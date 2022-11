Il Toro non si ferma più! Vittoria con rigore doppio: Gineitis e Caccavo piegano la Fiorentina

In una partita dai pochi contenuti tattici e molto agonismo, il Torino ha la meglio a Vercelli nella gara contro la Fiorentina per 2-1. La squadra di Aquilani aveva risposto quasi immediatamente con Kratsev alla rete di Gienitis su rigore, ma è stato il secondo penalty calciato da Caccavo a consegnare i tre punti ai ragazzi di Scurto.

Doppio rigore Toro La prima occasione del match arriva al quarto minuto con la conclusione di Caccavo alta sopra la traversa. I granata approcciano bene alla gara e al quindicesimo di nuovo Caccavo serve con una sponda aerea Jurgens, l'estone cade in area conquistandosi la massima punizione. Dal dischetto l'eroe della partita con il Lecce Gineitis che spiazza Martinelli per il vantaggio del Torino. Passano appena tre minuti e la Fiorentina rimette subito tutto in parità con il colpo di testa vincente di Krastev su calcio di punizione calciato da Amatucci che mette alle spalle di Passador per l'1-1. Dopo essersi entrambe sbloccate, le due compagini giocano con tanta più libertà mentale con tanta cattiveria agonistica che talvolta porta a qualche fallo di troppo che spezzetta il gioco. Al minuto trentanove il Torino alza i giri del motore e sfruttando un errore difensivo dei viola, Caccavo si invola verso la porta spostandosi però troppo lateralmente, calciando dunque sbilanciato ma impegnando comunque Martinelli chiamato all'intervento sul primo palo. Al quarantaduesimo, altro rigore per i granata: Kratsev interviene in maniera maldestra di testa stendendo Caccavo e per il fischietto padovano Lovison, dopo un attimo di indecisione, assegna il penalty alla squadra di Scurto. Stavolta dal dischetto si presenta Caccavo, ma l'esito è lo stesso con il portiere spiazzato e il secondo vantaggio del Torino.



Espulsione e confusione La ripresa assomiglia molto alla fase centrale della partita con tanti falli che spezzettano il gioco, una gara perlopiù maschia che non offre grandi spunti di gioco. Il Torino tende a chiudersi approfittando anche di una Fiorentina realmente pericolosa se non al venticinquesimo con il neoentrato Capasso, ma la conclusione di testa termina in angolo grazie alla grandissima risposta di Passador. Qualche istante dopo la situazione si scalda ulteriormente creando un parapiglia con la squadra di Aquilani decide di non mettere la palla fuori nonostante Caccavo fosse rimasto a terra, quest'ultimo che successivamente si rialza per reagire entrando in maniera dura sul pallone, venendo trattenuto da Kayode che da già ammonito viene espulso. Le proteste dei toscani non si placano, chiedendo lo stesso trattamento anche a Caccavo, anch'esso sanzionato dopo essersi tolto la maglia. Tutto questo nervosismo porta la Fiorentina a fare molta fatica ad emergere, concedendo più di quanto creato complice anche l'uomo in meno che naturalmente non aiuta. Il Torino vanifica più di qualche chance per triplicare le marcatura, ma la difesa di ferro vista nella ripresa è a dir poco invalicabile e il 2-1 viene congelato.

IL TABELLINO

Torino-Fiorentina 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 15' rig. Gineitis (T), 18' Krastev (F), 43' rig. Caccavo (T).

TORINO (4-3-3): Passador 6.5, Dembele 7, Della Valle 6.5, Anton 6.5, Antolini 6, Gineitis 7, Ruszel 6, Weidmann 7, Dell'Aquila 6, Caccavo 7.5 (34' st Njie sv), Jurgens 7. A disp. Henneaux, Bellocci, Gaj, Wade, Rettore, D'Agostino, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Silva , Savva, Ruiz, Opoku. All. Scurto 7.

FIORENTINA (4-3-2-1): Martinelli 7, Kayode 5, Krastev 7, Lucchesi 6.5, Favasuli 6 (46' st Vitolo 6), Berti 6.5 (37' st Biagetti sv), Amatucci 7 (46' st Denes sv), Falconi 6, Vigiani 5.5 (20' st Capasso 6.5), Nardi 6 (20' st Gori 6), Di Stefano 6. A disp. Tognetti, Vannucchi, Elia, Presta, Atzeni, Comuzzo, Pitti, Maggini. All. Aquilani 6.5.

ARBITRO: Lovison di Padova.

COLLABORATORI: Landoni di Milano e Nicosia di Saronno.

ESPULSI: 28' st Kayode (F).

IL PAGELLE

Torino

Passador 6.5 Incolpevole sul gol subito, presente e attento in altre situazioni.

Dembele 7 Imprendibile, tra i migliori in campo a mani basse. Protagonista di continue sgasate sulla fascia che rendono la vita impossibile ai difensori viola.

Della Valle 6.5 Attento e concentrato, sempre al posto giusto nel momento giusto.

Anton 6.5 Giganteggia su Distefano, lo annulla e trasmette sicurezza al reparto difensivo.

Antolini 6 Qualche sbavatura, ma spesso e volentieri rimedia ai suoi errori.

Gineitis 7 Freddo dagli undici metri, a centrocampo conferma il suo stato di forma con un'altra prestazione di alto livello.

Ruszel 6 Il giallo pesa, riesce lo stesso a convivere con l'ammonizione combattendo con intelligenza.

Weidmann 6.5 Cresce nella ripresa, tanto spirito d'intraprendenza palla al piede costruendo vari azioni.

Dell'Aquila 6 Leggermente sottotono sebbene lontano da quella che si può definire una cattiva performance.

Caccavo 7.5 Sponda per Jurgens in occasione del rigore da lui stesso realizzato e prestazione da centravanti completo: gol vittoria e palma del migliore in campo.

Jurgens 7 Si conquista un rigore e aiuta continuamente il suo Torino in fase offensiva.

All. Scurto 7 Una vittoria di cuore e carattere per i granata che spazzano via i toscani in classifica.

Fiorentina

Martinelli 7 Se i suoi se la giocano fino all'ultimo è anche grazie alle sue parate, subisce gol solo su rigore.

Kayode 5 L'espulsione ingenua complica una partita di per sé già difficile, provoca il rigore del primo gol granata.

Krastev 7 Colpo di testa vincente e una grossa mano in fase difensiva per tutta la gara.

Lucchesi 6.5 Buona prova del difensore di Aquilani, pochissime le sbavature e tante le chiusure.

Favasuli 6 Match complicato anche per via di una prestazione di Dembele disumana.

Berti 6.5 Parte con buone intenzioni facendo ballare la difesa granata, cala nella ripresa.

Amatucci 7 Detta legge a centrocampo e offre a Kratsev un assist al bacio.

Falconi 6 Se nel primo tempo è tra i più positivi, si affievola nei secondi quarantacinque minuti.

Vigiani 5.5 Un'ora e poco più negativa, palloni persi sanguinosi e una partita che è sembrata tutto tranne che adatta a lui.

20' st Capasso 6.5 Ingresso molto positivo sebbene il tempo a disposizione sia poco e Passador alzi il muro sul suo colpo di testa.

Nardi 6 Qualche lampo in una gara pressoché anonima e senza costanza.

20' st Gori 6 Prova a dare il suo contributo nell'ultima mezz'ora.

Di Stefano 6 La difesa granata lo ingabbia, lui fa il possibile ma manca il supporto dei compagni.

All. Aquilani 6.5 La risposta immediata allo svantaggio sembrava far ben sperare.