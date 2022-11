Cinquina giallorossa terificante: Cherubini e Satriano stendono la Juventus e lanciano la fuga

È una Roma sfavillante quella che esce dal Tre Fontane, sonoro è il 5-2 con cui i giallorossi di Guidi battono la Juventus e si confermano nuovamente come la capolista del campionato. Troppo intermittente ma comunque positiva nel complesso la prestazione dei bianconeri di Montero, passata in vantaggio nei primi minuti di gara con la deviazione sottoporta di Dellavalle. La Roma però lo ha dimostrato a ripetizione, quando vede bianconero non sbaglia un colpo e ancora una volta, la sesta consecutiva, rimane imbattuta contro la "Vecchia Signora". Ennesimo scontro diretto vinto per capitan Faticante e compagni, che rimonta prima lo svantaggio con Satriano e Cassano, poi la freddezza dagli undici metri di Cherubini firma l'ennesimo sorpasso della gara dopo il momentaneo 2-2 bianconero di Mbangula. Chiudono definitivamente i giochi Pagano e ancora Satriano, che sigillano il match e fissano a +5 i punti di vantaggio sulla Juventus ribadendo le tremende ambizione della squadra della Capitale.

DELLAVALLE ILLUDE

La caratura dell'incontro ha subito il sopravvento sulle due squadre. Parte a mille la Juventus di Montero con Turco che si rende immediatamente pericoloso sulla destra, sgasata e palla in mezzo per Mancini che in spaccata in piena area di rigore prova a beffare Baldi sul suo palo. Palla che però sibila il palo e si perde sul fondo. È però solamente un avvertimento quello bianconero, che al 4' minuto va immediatamente in buca con Dellavalle: Hasa scodella una punizione dalla trequarti campo in piena area di rigore, Faticanti prova l'intervento ma lascia lì il pallone per Della Valle che senza problemi spinge in porta il pallone dell'1-0. Assorbita la botta psicologica dello svantaggio subito la Roma prova immediatamente una reazione, lo fa soprattutto cercando le incursioni di Cherubini da una parte e Missori dall'altra. Di contro la Juventus preferisce lasciare il pallino del gioco ai giallorossi, puntando sul recupero palla altissimo e sulla sua catena di sinistra formata da Rouhi e Yildiz. Al 19' i padroni di casa si affacciano per la prima volta dalle parti di Daffara: Missori avanza sulla destra e telecomanda il pallone in mezzo per Pisilli che piazza la zampata ma spedisce alto. I ragazzi di Guidi continuano ad imporre il loro gioco con sicurezza, cercando anche le imbucate centrali delle proprie ali, e lo fanno con successo al minuto 22: Pisilli avanza centralmente e serve Cassano che prova da andar via a Rouhi ma viene steso. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore: a prendersi la responsabilità del penalty ci pensa Pagano che apre il destro ma Daffara intuisce e allungandosi alla sua destra smanaccia in corner. Non è finita qui però perché dopo aver sfiorato ancora una volta il pareggio con un tiro da fuori di mezzo esterno di Cassano, ecco che al 27' arriva il meritato gol del pari: Pisilli porta palla fino al limite dell'area e poi con lo scavetto pesca perfettamente Cherubini. Daffara lo stoppa in uscita ma il pallone carambola facile facile per Satriano, che col destro la mette dentro a porta sguarnita e rimette in equilibrio il match. Sull'onda emotiva e soprattutto tecnica della rete appena siglata la Roma continua ad esondare costantemente. Fiume giallorosso che va in piena con successo al 40': Oliveras entra in area di rigore e serve l'allungo di Pisilli che in inserisce in spaccata con i tempi giusti ma manca il pallone. Rouhi prova a spazzare il pallone ma lo manca clamorosamente favorendo Cassano. stop e destro piazzato dalla parte opposta che non lascia scampo a Daffera. Palla in buca e rimonta completata, i ragazzi di Montero provano gli ultimi assalti con Yildiz e Nonge ma senza successo. Squadre a riposo sul punteggio di 2-1.

PAGANO+CHERUBINI: ROMA ESORBITANTE

Nella ripresa Montero prova immediatamente a sparigliare le carte mettendo in campo Mbangula e Valdesi al posto di Nicolò e Stefano Turco. Mossa che ripaga immediatamente l'allenatore uruguaiano, perché dopo solamente 3 minuti proprio Mbangula sfrutta un Oliveras distratto, gli ruba il pallone e tutto solo davanti a Baldi fa 2-2. La rete dell'11 bianconero stappa ulteriormente una partita già altamente frizzante, bastano solo tre minuti infatti alla Roma per riportarsi in avanti. Pisilli la alza per Cassano che vede Daffara in uscita e tocca il pallone anticipando il portiere bianconero che commette fallo: anche in questo caso non ci sono dubbi e il direttore di gara assegna il secondo calcio di rigore della partita per i giallorossi . Dal dischetto questa volta ci va Cherubini che va col destro centrale, Daffara tocca il pallone ma la devia in porta, è 3-2 e nuovo sorpasso Roma. Riportatosi in vantaggio la Roma non continua a macinare chilometri su chilometri, scambi su scambi sfruttando il buco lasciato dalla Juve tra il centrocampo e la difesa. E chi di corsa se ne intende alla grande è Pagano, che al 12' decide di farsi perdonare per il rigore sbagliato nel primo tempo: palla lunga per il 10 che fa a sportellate con Dellavalle, lo tiene a distanza e arrivato davanti a Daffara è freddissimo col destro nel fulminarlo insaccando il pallone che fa salire a due i gol di vantaggio giallorossi. Il timbro di Pagano spezza le gambe alla Juventus, che nonostante l'approccio positivo degli innesti Strijdonk e Galante non riescono più a mantenere con pericolosità il possesso del pallone. L'undici di Guidi lo sa e ne approfitta mandando in gol (32') per la seconda volta Satriano: è ancora una volta un incontenibile Pisilli ad ispirare, tocco con la punta dal limite che taglia fuori Valdesi, arriva proprio a Satriano che va a giro infilando Daffera per la quinta volta. Palla in buca e partita definitivamente in ghiaccio. È tutto giallorosso il super scontro diretto di giornata, che lancia l'ulteriore segnale delle ambizioni romaniste al primato.

IL TABELLINO

ROMA-JUVENTUS 5-2

RETI (0-1, 2-1, 2-2, 5-2): 3' Dellavalle (J), 27' Satriano (R), 40' Cassano (R), 2' st Mbangula (J), 5' st rig. Cherubini (R), 12' st Pagano (R), 32' st Satriano (R).

ROMA (4-3-3): Baldi 6, Missori 7, Keramitsis 7 (23' st Foubert-Jacquemin 6), Chesti 6.5, Oliveras 7 (39' st Falasca sv), Pisilli 7.5, Faticanti 6.5, Cherubini 8, Cassano 7.5 (39' st Ciuferri sv), Satriano 7.5 (34' st Majchrzak 6), Pagano 7 (34' st D'Alessio 6). A disp. Razumejevs, Del Bello, Vetkal, Padula, Pellegrini, Koffi, Silva, Ruggiero, Louakima, Graziani. All. Guidi 7.

JUVENTUS (4-3-3): Daffara 6.5, Rouhi 5.5, Citi 6.5, Dellavalle 6.5, Turco S. 5.5 (1' st Valdesi 5.5), Ripani 6 (15' st Strijdonck 6.5), Hasa 6.5, Nonge Boende 6 (34' st Doratiotto 6), Turco N. 5.5 (1' st Mbangula 7), Mancini 6 (21' st Galante 6), Yildiz 6.5. A disp. Vinarcik, Zelezny, Domanico, Anghelè, Ledonne, Morleo, Maressa. All. Montero 6.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6.5.

ASSISTENTI: Nasti di Napoli e Bocca di Caserta.

AMMONITO: Pagano (R).

LE PAGELLE

ROMA

Baldi 6 Non può nulla sulle due reti subite, poiché sia Dellavalle che Mbangula calciano da una distanza che gli rende possibile anche solo abbozzare l'intervento. Qualche buona parta in presa ma, nel complesso, inoperoso.

Missori 7 Dà una spinta costante alla manovra giallorossa rendendo un inferno la prestazione di Rouhi, che non riesce mai a prenderlo. Ha un piede educatissimo e lo si vede dai palloni messi per Satriano, che però non sfrutta a dovere.

Keramitsis 7 Prestazione granitica quella del centrale, che dopo l'iniziale sbavatura di reparto con Chesti nelle battute iniziali cala la saracinesca disinnescando a pieno Mancini e Nicolò Turco. (23' st Foubert-Jacquemin 6).

Chesti 6.5 Meno coinvolto rispetto a Keramitsis ma di altrettanta efficacia, ordinato e pulito negli interventi va sempre a raddoppiare co Missori quando Yildiz imperversa.

Oliveras 7 Se non fosse stato per il pallone perso ingenuamente in occasione del 2-2 di Mbangula, avrebbe seriamente concorso per la palma di migliore in campo. Devastante in fase di proposizione, propizia il 2-1 di Cassano con un ottimo pallone messo per Pisilli. Gioca costantemente davanti quasi come attaccante aggiunto, ciò però non toglie la sua buona fase difensiva.

Pisilli 7.5 È da per tutto, mancherebbe solo il gol a coronare una prestazione coi fiocchi. Rete che non arriva, ma è lui ad ispirare in tutto e per tutto i giallorossi. Propizia entrambi i calci di rigore e manda ripetutamente davanti a Daffera i suoi compagni, con una facilità impressionante.

Faticanti 6.5 Il suo inizio è shock, perché non si accorge del pallone vagante in area e lo lascia lì per Dellavalle che insacca. Col passare dei minuti però ingrana la marcia e da vero capitano, prende per mano la squadra fino alla fine.

Cherubini 8 Imprendibile. Va vicino al gol con un tiro da fuori che sibila il palo nel primo tempo, che è costellato da sgasate sulla fascia che mettono Rouhie Stefano Turco in netta e seria difficoltà. Si prende la responsabilità del rigore del 3-2 che realizza con qualche patema ma meritatamente. Corona alla grande una prestazione sontuosa.

Cassano 7.5 Sguscia via che è una bellezza tra i due centrali bianconeri, trovando sempre il modo di fare male. Si avventa come un falco sul pallone lisciato da Rouhi in piena area, piazzando il pallone per il 2-1. Abile nel toccare il pallone con la punta anticipando Daffara, che lo atterra e commette rigore. Nel complesso, una prestazione da incorniciare. (39' st Ciuferri sv).

Satriano 7.5 Lotta e si sbatte tantissimo per tutto il campo, venendo premiato dalla carambola che gli consegna il pallone dell'1-1, che deve solo appoggiare in porta. Poi fatica a rientrare nei ranghi e sparisce dalla partita, riappare al momento giusto per timbrare definitivamente il 5-2 con al freddezza d'attaccante vero. (34' st Majchrzak 6).

Pagano 7 Parte da sinistra ma taglia costantemente dentro al campo per far male. Decide di andare dal dischetto ma non apre a sufficienza il destro trovando un Daffara attentissimo che gli intercetta la conclusione. Si fa perdonare con il cost to cost in cui fa fuori Dellavalle e poi insacca a tu per tu la rete del 4-2. (34' st D'Alessio 6).

All. Guidi 7 La partita non inizia per nulla bene ma anche dopo lo svantaggio subito i suoi ragazzi giocano con coraggio e tenendo sempre il pallino del gioco dalla propria parte. Da esterno a interno non fa differenza, i giallorossi affondano con facilità il colpo e una volta pareggiata la partita, la strada è tutta in discesa. Vittoria vitale, che allontana le inseguitrici e ribadisce con forza il primato.

JUVENTUS

Daffara 6.5 Cinque gol subiti sono tanti ma in nessuna delle occasioni può opporre strenua resistenza. Si rende protagonista di un paio di ottime parate su Cassano e soprattutto, del calcio di rigore che intercetta a Pagano nel primo tempo.

Rouhi 5.5 Inizia bene facendosi vedere più volte in sovrapposizione e va anche vicino al gol con un sinistro a rientrare, difensivamente però è tutta un'altra storia. Buca su Pisilli sul 2-1 di Cassano e commette fallo sul rigore sbagliato da Pagano. Fatica costantemente soprattutto nella lettura dei movimenti.

Citi 6.5 La difesa non è il pezzo forte di giornata ma lui non si scompone mai e in fase di impostazione cerca sempre di essere propositivo, con risultati però altalenanti.

Dellavalle 6.5 D'istinto butta dentro il pallone che si trova in piena area di rigore e che vale il vantaggio bianconero. Poi, come tutta la squadra, va in difficoltà e perde il duello con Pagano sul gol del 4-22, non demorde e cerca sino all'ultimo di rendersi utile.

Turco S. 5.5 Soffre sin dai primi minuti la spinta costante di Cassano e Pagano che lo assediano da entrambe le parti, privandolo di fatto di qualunque possibilità di spinta

1' st Valdesi 5.5 Il suo ingresso doveva servire per dare qualcosa di diverso alla squadra ma non sortisce gli effetti desiderati. Completamente tagliato fuori dal filtrante di Pisilli che Satriano spedisce in porta per il 5-2.

Ripani 6 Dovrebbe dare equilibrio ma viene continuamente preso in mezzo dalla manovra giallorossa. Qualche buono spunto ma troppo poco per supportare una manovra in difficoltà

15' st Strijdonck 6.5 Entra in campo col piglio giusto provando a dare una scossa, facendo intravedere caratteristiche interessanti.

Hasa 6.5 Il motore della squadra, si piazza davanti alla difesa ma la sua posizione avanza spesso, provando a risultati alterni a prendere il pallino del gioco. Sua la punizione da cui scaturisce la rete di Dellavalle.

Nonge Boende 6 Arremba spesso portando palla ma non trova mai libere le corsie, il che lo porta ad isolarsi verso l'esterno del campo. (34' st Doratiotto 6).

Turco N. 5.5 Anche lui come il fratello non trova ma la giusta quadratura all'interno della gara. Dai suoi piedi nasce il pallone che Mancini mette a lato dopo pochi secondi, poi esce pian piano dalla gara.

1' st Mbangula 7 Tarantolato. Questo è l'aggettivo che più definisce la sua partita, perché ci mette meno di tre minuti ad apporre il proprio marchio alla gara, rubando il pallone ad Oliveras e facendo secco Baldi. Da frizzantezza finché ne ha l'opportunità.

Mancini 6 Ha la ghiottissima occasione di portare avanti i suoi agli albori della partita ma devia fuori da due passi. Fa tanto movimento ma senza trovare lo spunto decisivo. (21' st Galante 6).

Yildiz 6.5 L'unico a mettere in seria difficoltà la difesa romanista, ha il difetto di accendersi solamente ad intermittenza uscendo troppo dalla partita. Le qualità, quando messe in gioco, sono evidenti.

All. Montero 6 Un duro colpo quello subito dai suoi ragazzi, che erano passati in vantaggio dopo pochi istanti. Nel complesso però, nonostante i cinque gol subito, rimane una prestazione positiva. Adesso però la vetta è a 5 punti e per risalire ci vorranno ben altre prove.

ARBITRO

Bonacina di Bergamo 6.5 In una partita dall'importanza Capitale non sbaglia mai un intervento, giustissimi i due rigori assegnati alla Roma. Lascia correre tanto favorendo correttamente lo spettacolo.