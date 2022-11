All'esordio in Primavera fa il fenomeno e para due rigori: la rivincita dell'ex stella della Juventus

Ci sono partite che ti possono cambiarti la vita e nel caso di Edoardo Motta, portiere classe 2005 del Monza, si tratta della sfida di mercoledì scorso contro la Spal, valevole per i sedicesimi di finale di Primavera Tim Cup. La vittoria dei brianzoli si è concretizzata dopo i calci di rigore, terra di conquiste dell'ex Juventus che si è preso la scena parando ben due tiri dagli undici metri: uno a Puletto - baby prodigio degli estensi - e uno a Meneghini. Due interventi entrambi decisivi assieme ai sigilli di Ferraris, Marras, Abbenante e Dell'Acqua che, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, hanno fatto cantare la formazione di Alessandro Lupi. Il tutto dopo 120 minuti di livello assoluto tra parate decisive (2), uscite determinanti e, va detto, anche un pizzico di fortuna visto il numero di legni colpiti dalla Spal: 7. Tuttavia il detto parla chiaro: la fortuna aiuta gli audaci. E nessuno meglio di Edoardo Motta può spiegare al meglio tale aforisma, perché il suo inizio di stagione è stato tutt'altro che semplice e nell'affrontare una sfida come quella di Ferrara, per di più nel modo in cui l'ha fatto lui, è servito ben più di un pizzico di coraggio.

LA SCHEDA DI EDOARDO MOTTA

NOME : Edoardo Motta

: Edoardo Motta ANNO : 2005

: 2005 RUOLO : Portiere

: Portiere PIEDE : Destro

: Destro SKILLS : Reattività, parare calci di rigore

PERCORSO

Caratteristica che in Motta non scopriamo di certo oggi, se non altro per quello che è stato il percorso che l'ha portato la scorsa estate in via Ragazzi del '99. Nato a Biella e cresciuto calcisticamente alla Juventus, laddove è sbarcato nell'ormai lontano 2016 dalla Soccer Spartera, all'ombra della Mole ha vissuto cinque stagioni di straordinario livello fino al luglio del 2021, quando la Vecchia Signora lo ha girato in prestito all'Alessandria. Un passo indietro solo sulla carta visto che, nell'ordine: gioca 19 partite su 26 totali (tutte da titolare), diventa presto un punto fermo dei grigi - tanto che quest'ultimi avrebbero fatto carte false per assicurarsi le sue prestazioni anche per la stagione corrente - e, soprattutto, si conquista con merito la maglia della Nazionale Under 17 di Bernardo Corradi. Numeri che convincono sia la Juventus, che pur girandolo ancora in prestito se lo tiene stretto sotto contratto, che ovviamente il Monza.

LA CARRIERA DI EDOARDO MOTTA

SOCCER SPARTERA

JUVENTUS

ALESSANDRIA

MONZA

SKILLS

Tuttavia, come detto, i primi mesi in Brianza sono stati tutt'altro che semplici. Poche presenze (prima della sfida di Ferrara solamente due, in Under 18 contro Parma e Verona) e tantissimi interrogativi riguardo il suo rendimento, almeno per la società biancorossa. Sì, perché chi lo conosce da tempo sicuramente non ha mai messo in dubbio le sue indubbie qualità, venute fuori tutte assieme contro la Spal. Nel palcoscenico più importante e contro l'avversario più forte: coincidenze? Tralasciando concetti astratti come il destino, è evidente che Edoardo Motta la sua rivincita se la sia presa con forza. Come? Semplice, facendo quello che gli riesce meglio: parare. I due rigori parati a Puletto e Meneghini sono da applausi: sul destro del primo è bravo a distendersi alla sua sinistra e a deviare con precisione il pallone, su quello del secondo fa lo stesso ma tuffandosi alla sua destra. Parate impeccabili per tecnica, stile e coordinazione. Inoltre di un peso specifico non indifferente visto che il Monza, in virtù del successo di Ferrara, andrà a giocarsi l'accetto nelle primo 8 a Genova contro la Sampdoria (sfida fissata per l'11 gennaio).