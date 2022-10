Rimontano 3 gol di scarto con una doppietta e una zampata nel finale

"Chi di rimonta ferisce di rimonta perisce". Questa rivisitazione di un noto adagio popolare potrebbe ben riassumere la partita del Lecco di Roberto Mastrolonardo, reduce appunto dall'adrenalinica rimonta della settimana scorsa contro la Carrarese. Questa volta invece le parti si sono ribaltate e a sorridere è la Pro Vercelli. L'undici di Massimo Gardano infatti, dopo essere stato addirittura in svantaggio per 4-1 alla mezz'ora del primo tempo, ha prima trovato la forza di riaprire l'incontro con uno scatenato Messina e ha infine agguantato il pareggio con Bazzan, che regala così ai bianconeri un punto fondamentale per rilanciarsi. Per il Lecco invece, nonostante un'ottima prestazione, c'è il rammarico di aver mancato l'aggancio alla vetta, ora distante 2 punti.

FUOCHI D'ARTIFICIO

Valanga di gol nella prima frazione. Che sarà una giornata di sofferenza per le difese lo fa capire fin dal principio Marrulli, che al 1' salta l'uomo in fascia e costringe all'intervento il portiere ospite Lancilotti, il quale nulla può però poco dopo. Corner ribattuto, sempre Marrulli aggancia e lascia partire un destro a giro pennellato che Oliva, in campo al posto di capitan Bosia infortunatosi nel riscaldamento, si china di testa a insaccare. Subito a seguire arriva il 2-0, sempre da calcio d'angolo, con Frattini lesto a ribadire in rete una palla di nessuno. La Pro non resta tuttavia a guardare e reagisce, imponendo il proprio fraseggio. Il gol che accorcia le distanze arriva ancora da calcio piazzato, con Emmanuello, classe '94 aggregato dalla prima squadra, che anticipa tutti sul primo palo con un'incornata imprendibile. I blucelesti avvertono allora il pericolo e ristabiliscono il doppio vantaggio, con un rigore conquistato da Brescia e trasformato glacialmente dal solito Marrulli. Marrulli che poco dopo si concede un altro assist, questa volta su punizione, lungo il fecondo asse tra lui e Oliva, il quale con una zampata firma la doppietta personale. Il risultato parrebbe in ghiaccio per i lombardi, ma i ragazzi di Mastrolonardo non hanno ancora fatto i conti col fattore Messina. L'11 ospite infatti prima salta Oliva e scarica un rasoterra impagabile e poi, nel giro di trenta secondi, si invola in area con un taglio profondo e a tu per tu con Maffi non sbaglia il gol del 4-3. Prima di andare al riposo, parapiglia in campo e sugli spalti, segno di un primo tempo decisamente vivace.

PRIMA L'ERRORE, POI IL RISCATTO

La ripresa ovviamente non concede il medesimo spettacolo dei primi 45', ma ciò non significa che il lavoro delle difese sia minore. Chi si avvicina per primo al gol è la compagine di casa, che stampa la traversa con Sarpa, il quale era però partito in off-side. Seguono minuti di calcio intenso e di tensione, che però non regalano particolari emozioni al pubblico. Servono i cambi, specie quelli ospiti, per sparigliare un po' le carte, finché alla Pro Vercelli non arriva una mano particolarmente buona. L'inserimento di Pallaro, pur incapace di impegnare Maffi, crea non pochi grattacapi alla retroguardia bluceleste, con Beretta che chiude in modo provvidenziale la punta ospite, lanciata a rete da una combinazione veloce per vie centrali. La stessa storia si ripete 5' più tardi, ma questa volta a graziare i lecchesi ci pensa Bazzan, che solo davanti a Maffi apre troppo il piattone e conclude a lato. Il mediano piemontese però non ci sta e si fa perdonare firmando la rete del pareggio: cross dalla destra deviato che si alza a campanile, i centrali lecchesi che mancano l'intervento e Bazzan sul secondo palo anticipa il portiere con un tocco d'esterno. Il finale concitato, con Lecco e Pro Vercelli vicine a segnare in almeno un frangente, non schioda il punteggio dal 4-4 finale, che dà un ecumenico punto a entrambe.

IL TABELLINO

LECCO-PRO VERCELLI 4-4

RETI (2-0, 2-1, 4-1, 4-4): 9' Oliva (L), 13' Frattini (L), 16' Emmanuello (P), 28' Marrulli (L), 31' Oliva (L), 45' Messina (P), 46' Messina (P), 38' st Bazzan (P).

LECCO (3-4-1-2): Maffi 6.5, Zulli 7 (37' st Ghirardelli sv), Brescia 7 (1' st Gaggia 6.5), Beretta 6.5, Costante 6, Oliva 7.5 (17' st Moscheo 6.5), Ranfi 7, Di Pietro 6.5 (26' st Tondi 6), Sarpa 6.5, Marrulli 7.5, Frattini 7 (37' st Bonacina sv). A disp. Malivindi, Aliata, Bosia, Piccirillo, Cereghini, Trevisan, De Angelis, Casiroli, Galletti. All. Mastrolonardo 7.

PRO VERCELLI (4-3-3): Lancellotti 6, Peritore 6 (37' st Martiner sv), Grbic 6.5 (5' st Ricotti 6.5), Macanthony 6.5, Bazzan 7, Morra 6.5, Bresciani 7 (23' st Nardella 6.5), Rutigliano 6, Romano 6.5 (5' st Pallaro 7), Emmanuello 7 (23' st Endemini 6.5), Messina 8. A disp. Cavalleri, Paolucci, Tahiri, Martinazzo, Rossi, Toro, Rezzaro, Ingardia. All. Gardano 7.

ARBITRO: Martucci di Busto Arsizio 6.5.

ASSISTENTI: Golzi di Seregno e Rignanese di Legnano.

AMMONITI: Martiner (P), Endemini (P), Morra (P), Di Pietro (L), Oliva (L), Costante (L).

LE PAGELLE

LECCO

Maffi 6.5 Subisce sì quattro gol, ma nel primo tempo sventa il quinto con un riflesso felino sul colpo ravvicinato di Romano. Nel complesso sveglio e presente.

Zulli 7 Primo tempo di dominio puro il suo, in cui alle sgroppate sulla fascia aggiunge ottimi recuperi palla e pochissimi errori. Cala nella ripresa. (37' st Ghirardelli sv).

Brescia 7 Talvolta un po' troppo individualista, ma questa volta le sue scelte pagano. Il rigore del 3-1 lo conquista lui con un 1 vs 1 e in generale è ben calato nel match.

1' st Gaggia 6.5 Meno arrembante del suo predecessore, non compie comunque sbavature e si mostra tranquillo.

Beretta 6.5 Non proprio a suo agio quando deve coprire ampi spazi in profondità. Compensa queste difficoltà con alcuni ottimi anticipi.

Costante 6 Le sue letture, di testa e non, sono degne di un ottimo libero. Nei duelli individuali però, se non ricorre al fallo, si fa saltare troppo facilmente o, peggio, si lascia scippare il pallone.

Oliva 7.5 Partita da sogno per lui, che non doveva neppure giocare. Dimostra un fiuto del gol veramente notevole, oltre a buone doti difensive e a sicurezza quando si propone in avanti. Perde qualche colpo nel secondo tempo.

17' st Moscheo 6.5 Anche lui non ha paura di lanciarsi con la palla, peccato la gestione della medesima non sia sempre felice.

Ranfi 7 La sua sicurezza tecnica è nota, così come le progressioni palla al piede. Non fa nulla di eccezionale, ma se la cava e mostra una buona leadership da capitano.

Di Pietro 6.5 Alcuni giochini tecnici sono deliziosi cioccolatini e complessivamente fa il suo. Talvolta un po' pretenzioso.

26' st Tondi 6.5 Non è molto cercato dai compagni e fatica a entrare nel gioco. Ci mette comunque corsa e intensità, oltre a qualche buon pallone.

Sarpa 6.5 Primo tempo in ombra il suo, ma cresce alla distanza. Potenzialmente devastante se lanciato verso la porta.

Marrulli 7.5 Fantasista e trascinatore di questa squadra. Oltre al rigore e agli assist, è sempre un riferimento sicuro per i suoi,a anche se qualche volta non è sempre incisivo e dirompente come si vorrebbe.

Frattini 7 Un po' appannato, riesce più volte tuttavia a rendersi pericoloso e a trovare anche la gioia personale. (37' st Bonacina sv).

All. Mastrolonardo 7 Poco da dire sulla prova dei suoi, specie nei primi 45'. Manca un po' la capacità di gestire le partite con un fraseggio più ragionato.

PRO VERCELLI

Lancellotti 6 Poco può fare sulle quattro reti lecchesi, ma non ha mai un guizzo decisivo che salvi i suoi.

Peritore 6 Sulla sua fascia, quando bisogna fronteggiare Brescia, son dolori. In fase di spinta invece non regge lo scontro con la fisicità avversaria, pur essendo spigliato e pulito tecnicamente. (37' st Martiner sv).

Grbic 6.5 Sbaglia poco nella gestione del pallone e soffre meno i duelli personali. Talvolta troppo conservative alcune sue scelte.

5' st Ricotti 6.5 Si propone in avanti con decisione, senza creare però troppi pericoli.

Macanthony 6.5 Di testa è a dir poco dominante, mentre quando deve marcare oppure impostare si concede qualche sbavatura.

Bazzan 7 Non impeccabile nell'arco dei 90'. Oltre al gol sbagliato, sbaglia qualche stop e passaggio di troppo, a cui pone rimedio con movimenti incessanti e col gol decisivo.

Morra 6.5 Non sempre raffinato nei modi, ma efficace nella gestione del pallone con le sue spazzate. Complessivamente sicuro.

Bresciani 7 Talvolta caotico, è per larghi tratti dell'incontro il più pericoloso dei suoi, con alcune fiammate interessanti.

23' st Nardella 6.5 Anche lui spigliato e scattante, non riesce però a incidere negli spazi lasciati dal Lecco nel finale.

Rutigliano 6 Si comporta bene in fase d'intercetto e interdizione, mentre fatica maggiormente a impostare. Pesa molto anche il tiro debole e centrale con cui vanifica il possibile 4-5.

Romano 6.5 In un occasione un suo stop infelice compromette una buona azione, ma è comunque un valido aiuto per i compagni, per i quali si sacrifica subendo qualche brutto fallo.

5' st Pallaro 7 Pur essendo un po' lento, si destreggia mica male tra gli avversari con lotta e mestiere.

Emmanuello 7 Ancora non al top della condizione, fatica a ingranare ma trova un gol con un gesto da rapace d'area.

23' st Endemini 6.5 Entra bene in campo e aggiunge dinamismo, pur con qualche intervento, falloso, di troppo.

Messina 8 Non a caso il bomber dei suoi. In aggiunta ai gol, mettiamoci però anche i tocchi sempre di prima a lanciare le combinazioni dei suoi.

All. Gardano 7 Da elogiare lo spirito della sua Pro Vercelli, nonché una sapiente gestione dei cambi. C'è da lavorare però sulle palle inattive.

ARBITRO

Martucci di Busto Arsizio 6.5 Non sarà dominante in quanto a personalità sul campo, ma la sua direzione è estremamente precisa e puntigliosa.

LE INTERVISTE

LECCO

Guarda il bicchiere mezzo pieno Roberto Mastrolonardo. Il tecnico bluceleste infatti non si abbatte per questo pareggio, maturato per degli episodi: «Non è stata la stanchezza. I due gol allo scadere del primo tempo, che era stato da applausi, hanno reso difficile rientrare in campo con la stessa volontà del primo tempo, perché un po' ti rimane quella paura di subire un pareggio ingiusto e non ti senti a posto». L'allenatore dei lombardi è comunque consapevole delle difficoltà dei suoi: «Avevamo due 2006 in campo, tra cui anche Oliva che ha segnato una doppietta. Poi, ripeto, quei due gol hanno cambiato la partita e nella situazione in cui siamo è andata così, non c'è moltissimo da dire». Infine, un pensiero rivolto al futuro: «Portiamo a casa tutte le cose buone fatte oggi. Ricominciamo a lavorare come al solito, serenissimi».

PRO VERCELLI

Appare soddisfatto Massimo Gardano, ma traspare anche un pizzico di rammarico nelle sue parole: «Abbiamo faticato nei primi 20', non in tutto il primo tempo. Al di là del 4-1, poi 4-3, eccetera - che è tutta storia di partita - dobbiamo guardare al fatto che abbiamo fatto un punto contro un avversario forte su un campo storicamente ostico. A essere egoisti, però, mi viene da dire che abbiamo avuto la palla del 5-4, che sarebbe stato una gioia immensa». Il tecnico bianconero è comunque consapevole felice per i segnali di ripresa dei suoi ragazzi: «Abbiamo cambiato tanto a livello di squadra, incontrando qualche difficoltà inaspettata nel percorso di avvicinamento al campionato. Però se lo spirito è questo sono felice, perché i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare e sono soddisfatto, avendo fatto vedere anche buone cose di calcio».