Cuore Toro, i granata tornano a vincere dopo 4 partite

Dopo le fatiche settimanali condite da grandi soddisfazioni Torino e Milan si affrontano con il morale altissimo: i granata hanno travolto in Primavera Tim Cup il Como con una manita da applausi mentre il Diavolo ha ottenuto il pass per la fase successiva di Youth League vincendo 2-1 a Zagabria, tornando tra le grandi dell'Europa. Le due formazioni vivono un momento non facile in campionato: i padroni di casa dopo la sconfitta per 4-3 nel rocambolesco derby con la Juventus hanno ottenuto 1 punto in 4 partite, mentre i rossoneri dopo un'altra partita pazza a Udine condita dalla tripletta di Traore hanno perso malamente in casa con la Roma per 4-1, l'obiettivo per entrambe è uno solo, il riscatto. Giuseppe Scurto disegna i suoi in campo con un 4-3-1-2 mettendo dietro alle 2 punte Dell'Aquila e Jurgens il giovane trequartista brasiliano classe 2004 Silva. Risponde Ignazio Abate con il 4-3-3 con i due eroi della trasferta europea Longhi e Alesi affiancati da Traore. Alla fine la spunta il Torino, che dopo 4 partite senza vittoria ritrova il passo di inizio stagione rifilando un'altra sconfitta ai rossoneri, che continuano nel loro cammino altalenante: i due gol, entrambi nel primo tempo, di Weidmann e Dell'Aquila valgono il 2-0 finale per i granata.

IL TORO CARICA, IL MILAN SUBISCE

L'arbitro Collu dà il via alla gara e a Dell'Aquila bastano due giri di orologio per mettere subito in chiaro le cose: progressione in velocità che si conclude con un destro forte in diagonale che sfila a lato alla destra del portiere rossonero Nava. Trema il Milan ma non si fa vedere intimorito e subito risponde con il suo giocatore più in forma Traore che semina il panico in area granata ma la retroguardia è attenta e dà i primi segnali che da lì oggi sarà complicatissimo passare. E' un inizio altamente scoppiettante e il match si stappa subito: da una grande ripartenza di Gineitis la sfera viene servita a uno scatenato Dell'Aquila che diventa l'incubo peggiore nella notte delle streghe anticipata della retroguardia rossonera, dribbling velocissimo ai danni di Paloschi e sinistro secco all'angolino che fulmina l'estremo difensore, vantaggio Toro al 5'. La reazione degli ospiti è affidata ancora una volta al suo numero 11 che riprova un'altra incursione dando parecchio filo da torcere ad Antolini, palla messa in mezzo che quasi diventa un tiro e Passador libera in corner. Al quarto d'ora aumentano i problemi per Ignazio Abate, Paloschi richiama l'attenzione della panchina per un problema fisico con il tecnico che manda subito a scaldare i difensori in panchina. Due minuti più tardi il Milan viene aggredito subito alto da un Torino che nonostante la partita di mercoledì riesce a esprimere un buon ritmo e combina molto velocemente come al 17' quando Silva, Dembelè e Jurgens imbastiscono un'ottima azione che porta quest'ultimo a colpire di testa ma debolmente, para facile Nava. Prova a mettere comunque la testa fuori la squadra ospite con Gala che servito da Alesi calcia forte ma alto. Risponde subito l'altro numero 8 Gineitis che si mette in proprio con una grande azione e spara col sinistro, la palla fischia di poco a lato. Abate catechizza i suoi da bordocampo specialmente il terzino Bozzolan, vista la grande esperienza dell'ex numero 20 rossonero, la squadra in campo recepisce il messaggio e prova a rispondere con un uno-due tra Alesi e Traore ma il cross viene bloccato da un giganteggiante N'Guessan. A 10 minuti dall'intervallo il Toro piazza il secondo gol: azione impostata da Ruszel che approfitta del buco lasciato dal duo Coubis-Paloschi, quest'ultimo ancora in campo non in buone condizioni, e serve un grande assist a Weidmann che si inserisce e scaglia un destro potente sotto la traversa, Nava tocca e basta. Piove sul bagnato in casa Milan e Abate oltre al suo centrale è costretto a richiamare in panchina anche il giocatore che stava dando più problemi alla difesa granata, Traore, che dopo uno scatto si accascia a terra, probabilmente un problema muscolare dovuto alle innumerevoli partite giocate finora. Entrano Scotti e Nsiala e quest'ultimo si presenta nel peggiore dei modi: poco prima della fine della prima frazione avanzata di N'Guessan che si porta in area e nel tentativo di difendere il pallone viene atterrato dal neoentrato, Collu indica il dischetto del rigore. Potrebbe essere la parola fine al match ma Nava dice di no: Jurgens apre il destro e angola abbastanza bene, grande parata dell'estremo difensore rossonero che tiene i suoi in piedi e ridà speranza ad Abate per il secondo tempo.

RISPARMIO ENERGETICO

La saracinesca tirata giù dal portiere del Milan è una spinta ulteriore per i ragazzi di Abate che nel secondo tempo entrano carichi e provano subito a scuotere il match grazie a un'incursione di Bozzolan che scende sulla fascia e crossa in mezzo per Longhi, il numero 80 stacca anche bene e colpisce, Passador alza sopra la traversa. Il Toro è sicuramente sceso in campo forte del risultato che sta maturando e senza paura prova sempre con Dell'Aquila, un incubo quando si accende, che va sul fondo e crossa ma nessuno è in area per ricevere l'assistenza del numero 10. Prova a suonare la carica Gala che migliora nettamente la sua prestazione e da un rimpallo derivante da una punizione calcia forte ma ancora una volta il numero 1 granata ci arriva e para. Le due squadre sono molto stanche e si inizia a vedere, il Milan riesce a trovare qualche spunto con il subentrato Scotti che prende pian piano ritmo partita, il Toro gestisce il risultato e prova qualche incursione con Jurgens e Weidmann ma non arriva a chiudere definitivamente i giochi. L'unico instancabile sembra proprio il 10 della squadra di casa che al 23' su recupero di Ruszel viene imbeccato ma il suo tiro va fuori dallo specchio della porta. Gli ospiti non vogliono mollare e ancora l'asse Bozzolan-Longhi va vicino a riaprire la gara ma Passador fa buona guardia sul primo palo. E' l'ultimo sussulto del Milan che non riesce più a creare azioni degne di nota anche con gli ingressi di Lazetic e Omoregbe, il Torino mette mano alle ultime energie rimaste e prova ad arrotondare il risultato prima con un'incursione di Jurgens che appoggia ma non trova nessuno a ricevere, poi nel in pieno recupero grande recupero del subentrato Njie che serve in profondità un instancabile Dell'Aquila che punta il suo diretto marcatore e va sul destro, il suo piazzato si stampa sulla traversa al tramontare del match. L'ultima emozione è un grandissimo recupero con conseguente chiusura di un immenso N'Guessan su Lazetic. Finisce così, i granata tornano a vincere e raggiungono quota 17 punti in classifica, male il Milan che è costretto a pagare un conto più salato sul piano delle energie rispetto ai ragazzi di Scurto.

IL TABELLINO

TORINO - MILAN 2-0

RETI: 5' Dell'Aquila (T), 35' Weidmann (T).

TORINO (4-3-1-2): Passador 6.5, Dembele 7, N'Guessan 7.5, Della Valle 6.5, Antolini 6.5, Gineitis 7, Ruszel 7, Weidmann 7.5, Silva 6.5 (18' st Ciammaglichella 6), Dell'Aquila 8, Jurgens 6 (36' st Njie 6). A disp. Brezzo, Lopez, Gaj, Anton, Rettore, D'Agostino, Caccavo, Ansah, Corona, Ruiz, Opoku. All. Scurto 7.

MILAN (4-3-3): Nava 7.5, Bakoune 6, Coubis 6, Paloschi 5.5 (38' Nsiala 6), Bozzolan 6.5, Gala 6.5 (26' st Omoregbe sv), Eletu 6 (15' st Pluvio 6), Zeroli 6, Traore 6.5 (38' Scotti 6.5), Longhi 5.5 (26' st Lazetic sv), Alesi 6.5. A disp. Bartoccioni, Torriani, Simic, Stalmach, Mangiameli, Casali, Bartesaghi. All. Abate 6.

ARBITRO: Collu di Cagliari 6.

ASSISTENTI: Pascali di Bologna e Scardovi di Imola.

AMMONITI: Eletu (M), Dell'Aquila (T), Silva (T).

LE PAGELLE

TORINO

Passador 6.5 Il Milan è veramente pericolo quando si accende Traore, ma una volta uscito la difesa piazza un muro e gli dà grande sicurezza. Ottimo il riflesso su Longhi nel secondo tempo, bravo ad alzare i tiri in angolo.

Dembelè 7 Non finisce mai i polmoni, ricorda molto Singo quando accellera e mette il turbo. Perfetto in fase di ripiegamento dove non soffre praticamente mai, quando sostiene le avanzate offensive brucia l'erba sotto i piedi e fa soffrire (e non poco) la retroguardia rossonera.

N'Guessan 7.5 Semplicemente un totem. Prima soffoca Longhi nella sua morsa in combo con il compagno di reparto, poi mette fisicità in ogni contrasto e si concede pure il lusso di andare a conquistarsi un calcio di rigore che Jurgens spreca. Partita colossale del numero 5.

Della Valle 6.5 Meno appariscente del compagno di reparto ma semplicemente perfetto. Non sbaglia un intervento ed è sempre puntuale su ogni palla, ordine e calma sono il dictat della partita di oggi.

Antolini 6.5 Quando si accende Traore, sono momenti duri. Il talento ex Parma è un giocatore in forma smagliante ma riesce a non farlo segnare, poi caso vuole che esca per infortunio e la partita diventa meno difficile. Si concede anche qualche sgasata in avanti.

Gineitis 7 Una molla continua del centrocampo, quando apre la falcata spacca in due il centrocampo del Milan e serve anche la palla a Dell'Aquila per sbloccare la partita. In copertura è onnipresente e a momenti trafigge Nava col sinistro. Grande prova del numero 8.

Ruszel 7 In versione "The American Dream", prende tutto quello che può prendere a centrocampo come una piovra instancabile e sfonda nel centro la difesa rossonera con l'assist per Weidmann. Yes, He can.

Weidmann 7.5 Prestazione superlativa, il centrocampo del Milan fa fatica a leggerlo negli inserimenti e infatti il gol arriva proprio da un taglio centrale perfetto. Per il resto, non sbaglia niente.

Silva 6.5 Il giovane talento brasiliano fa vedere delle ottime qualità in fase di gioco veloce e triangolazioni, non segna ma davanti i difensori rossoneri devono stare sempre attenti alla giocata da "joga bonito" che potrebbe inventare. Ottimo inizio.

18' st Ciammaglichella 6 Entra per dare quantità, lo fa bene.

Dell'Aquila 8 Semplicemente l'incubo peggiore della difesa ospite alla vigilia della notte degli orrori, il primo gol è un dribbling da urlo e un sinistro tagliente come una lama, per tutta la partita è lì che spaventa e terrorizza la retroguardia a ogni guizzo con un vento funesto, la traversa finale poteva essere un'apoteosi ma è sfortunato. Partita gigante.

Jurgens 6 Un'ottima partita dell'attaccante estone che abbina velocità e tecnica nella manovra, il gol era decisamente meritato ma Nava pesca il coniglio dal cilindro sul rigore, peccato.

36' st Njie 6 Da un suo recupero parte l'azione della traversa finale, entra per difendere, a momenti fa l'assist. Ottimo approccio.

All. Scurto 7 Squadra stanca dalla partita in settimana? Poco importa, gestione perfetta della partita, i suoi ritrovano i 3 punti con una prestazione intelligente e compatta.

MILAN

Nava 7.5 Può poco o nulla sui due gol, forse sul secondo ma il tiro è veramente forte e preciso. Sul rigore è perfetto, battezza l'angolo e la va a prendere, ipnotizzando Jurgens. Saracinesca.

Bakoune 6 Prestazione che parte bene proponendosi in avanti, sostiene anche bene Traore finchè è in campo, poi con l'uscita si abbassa e deve contenere Antolini. Partita timida, ma buona.

Coubis 6 La partita è attenta e lui comunque c'è sempre quando serve una pezza. Il problema sorge quando lascia troppo spazio sul secondo gol con un Paloschi infortunato. Si butta anche in avanti per provare l'assalto finale ma invano.

Paloschi 5.5 Dell'Aquila lo punta e lui viene dribblato secco sul gol, la velocità d'esecuzione è tanta e il 10 è in giornata. Esce infortunato nel primo tempo, probabilmente anche quello ha condizionato l'episodio dei due gol.

38' Nsiala 6 Si presenta peggio che può causando il rigore su N'Guessan, si riprende nel secondo tempo quando si assesta in campo.

Bozzolan 6.5 È il più pericoloso della retroguardia, sfonda e quando riesce serve Longhi che va a concludere. Dal suo lato ha Dembelè che senza dubbio è un cliente difficile, ma lui non sfigura.

Gala 6.5 Primo tempo in ombra forse per la grande stanchezza portatasi dietro da tutta la settimana come i compagni, ma nel secondo tempo tira fuori le ultime energie e alza la prestazione facendo girare bene la palla. Sfiora il gol con un tiro di sinistro e ci prova sempre. (26' st Omoeregbe sv).

Eletu 6 I ritmi sicuramente li detta e li detta bene, ma il centrocampo del Torino è in una giornata pazzesca e la sua controparte statunitense va un po' più veloce di lui. Esce visibilmente stanco.

15' st Pluvio 6 Entra per dare freschezza e continuità alla manovra di reazione, lo fa bene.

Zeroli 6 Partita ordinata del 18 che non riesce mai a giocare lo spunto decisivo, ma rimane sempre in partita anche se si spegne alla distanza.

Traore 6.5 Quando c'è, si vede, si sente ed è pericoloso. Se Abate lo ha impiegato con così tanta continuità c'è un motivo, infatti esce dopo l'ennesimo scatto della sua stagione. Esce lui e il Milan prende il secondo gol.

38' Scotti 6.5 Rimpiazzare Traore non è semplice e infatti negli ultimi 10 minuti della prima frazione non si vede molto. Nel secondo tempo entra finalmente in partita e diventa decisamente più attivo e pericoloso.

Longhi 5.5 La difesa avversaria di oggi lo stringe e lo soffoca nella sua morsa e lui quei pochi guizzi che ha si trova davanti un attento Passador. Esce molto stanco. (26' st Lazetic sv).

Alesi 6.5 Nel primo tempo si vede meno del solito, Dembelè è in una super giornata e lo limita parecchio anche in difesa. Nel secondo tempo ritrova le energie e dà degli spunti interessanti alla manovra.

All. Abate 6 Non era facile giocare dopo le fatiche di coppa, anche se questo valeva pure per gli avversari, ma il Torino approccia meglio e passa subito. L'infortunio prima di Paloschi e poi di Traore lo mettono in difficoltà ma la squadra non getta mai la spugna. La vittoria in campionato tornerà presto.