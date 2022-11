Fa tre gol e si guadagna la Serie A: Lazetic stende l'Atalanta

Il Milan di Abate si rialza e lo fa con una super prestazione, travolgendo un'Atalanta troppo passiva in campo e mai veramente pericolosa per tutto l'arco della partita. 3 punti fondamentali per i rossoneri che dopo due ko consecutivi soprattutto tornano a vincere in casa, cosa che non succedeva da quasi 2 mesi, dalla vittoria con il Cagliari dell'11 settembre. Termina 4-0 il match con Alesi che apre il conto e poi ci pensa Marko Lazetic con una super tripletta a fare terra bruciata della difesa atalantina. Solito 4-3-3 per il tecnico rossonero che cambia gli interpreti rispetto al match con il toro e lancia Pluvio, Simic e Scotti dal 1', risponde Fioretto con il 4-3-1-2 con Vavassori a sostenere Stabile e De Nipoti.

TSUNAMI ROSSONERO

L'Atalanta riesce a tenere bene solamente per i primi minuti di gara, nei quali riesce giusto a flirtare con il gol del vantaggio all'11' grazie a un'uscita imprecisa di Nava che lascia scoperta la propria porta, ma Vavassori lo perdona non riuscendo a concludere. Da qui in poi si accende definitivamente il Milan soprattutto grazie al suo numero 58 Scotti, che dopo un paio di guizzi interessanti trova la giocata per sbloccare la partita: gran recupero su pallone vagante nella metà campo nerazzurra, spostamento sulla destra e cross morbidissimo sul secondo palo e colpo di testa di un solissimo Alesi che dopo il gol in Youth League al Salisburgo torna a segnare in campionato dopo un mese. Ci si aspetterebbe una reazione della squadra di Fioretto ma il Milan viaggia sulle ali dell'entusiasmo trascinato da un incontenibile Scotti che al 17' avvia l'azione del gol del raddoppio: giocata rapida e intelligente del classe 2006 che serve al limite dell'area Alesi, il numero 7 attende la sovrapposizione di Bozzolan che arriva in corsa velocissimo e serve con un traversone basso e preciso Marko Lazetic, il numero 12 deve solo appoggiare in rete con Pardel che non può far nulla, 2-0 dopo 20'. Il colpo per i bergamaschi è durissimo ma serve per far sì che arrivi il primo squillo degli ospiti, con Stabile che prova un'incursione ma il suo tiro viene deviato in corner, a lato di poco. Alla mezz'ora Vavassori va via secco a Coubis e crossa sul secondo palo, arriva Roaldsoy ma Simic chiude benissimo e blocca bene l'iniziativa ospite. Termina qui la folata nerazzurra che poco dopo vacilla ancora una volta sull'imbucata di un tarantolato Scotti per Zeroli, il numero 18 a tu per tu con il portiere in maglia 22 calcia centrale e viene murato. E' solo il preludio al terzo gol del Milan che arriva due giri di lancette dopo: Alesi parte dalla sua fascia e si accentra velocemente cercando di servire un compagno al limite dell'area, Muhameti interrompe l'azione ma solo per un attimo, irrompe ancora il numero 7 rossonero che contrasta il centrocampista avversario riuscendo a toccare il pallone per Lazetic che entra in area tutto solo e mette la palla alle spalle del portiere ancora una volta, siglando la doppietta personale. Al tramonto della prima frazione Nava mette una pezza in maniera non spettacolare ma efficace, in due tempi, su una deviazione centrale da corner atalantino.

LAZE-TRIS

La seconda frazione comincia sulla falsa riga della prima, Abate non vuole che si abbassi la pressione e sprona comunque i suoi ad attaccare e la squadra esegue, con Alesi che al 7' calcia a lato della porta di Pardel con il sinistro. "I terribili 3" davanti oggi sono in forma smagliante e vanno vicini alla quarta marcatura con una super azione che coinvolge Gala, Lazetic e Scotti, l'8 avvia l'azione e i due attaccanti con uno splendido uno-due arrivano davanti alla porta avversaria ma la conclusione finisce alta sulla traversa. L'Atalanta sembra non essere in grado di rispondere sul piano del gioco e delle azioni e allora ci prova su calcio da fermo, ma il tentativo di Muhameti sul primo palo di Nava è debole e l'estremo difensore respinge bene. Il numero 8 nerazzurro non demorde e riprova la stessa soluzione al 16', stesso risultato dell'azione precedente. Come nel 1° tempo, l'impercettibile brezza bergamasca viene spazzata via dal tornado rossonero che la sovrasta e si spegne immediatamente, infatti basta 1 giro di lancette e Alesi si divora il poker: ancora uno Scotti imprendibile scappa sulla fascia e la mette tesa e rasoterra sul secondo palo, il numero 7 dovrebbe solo appoggiare in porta ma sbaglia incredibilmente a Pardel battuto. Vuole per forza il gol l'esterno in maglia 58 e ci prova al 20' con un'azione personale, ma ritarda troppo la conclusione e viene fermato in maniera regolare dalla difesa anche se arrivano delle timide proteste a riguardo. L'Atalanta trova qualche energia dai subentrati come Vorlicky che prova a rialzare i suoi da un'apnea continua e al 21' mette palla in mezzo ma De Nipoti calcia a lato da buona posizione. Abate e i rossoneri vogliono a tutti i costi il quarto gol e ci prova il subentrato Stalmach che recupera un pallone che sembrava perso sul fallo laterale, si accentra e dopo uno scambio veloce con un compagno libera un destro a giro ma che ancora una volta fischia a lato della porta atalantina. Sembra che ormai debba finire così ma a poco più di 10 minuti dalla fine Marko Lazetic porta a 3 il suo bottino giornaliero con una super giocata: stop del pallone spalle alla porta, non vedendo possibili scarichi o rimorchi l'attaccante serbo fa perno sul suo diretto marcatore e con la suola si sposta la sfera sul sinistro e calcia potente sotto la traversa, niente da fare per l'estremo difensore avversario. 4-0 e pallone a casa per il numero 12, chissà che non sia lui la possibile risorsa per Stefano Pioli nella trasferta di martedì a Cremona vista l'assenza per squalifica di Olivier Giroud, dopo l'espulsione con lo Spezia. Grande partita degli uomini di Abate che allontanano la parte bassa della classifica e mettono nel mirino il 6° posto, rimandata la prima vittoria in trasferta per l'Atalanta che perde la seconda partita di fila e fallisce il sorpasso proprio ai rossoneri.

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 4-0

RETI: 17' Alesi (M), 21' Lazetic (M), 34' Lazetic (M), 32' st Lazetic (M).

MILAN (4-3-3): Nava 6.5, Bakoune 7 (21' st Paloschi 5.5), Coubis 7, Simic 8, Bozzolan 7.5, Zeroli 7.5 (21' st Stalmach 6.5), Pluvio 7, Gala 7.5 (31' st Eletu sv), Scotti 8 (34' st Omoregbe sv), Lazetic 9, Alesi 8 (21' Sia 6). A disp. Pseftis, Torriani, Nsiala, Mangiameli, Casali, Bartesaghi. All. Abate 8.

ATALANTA (4-3-1-2): Pardel 5.5, Palestra 4.5, Guerini 5 (38' st Hecko sv), Tavanti 5, Regonesi 5.5, Muhameti 6, Chiwisa 4.5 (38' st Mendicino sv), Roaldsoy 5 (1' st Colombo 5.5), Vavassori 5.5 (5' st Vorlicky 6), Stabile 4.5 (36' Fisic 6), De Nipoti 6. A disp. Bertini, Maglieri, Saleh, Omar, Riccio, Ghezzi, Vitucci, Perez, Bevilacqua, Tornaghi. All. Fioretto 5.

ARBITRO: Costanza di Agrigento 6.

ASSISTENTI: Chichi di Palermo e Pelosi di Ercolano.

AMMONITI: Pluvio (M), Palestra (A), Muhameti (A), De Nipoti (A).