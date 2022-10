Doppietta per lo strepitoso Pellitteri più super-flash Boscaro: lo spettacolo lo fa l'Alessandria sempre più blu

Sempre più su! Sempre più convinta delle sue forze sotto tutti gli aspetti: tecnici, tattici e psicologici. L'Alessandria è solo l'ombra di quella che si era palesata nelle tre prime gara di campionato. Una metamorfosi bellissima: da crisalide a farfalla che vola libera e leggera nelle sue giocate ora forsennate alla conquista della palla, ora intelligenti, veloci e letali per gli avversari che in qualche modo cercano di arginarla, senza riuscirvi. Compatta e matura in tutti i reparti, consapevole delle sue capacità sia in possesso di palla, sia quando si muove in fase di non possesso. Nel reparto avanzato Trinceri...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?