squadra va alla grande e può assolutamente dire la sua in questa stagione, come sta dimostrando la classifica.

ARBITRO

Fiero di Pistoia 6.5 Arbitra bene per tutta la gara una partita comunque semplice da gestire. Più dubbi sul primo rigore che sul secondo, anche se in entrambi è difficile valutare l'intensità del tocco. Lui però era ben posizionato e appare sicuro della sua decisione.