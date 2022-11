Più gol che italiani in campo, la vittoria granata arriva al terzo minuto di recupero

Settimana scorsa il primo indizio (la vittoria sul Milan), adesso è ufficiale: il Torino è tornato. Dopo il 2-0 sui rossoneri, i granata sbancano Lecce e tornano a correre come a inizio campionato: lo fanno su un campo difficile come quello dei salentini e lo fanno nella maniera più bella, e sofferta. Dopo aver ribaltato il gol di Berisha con Gineitis e Jurgens e aver subito il 2-2 di Dorgu a 5 minuti dalla fine, infatti, la squadra di Scurto trova il gol vittoria in pieno recupero con Gineitis che firma la doppietta personale e regala tre punti fondamentali al Toro rendendo il boccone amarissimo all'ex Coppitelli, che incappa nella terza sconfitta consecutiva. Per la cronaca, da segnalare che tra i 22 titolari solamente tre erano italiani: nessuno nel Lecce, Passador (che ha parato anche un rigore), Antolini e Dell'Aquila tra le fila granata. Via al dibattito.

LA PARTITA



Sono i padroni di casa ad avere la chance del vantaggio, Pascalau anticipa la concorrenza della difesa granata e incorna sul primo palo con la sfera che esce di un soffio. All'8' è Dell'Aquila a cercare la cosiddetta girella, puntualmente deviata da Hasic. Sull'assedio salentino è proprio l'ex Sparta Praha classe '04 Samek a rendersi pericoloso con una botta da fuori che lambisce il palo. AL 27' dopo una dormita di Dembele che si lascia sfuggire Salomaa pur essendo in netto vantaggio, lo '03 finlandese è bravo a scaricare in mezzo, trovando Berisha che non può fallire il rigore in movimento e fulmina Passador. A 8' dalla fine della prima frazione è ancora il sette casalingo a rendersi pericoloso sull'imbucata del solito Samek, l'esterno locale è bravo a prendere posizione sul lacunoso Dembele che gli frana addosso in maniera goffa. Episodio che avviene poco dentro l'area di rigore e dunque si appresta ancora il numero diez leccese, Berisha, a bramare la doppietta dal dischetto: raddoppio che non arriva perché Passador è abile nell'intuire il penalty negando il 2-0 al fantasista albanese. Reazione salentina che arriva subito con l'uno-due fra Berisha e Burnete, ma la punta rumena calcia alle stelle.

REAZIONE GRANATA

Non tarda ad arrivare il pareggio ospite. Primo minuto della ripresa: Ruszel serve il neoentrato Caccavo che fa la sponda per Gineitis, il centrocampista lituano dopo una buona progressione col mancino calcia in buca d'angolo. Non si arrendono gli uomini di Scurto che sfiorano addirittura il clamoroso vantaggio con il tiro-cross di Dell'Aquila che si stampa sul palo ma Caccavo non è rapace e arriva in ritardo all'appuntamento con la respinta. Non ha assolutamente senso quello che succede pochi minuti dopo: Dorgu serve Nizet che taglia alle spalle di Antolini e di piatto stampa il palo interno, la palla ritorna su Passador e l'estremo difensore del Toro la ribadisce sul legno una seconda volta. È ancora il 20 locale a prendere iniziativa: l'esterno rientra e calcia sul primo palo, è attento Passador e dice no al belga. 25 minuti sul cronometro: Weidmann si dimena, dribbla e gestisce i ritmi del gioco, il 2003 francese ex PSG triangola con Gineitis e conclusione di quest'ultimo deviata da Pascalau e sfera che esce di poco. Al 35' della ripresa non sembra reale ciò che succede: annullato il gol da grande rapace di Corfitzen, la punta danese porta in vantaggio i locali ma è tutto fermo per offside. Sul contropiede granata Weidmann si inventa un'azione solitaria e serve Jurgens che a giro fa 1-2. Il finale è infuocato: prima Samek spaventa Passador e accarezza l'idea del pareggio, poi Dorgu dagli sviluppi di corner deposita uno dei gol più facili della sua carriera. Agli sgoccioli del match Gineitis viene servito e controlla sul suo piede preferito, la piazza sul palo lontano e fa copia-incolla della prima gioia in campionato. È festa piemontese e vittoria al cardiopalma.

IL TABELLINO

LECCE-TORINO 2-3

RETI (1-0, 1-2, 2-2, 2-3): 27' Berisha (L), 2' st Gineitis (T), 36' st Jurgens (T), 40' st Dorgu (L), 48' st Gineitis (T).

LECCE (4-3-3): Borbei 6, Munoz 6, Pascalau 6, Hasic 6, Dorgu 6.5, Berisha 6.5 (27' st Corfitzen sv), Vulturar 6, Samek 6.5 (41' st Abdellaoui sv), Nizet 7 (33' st Minerva sv), Burnete 6, Salomaa 6.5 (27' st Daka sv). A disp. Moccia, Leone, Russo, Carrozzo, Kausinis, Borgo, Milli. All. Coppitelli 6.

TORINO (4-3-1-2): Passador 6.5, Dembele 5 (1' st Della Valle 5.5), N'Guessan 5.5, Anton 6, Antolini 5.5, Gineitis 7.5, Ruszel 6, Weidmann 7, Silva 5.5 (1' st Caccavo 6.5), Dell'Aquila 6.5, Jurgens 7. A disp. Henneaux, Brezzo, Gaj, Rettore, D'Agostino, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Njie, Opoku, Acar. All. Scurto 7.

ARBITRO: Castelleone di Napoli 6.5.

ASSISTENTI: Caputo di Benevento e Marchese di Napoli.

AMMONITI: Della Valle (T), Ruszel (T), N'Guessan (T).

LE PAGELLE

LECCE



Borbei 6 Mai impegnato e prestazione sufficiente.

Munoz 6 Qualche buono spunto, senza particolari acuti.

Pascalau 6 Senza responsabilità sul gol subito, nel complesso gara positiva.

Hasic 6 Buona coppia e ottima intesa con il compagno di reparto, fattore aggiuntivo è la scarsa pericolosità del Torino.

Dorgu 6.5 Trova un cliente difficile da arginare, non fa particolari errori però è saltato spesso e volentieri soprattutto quando Dell'Aquila viene spostato dalla sua parte: salva ampiamente la sua prestazione con la marcatura del 2-2.

Berisha 6.5 Sblocca la gara da pochi passi. Fallisce malamente dal dischetto ma il saldo è positivo. (27' st Daka sv).

Vulturar 6 Non il più appariscente dei suoi, ma contribuisce a tenere il Toro nella propria metà campo.

Samek 6.5 Giocatore evidentemente superiore alla categoria, non dà spettacolo ma è inserito in un contesto nel quale può fare molto bene. (41' st Abdellaoui sv).

Nizet 7 Il più grande in campo (2002), domina dal primo all'ultimo: salta costantemente Antonini, crea superiorità numerica e si inserisce bene. (33' st Minerva sv).

Burnete 6 Attaccante poco servito, giallorossi che giocano sugli esterni. Ma non sfigura.

Salomaa 6.5 È suo l'assist del primo gol, si procura anche il rigore non trasformato da Berisha. (27' st Corfitzen sv).

All. Coppitelli 6 Il grande ex viene sconfitto in pieno recupero.



TORINO



Passador 6.5 Incolpevole sul primo gol. Rigore neutralizzato senza troppe difficoltà.

Dembele 5 Sbaglia l'intervento che porta al primo vantaggio, causa il rigore del possibile raddoppio. Sterilità offensiva e scarsa precisione nei cross.

1' st Dellavalle 5.5 Da terzino non si trova, commette un fallo che può costare caro ai suoi con un intervento non proprio pulito e concede una punizione da ottima posizione al Lecce.

N'Guessan 5.5 Difensivamente non sbaglia più di tanto. Pecca però di irruenza con interventi in ritardo e talvolta scomposti.

Anton 6 Prestazione attenta, condita da un gran disimpegno.

Antolini 5.5 Grandi doti nel saltare l'uomo, ma non stavolta: si fa vedere di rado nella metà campo offensiva.

Gineitis 7.5 Non pervenuto nel primo tempo, fenomenale nella ripresa: è lui a portare i suoi sul livello del mare con una grande botta che regala i tre punti al Toro.

Ruszel 6 Mediano atipico, non intercetta i passaggi e non fa ripartire la squadra nonostante le doti tecniche non da poco: accende la lampadina nel secondo tempo e salva la pagella.

Weidmann 7 Spesso ordinato, ha un controllo palla molto invidiabile: non fa evidenti errori e si produce in slalom interessanti. In grande spolvero, imprendibile.

Silva 5.5 Impreciso per sufficienza qualche volta, gioca con poca semplicità.

1' st Caccavo 6.5 Ha un buon impatto sul match.

Jurgens 7 Fa ciò che fa un grande attaccante. Non pervenuto fino all'80', poi si inventa una conclusione imprendibile e sfrutta la prima occasione valida per far male.

Dell'Aquila 6.5 Unico a creare una minima occasione, tiene bene il passo ed è uno dei pochi che crea superiorità numerica; particolarmente ispirato.

All. Scurto 7 Primo tempo insufficiente, ripresa fantastica. Ribalta il risultato e quando il Lecce pareggia non si accontenta: Gineitis gli regala la vittoria a tempo scaduto.