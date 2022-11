Doppia sfida all'Ungheria sperando nel ripescaggio agli Europei: i convocati di Bollini

In attesa di sapere se riuscirà a ottenere il ripescaggio per la Fase élite delle qualificazioni ai Campionati Europei di categoria, l'Italia Under 19 si prepara al doppio test match che settimana prossima andrà in scena contro i pari età dell'Ungheria. La prima sfida ai magiari è stata programmata per mercoledì 16 novembre alle 15:00 e si giocherà al Centro Tecnico di Coverciano, la seconda è stata fissata a sabato 19 novembre alle 11:00 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Per l'occasione, in CT Alberto Bollini ha chiamato 26 calciatori.

AZZURRI NEL DETTAGLIO



Sono solo tre i "prima squadra" chiamati dai selezionatori Azzurri: il portiere Davide Mastrantonio della Triestina, prodotto del vivaio della Roma, l'attaccante del Monza Samuele Vignato (in Serie A con i brianzoli ma con 1 sola presenza al suo attivo fino ad ora), e Luca D'Andrea, ala del Sassuolo che sta conquistando la fiducia di Alessio Dionisi a suon di buone prestazioni. Tutti gli altri convocati arrivano dal Campionato Primavera 1. Tra i pali, oltre a Mastrantonio, ci sono Bagnolini del Bologna e Daffara della Juventus; in difesa i due esterni della Fiorentina Kayode e Favasuli, i terzini Bozzolan del Milan e Saiani della Spal, Dellavalle della Juventus, Guarino dell'Empoli e Regonesi dell'Atalanta oltre a Missori della Roma (che ha già esordito in prima squadra a 17 anni e 8 mesi in Conferenze League) e a Chiarodia del Werder Brema; a centrocampo spicca il Luca Di Maggio, mezzala classe 2005 dell'Inter; in attacco Luca D'Andrea - già 5 presenze e 317 minuti giocati in Serie A con la maglia del Sassuolo - oltre al fantasista del Genoa Federico Accornero e a Raimondo del Bologna e Vignato del Monza. Il reparto offensivo è completato dal tridente delle meraviglie della Juventus: la mezzapunta Luis Hasa e i centravanti Nicolò Turco e Tommaso Mancini.

A sinistra Luca Di Maggio, centrocampista poliedrico della Primavera dell'Inter; a destra Andrea Bozzolan, terzino sinistro del Milan di Ignazio Abate

I CONVOCATI

PORTIERI: Nicola Bagnolini (Bologna), Giovanni Daffara (Juventus), Davide Mastrantonio (Triestina).

DIFENSORI: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Costantino Favasuli (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Saiani (Spal).

CENTROCAMPISTI: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luca Di Maggio (Inter), Lorenzo Ignacchitti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Nicolò Pisilli (Roma).

ATTACCANTI: Federico Accornero (Genoa), Luca D'Andrea (Sassuolo), Luis Hasa (Juventus), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

CT: Alberto Bollini.

LA SITUAZIONE



L'Italia Under 19 è arrivata terza nel Girone 5 di qualificazione alla Fase Elite degli Europei: gli Azzurrini, dopo la sconfitta a sorpresa con l'Estonia, si sono rifatti battendo 3-2 la Bosnia (doppietta di Vignato e gol di Hasa) e poi 1-0 la Polonia grazie a un rigore sempre di Vignato al quarto minuto di recupero. Il penalty del fantasista ex Chievo tiene vive le speranze di qualificazione, ma per avere la certezza del ripescaggio bisognerà aspettare il completamento di tutte le partite degli altri gironi che si giocheranno tra il 16 e il 23 novembre. Solo allora sapremo se l'Italia otterrà il pass per il Portogallo, dove in primavera ci si giocherà l'accesso agli Europei veri e propri che si disputeranno a Malta dal 3 al 16 luglio.