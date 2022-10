Un tempo senza gol, poi succede di tutto: Di Giuliomaria chiude i conti nel recupero

Brutta sconfitta per l’Albinoleffe che perde in casa contro il Como per 4-1: i lariani con la vittoria si portano in sesta posizione a 8 punti lasciando dietro di sé proprio gli orobici che rimangono ancorati a quota 6. Nonostante un primo tempo a reti bianche non c’è da annoiarsi anzi, la gara scorre via abbastanza tranquillamente con le due compagini che non si risparmiano e che dimostrano un buon livello di calcio. A spuntarla alla fine sono i comaschi che nella ripresa scendono in campo con un altro piglio e ne è la dimostrazione il gol al 7’ di Gatti, che apre la strada alle successive tre reti. Reti che sono il frutto di giocate collettive, dove tutti con o senza pallone partecipano attivamente al gioco, grazie anche al centrocampo il quale diventa cosa ostica per l’Albinoleffe. Dall’altra parte invece i ragazzi di Maffioletti devono recriminare sui buchi lasciati dalla difesa in occasione dei gol e sulla mancanza di alternative nel servire i compagni in avanti, troppo spesso costretti a ricevere lanci lunghi dalle retrovie.

EQUILIBRIO IN CAMPO



Da entrambe le parti c’è la voglia di partire bene e “spaventare” gli avversari e i primi a esporsi sono Angeloni e Concas per l’Albinoleffe che, arrivando in fondo sulla destra, tentano il cross in area, ma il Como è vigile e allontana la minaccia. Ad arpionare la palla però c’è Vinzioli che calcia la sfera fuori di poco. Di Giuliomaria, il migliore in campo, risponde agli orobici finalizzando una bella azione intavolata dalla squadra di Bell e anche in questo caso la palla esce di un niente. L’Albinoleffe è costretto ad alzare la guardia e al 16’ è Suarato che per centimetri non arriva sul pallone dopo le giocate di Chinetti e capitan Gatti che apparecchiano per il difensore. A metà frazione un botta e risposta che non dà tregua: Di Giuliomaria al 23’ semina il panico nella difesa di casa con tre giocatori costretti a innalzare un vero e proprio muro per fermarlo. Ribaltamento di gioco e Angeloni recupera palla per Concas che cavalca sulla destra per arrivare sul fondo e crossare senza però trovare nessuno; di nuovo Como in avanti con Lipari dalla sinistra che giunge al tiro e con Pratelli costretto alla parata.

POKER COMO

Nel secondo tempo le cose cambiano decisamente ed è il Como a portarsi in vantaggio dopo 7 minuti di gioco: Gatti dalla destra segna sul palo più lontano la prima rete per i lariani, lasciato libero di calciare dalla difesa bluceleste che ha concesso il fianco. Quattro minuti più tardi le reti sono due e questa volta è Chinetti ad andare a segno finalizzando un cross dalla destra di Sabili, anche lui lasciato libero di servire il compagno per il tapin vincente che vale lo 0-2. I cambi di Maffioletti danno una nuova linfa e una nuova energia alla squadra, ma non bastano: Pozzi al 27’ prova a impensierire Piombino di testa con il Como che ringrazia e tira un sospiro di sollievo, ma al 43’ è Angeloni ad accorciare le distanze per i suoi superando Piombino con un pallonetto dalla distanza e con la palla che si deposita in rete. Nemmeno il tempo di gioire che è Di Giuliomaria a rovinare di nuovo i piani dei bergamaschi ripristinando la doppia distanza con il terzo gol di giornata al 44’. Sempre Di Giuliomaria in pieno recupero mette la parola fine all’incontro, segnando sul secondo palo il quarto gol. Giocate efficaci da parte dei ragazzi di Bell, che senza strafare riescono a dare scacco matto all’Albinoleffe. Brusca frenata per i ragazzi di Maffioletti, che dopo le due vittorie contro Monza e Brescia si bloccano contro i biancoblù.

IL TABELLINO

ALBINOLEFFE-COMO 1-4

RETI (0-2, 1-2, 1-4): 7’ st Gatti (C), 11’ st Chinetti (C), 43’ st Angeloni (A), 44’ st Di Giuliomaria (C), 47’ st Di Giuliomaria (C).

ALBINOLEFFE (3-4-3): Pratelli 6.5, Freri 7.5, Castellani 6.5, Bettoni 6 (22’ st Pozzi 7), Zambelli 6, Vinzioli 6, Concas 7, Malanchini 5.5 (38’ st Barcella sv), Angeloni 8, Ghilardi 7.5 (12’ st Pala 6.5), Toma 6.5. A disp. Giroletti, Grassia, Portolesi, Stingaciu, Balestra, Di Carlo, Moretto, Speroni. All. Maffioletti 6.

COMO (4-4-2): Piombino 7, Rodolfo Masera 6.5, Suarato 6.5 (28’ st Polese 7), Verga 7.5, Gennaio Granato 7.5, Moretti 7, Lipari 6.5 (28’ st Duchini 7.5), Gatti 8, Sabili 8, Di Giuliomaria 8.5, Chinetti 8 (36’ st Viganò sv). A disp. Frigerio, Zappa, Boccardo, Bossi, Colombo. All. Bell 7.

ARBITRO: Petrella di Viterbo 7.

ASSISTENTI: Franco di Padova e Sabrdella di Belluno.

AMMONITI: Di Giuliomaria (C), Chinetti (C).

LE PAGELLE

ALBINOLEFFE

Pratelli 6.5 Chiamato alla parata in più circostanze, nella ripresa rimedia finché gli è possibile ai buchi lasciati dalla difesa.

Freri 7.5 Prestazione all’altezza, sa il fatto suo. Nel primo tempo difficilmente gli attaccanti sfondano dalla sua parte.

Castellani 6.5 Sempre attento a seguire le azioni intervenendo al momento opportuno. Non cerca la giocata, ma passaggi semplici.

Bettoni 6 Impegnato a tener uniti difesa e centrocampo, esegue il suo dovere non senza però qualche difficoltà.

22’ st Pozzi 7 Dà nuova linfa alla squadra con il suo ingresso in campo, ma l’energia e la voglia che ci mette non bastano.

Zambelli 6 A presidio della difesa tenta di far salire la squadra e servire i suoi in avanti con i lanci lunghi.

Vinzioli 6 Fa bene nel primo tempo, poi nella ripresa va un po’ in calando. Prova dare il suo contributo dai calci piazzati.

Concas 7 Se la cava discretamente anche in fase di marcatura. Cerca i tagli per favorire l’inserimento dei compagni.

Malanchini 5.5 Resta un po’ troppo avanzato non fornendo la copertura necessaria ad arginare le incursioni. (38’ st Barcella sv).

Angeloni 8 Bravo a proteggere palla e a resistere alle sportellate dei difensori ospiti. Segna il gol della bandiera.

Ghilardi 7.5 Si comporta bene per tutto il tempo in campo dando il suo apporto all’attacco. Esce stremato.

12’ st Pala 6.5 Ci mette il fisico e non si sottrae alla lotta. Non vuole darla vinta agli altri. Atteggiamento positivo.

Toma 6.5 Agisce in sordina, a volte però “corre a vuoto” per cercare di recuperare la sfera.

All. Maffioletti 6 Se nel primo tempo i suoi hanno fatto vedere qualcosa, nella ripresa la squadra si è scollata. C’è da rimediare.

COMO

Piombino 7 Non si fa prendere dal panico quando il gioco si fa duro. Piccolo neo solo in occasione del gol concesso.

Rodolfo Masera 6.5 Bravo nel rubar palla al nemico quanto un po’ troppo frettoloso nel voler trovare il compagno libero.

Suarato 6.5 Nella prima parte di gara fa u po’ fatica a ingranare, poi anche lui prende le misure agli attaccanti orobici.

28’ st Polese 7 Fa quello che gli vene richiesto e lo fa bene, portando anche la squadra ad avanzare verso la porta.

Verga 7.5 Ha un brutto cliente, Angeloni, ma non si tira indietro e cerca di rendergli la vita difficile. Ostico.

Gennaio Granato 7.5 Non si fa impressionare né tantomeno ingannare; anche lui sceglie bene i tempi di intervento.

Moretti 7 Si propone spesso e volentieri sulla sinistra. Bravo anche quando si tratta di far perdere il tempo di gioco.

Lipari 6.5 Usa malizia e scaltrezza e alla fine si dimostra efficace. La sua è più una partita di strategia.

28’ st Duchini 7.5 Sostituisce degnamente il suo compagno senza farlo rimpiangere. Dà più di un grattacapo.

Gatti 8 Da buon capitano dà l’esempio. Anche la sua è una prestazione di sacrificio. È lui ad aprire le danze.

Sabili 8 Non segna, ma fa segnare. Sempre nel vivo delle azioni crea pericoli costanti nell’area di rigore bergamasca.

Di Giuliomaria 8.5 Lo slalom tra i difensori così come i suoi tiri sono i suoi punti di forza. Guai a lasciargli qualche metro di troppo.

Chinetti 8 Si spende tanto per la squadra non solo in fase d’attacco, ma anche in fase di ripiegamento. (36’ st Viganò sv).

All. Bell 7 La sua squadra orchestra azioni in modo corale; ogni giocatore con o senza palla partecipa al gioco. Sa di dover continuare così.

ARBITRO

Petrella di Viterbo 7 Bravo a coordinarsi coi suoi assistenti, fischia il giusto senza esagerare.

LE INTERVISTE

Dispiaciuto per la prestazione l’allenatore dei bergamaschi Maffioletti commenta così la sconfitta: «Abbiamo meritato di perdere, non c’è stata aggressività e qualità di gioco, abbiamo solo lanciato lungo, dopodiché è calata anche la forza fisica e i gol nei minuti di recupero danno l’idea di come ci siamo un po’ lasciati andare. Il Como ha vinto meritatamente. Lavoreremo per fare qualcosa di meglio sabato prossimo, di sicuro fare troppi lanci lunghi non agevola le punte per le quali poi diventa difficile giocare. È successa la stessa cosa negli ultimi 20 minuti della partita di settimana scorsa e adesso vedremo di rimediare». A gioire il tecnico Bell, soddisfatto della vittoria dei suoi ragazzi dopo il passo falso contro la FeralpiSalò: «Abbiamo perso la partita settimana scorsa, ma ci siamo subito rimessi al lavoro allenandoci e guardando anche alle palle perse. Dobbiamo migliorare e continuare a lavorare in questo modo. Il campionato è lungo e avere finora solo 5 punti un po’ mi dispiace perché avremmo potuto fare meglio. I ragazzi possono far meglio per crescere e diventare professionisti nonché per arrivare in fondo alla stagione».