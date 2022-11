Scacco matto Albinoleffe! Zampata vincente di Malanchini. Portieri protagonisti con Cavalieri e Giroletti

Dopo un filotto di cinque risultati positivi i grigi cadono in casa contro l'Albinoleffe. In una gara che se fosse finita in parità avrebbe reso giustizia alle due contendenti. L'unico gol messo a segno da una rasoiata di Malanchini che Cavalieri vede, coperto da una ciurma di giocatori, troppo tardi, molto angolato il tiro. Una lunga fase di studio con le squadre che non si sbilanciano e restano in attesa volendo, forse, sfruttare qualche varco in difese molto abbottonate. Inizialmente i grigi partono con cinque difensori, con Ascoli che parte da dietro attirando su di sé Pozzi, centrocampista arretrato. Boido...

