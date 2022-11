La capolista si ferma dopo 7 vittorie consecutive: il Como fa l'impresa targata Tremolada-Sabili

Dopo 7 vittorie consecutive, la striscia del Genoa si interrompe. A fermare la corsa di Alberto Gilardino è un Como con tanta voglia di rifarsi dopo le due sconfitte di seguito contro Alessandria e Parma: i lariani ingabbiano la capolista - che comunque rimane in testa grazie al concomitante pareggio tra i ducali e il Venezia - e rispondono due volte al tentativo di fuga dei liguri prima con De Benedetti e poi con Cagia a dieci minuti dalla fine. Tremolada prima dell'intervallo fa 1-1, Sabili a 5 minuti dalla fine incastona il 2-2 sempre dagli undici metri: e buon per i rossoblù che in porta ci sia Simone Calvani, che nei minuti di recupero sforna un miracolo assoluto su Lipari salvando l'imbattibilità stagionale. Sulla partita, va detto, pesano più che mai gli errori arbitrali del direttore di gara D'Eusanio di Faenza: tutti e tre i penalty concessi, infatti, appaiono dalle immagini quantomeno generosi.

ERRORI E ORRORI



Tanti applausi per il Como, che va sul campo della prima della classe a giocare a testa alta e rispondendo colpo su colpo alle iniziative genoane. Bravo David Bell nell'incartare il Grifone con un sistema di gioco "fluido" nel quale Verga è l'ago della bilancia nel trasformare con i suoi movimenti il 3-4-2-1 in 4-3-2-1, con Chinetti che si accentra quando il numero tra scala sulla linea difensiva. Il 4-4-2 di Gilardino, che sceglie la doppia punta lasciando inizialmente Fini in panchina, propone gioco ma i lariani resistono senza doversi preoccupare più di tanto. Almeno fino al 33', quando arriva la prima svolta della gara: Ambrosini scappa a Verga ed entra in area e D'Eusanio sanziona il contatto tra i due con il primo rigore di giornata. Penalty totalmente inventato: è lo stesso Ambrosini a tenere per la maglia Verga prima di lasciarsi cadere. Dagli undici metri De Benedetti spiazza Piombino per l'1-0 rossoblù. Il Como passa oltre e prima dell'intervallo la rimette in piedi: Tremolada si invola verso la porta e una volta dentro l'area di rigore, appena sente il braccio di Gabriele Calvani, si lascia cadere. Penalty generosissimo anche in questo caso: lo stesso Tremolada non fallisce dal dischetto e fa 1-1. Nella ripresa la partita diventa ancor più spigolosa, e di grosse occasioni non ne arrivano fino al botta e risposta finale. Il Genoa a dieci minuti dalla fine passa in vantaggio: angolo di Accornero dalla destra, mischia furibonda e Gabriele Calvani trova il modo per portare in vantaggio il Grifone. Il definitivo pareggio arriva all'ultimo minuti: lancio di Sabili e cross da sinistra di Chinetti, Gagliardi strattona Duchini e per D'Eusanio è di nuovo rigore: stavolta della battuta si incarica Sabili, palla da una parte e portiere dall'altra. 2-2 e partita in ghiaccio? No, perché c'è spazio per un ultimo brivido: Chinetti arriva sul fondo e con un traversone calibrato pesca Lipari davanti al portiere, ma Simone Calvani col piedone dice di no al trequartista comasco.

IL TABELLINO

GENOA-PARMA 2-2

RETI (1-0, 1-1, 2-1, 2-2): 34' rig. De Benedetti (G), 45' rig. Tremolada (C), 35' st Cagia (G), 40' st rig. Sabili (C).

GENOA (4-4-2): Calvani S. 7, Scaravilli 6 (33' st Gagliardi sv), Boci 6.5, Palella 6 (33' st Toniato sv), Cagia 7.5, Calvani G. 5.5, Ambrosini 6.5, Disegni 5.5 (19' st Arboscello 6), Bornosuzov 5.5, Accornero 6, De Benedetti 7 (19' st Fini 6.5). A disp. Sattanino, Pittino, Moscatelli, Sarpa, Mosole. All. Gilardino 6.

COMO (3-4-2-1): Piombino 6, Ronco 6, Verga 6, Gusso 6.5 (50' st Viganò sv), Dilernia 6.5, Sabili 7, Tremolada 7.5, Gatti 6, Duchini 6.5, Chinetti 7, Lipari 6. A disp. Frigerio, Zappa, Boccardo, Bossi, Polese, Moretti, Colombo, Suarato, Mollica, Pisoni. All. Bell 6.5.

ARBITRO: D'Eusanio di Faenza 4.5.

ASSISTENTI: Peloso di Nichelino e El Filali di Alessandria.

AMMONITI: Scaravilli (G), Ronco (C), Verga (C), Moscatelli (G), Gagliardi (G), Gusso (C), Calvani G. (G).

GLI SCHIERAMENTI

Il 4-4-2 di Alberto Gilardino: davanti a Simone Calvani la linea a quattro con Scaravilli, Gabriele Calvani, Cagia e capitan Boci a sinistra; Palella e Disegni davanti alla difesa, Ambrosini a destra e Accornero a sinistra con Fini che parte inizialmente dalla panchina; davanti accanto a Bornosuzov c'è De Benedetti