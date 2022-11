Domenica storica allo Juventus Stadium: forum Seconde squadre, riforma campionati e 'prima volta' per l'U23

Sarà una domenica bestiale... anzi storica quella di domenica 27 novembre. Per la Juventus e per il calcio italiano. In casa Juventus infatti, sarà l'occasione per vedere in campo, per la prima volta sul prato della casa-culla bianconera, la formazione Next-Gen, ovvero l'Under 23, contro il Mantova.

Per il calcio italiano invece, sarà l'occasione e l'appuntamento per affrontare gli 'Stati Generali' con focus sul tema 'Seconde Squadre' ma, vista la presenza dei massimi vertici istituzionali, da Gravina a Ghirelli, sarà anche l'occasione di affrontare il tema della riforma dei campionati. Temi, tra l'altro, evidenziati dalla lettera-invito scritta proprio da Ghirelli, presidente Lega-Pro, e diretta ai presidenti della Lega di A e di Serie B.

PRIMA VOLTA SPECIALE PER L'UNDER 23 ALLO STADIUM

Domenica 27 novembre sarà una data da ricordare in casa Juventus. Soprattutto per i ragazzi che militano nella 'Seconda Squadra' Under 23 Next-Gen. Per la prima volta dalla sua nascita e creazione infatti, datata agosto 2018, la formazione bianconera calcherà e giocherà una partita ufficiale sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium. La gara contro il Mantova, valida per la 15ª giornata di campionato, si disputerà infatti domenica 27 novembre alle ore 14.30 e non, 'come da programma', allo stadio Moccagatta di Alessandria alle 17.30. Prima volta storica dicevamo, accolta con grande piacere dall'attuale tecnico della formazione Next-Gen della Juventus, Massimo Brambilla nella conferenza stampa di presentazione dell'imminente gara con la Pro Vercelli: «La gara col Mantova allo Stadium? È una bella iniziativa da parte della società, dà importanza e visibilità a questa squadra e i ragazzi l’hanno accolta con entusiasmo» ha sottolineato il tecnico. Appuntamento per il quale la società bianconera sta studiando operazioni sinergiche con le realtà delle Academy e territoriali, per far assistere alla gara il più alto numero di persone a livello gratuito. A quattro anni dalla sua 'nascita' dunque l'Under 23 della Juventus salirà sul palcoscenico più prestigioso e lascerà, per una giornata, 'l'abituale' casa dello stadio Moccagatta di Alessandria.

15 marzo 2019: il Presidente Andrea Agnelli fa gli onori di casa al convegno sulle Seconde Squadre (foto: www.juventus.com)

STATI GENERALI: SECONDE SQUADRE E RIFORMA CAMPIONATI

Una domenica 27 novembre 'storica' come detto, non solo perchè sarà la prima volta per la formazione Under 23 Next-Gen sul prato dell'Allianz Stadium ma anche perchè, sempre lo Stadium, sarà teatro e palcoscenico degli 'Stati Generali sulle Seconde Squadre' a cui parteciperanno il presidente della Lega-Pro, Ghirelli, il presidente della Figc, Gravina, oltre ai rappresentanti di tutte le società di Serie C e non solo. 'Stati Generali' che affronteranno come focus, il tema delle 'Seconde Squadre' e di conseguenza della possibile riforma dei campionati, in un confronto 'invocato' dallo stesso presidente Ghirelli nella sua lettera aperta rivolta ai presidenti di Serie A e Serie B, Casini e Balata.

Allianz Stadium che era già stato teatro e casa del primo vero confronto sulla tematica 'Seconde Squadre - analisi e prospettive nel contesto italiano', dedicato allo sviluppo del progetto relativo alla Squadra B bianconera, il 15 marzo 2019 si ritrovarono allo Stadium con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, a fare gli onori di casa, le massime autorità del calcio italiano, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli, il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l'allora presidente del Settore Tecnico della FIGC Demetrio Albertini, l'allora responsabile dello scouting bianconero Federico Cherubini (ora Ds bianconero) e Giuseppe Marotta, neo-AD dell'Inter al suo primo 'ritorno' in casa Juventus, oltre la presenza di tutti i presidenti e rappresentanti delle società di Serie C.

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al convegno del 2019 all'Allianz Stadium (foto: www.juventus.com)