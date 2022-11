Due ex di Juve e Toro, dai 'sogni infranti' alla Nazionale: la maglia Azzurra vissuta e ritrovata

Il calcio racconta storie. Offre occasioni. Sfida il destino. E scrive sempre nuove pagine da raccontare. Come quelle racchiuse dentro e dietro le convocazioni del Ct dell’Under 21, Paolo Nicolato, in vista dell’amichevole contro la Germania che l’Italia giocherà sabato 19 novembre ad Ancona e trasmessa anche in diretta su Rai 2.



Sì perchè tra e nei 24 giocatori convocati per l’appuntamento, figurano due nomi, due storie e due ragazzi, nati alle porte di Torino, cresciuti con destini ‘incrociati’ sui campi all’ombra della Mole, e che, quasi per magia (del calcio e dello sport), si sono ritrovati con quella maglia Azzurra così unica, speciale e particolare: l’ex Juventus, Franco Tongya classe 2002, e l’ex Toro, e tanto altro, Lorenzo Lucca classe 2000.



Due nomi, due ragazzi e due storie raccontate e da raccontare… Per Franco Tongya, un gradito ritorno in maglia Azzurra e una prima volta assoluta con l’Under 21. Il giocatore nato a Torino e di origini camerunensi infatti, dopo i primissimi passi fatti con la maglia del Brandizzo, squadra del paese alle porte di Torino, venne fin da subito notato e ‘cullato’ dalla Juventus, che lo accolse nelle sue formazioni giovanili, con le quali è arrivato fino alle soglie della prima squadra. Dai Pulcini fino all’Under 23, passando ovviamente per tutte le selezioni giovanili nazionali. Tongya infatti, era considerato un grande talento del nostro calcio e, a testimoniarlo, le sue molteplici presenze nell’Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e fino all’Under 20 dell’Italia. Con cui ha anche disputato la finale dell’Europeo Under 17 nel 2019 persa con l’Olanda.



Franco Tongya che ritorna sotto i riflettori e nei radar della Nazionale azzurra, dopo una pausa specchio di avventure non proprio fortunatissime. Il classe 2002 infatti, venne scambiato dalla Juventus con l’Olimpique Marsiglia, nell’uno-due che vide Tongya approdare in Francia e il francese Marley Ake arrivare a Torino. Trasferimento diventato noto e balzato alla cronaca, anche perchè comparso nell’elenco della famose presunte plusvalenze realizzate dal club bianconero oggetto di indagini. Nell’estate 2021 dunque, Tongya cambia casacca senza trovare però la fortuna auspicata. Con la maglia dell’Olympique Marsiglia però non vestirà mai la maglia della prima squadra venendo aggregato alla seconda formazione francese nel campionato cadetto dove colleziona 14 presenze e 4 reti. Nell’estate 2022 poi, Tongya decide di cambiare, firmando con i danesi dell'Odense fino al 2025, ritrovando il campo. Nella stagione in corso infatti, 10 presenze in campionato e 1 in Coppa con 2 reti segnate. Numeri e prestazioni che hanno convinto Paolo Nicolato e lo staff azzurro a ‘richiamarlo’ in Azzurro per il suo debutto assoluto in Under 21.



Tongya che in Under 21 ha ritrovato un altro ragazzo di Torino che ha vissuto e sta vivendo un sogno doppio: con la maglia dell’Ajax e con la maglia Azzurra. Attaccante classe 2000, Lorenzo Lucca aveva cominciato sui campi della periferia di Torino, tra Cbs e Volpiano, venendo notato e selezionato (una prima volta) dal Torino, con cui comincia un primo viaggio nella filiera giovanile. Poi però il club granata lo lascia andare via e Lucca approda all’Atletico Torino. Qui si divide tra Under 17 e prima squadra, con il debutto in Promozione alla giovanissima età di 16 anni… Per un viaggio che vede l’attaccante Lucca nuovamente notato dalle professioniste. Arriva così alla Berretti del Vicenza (dove debutta anche in Serie C giocando 3 partite), e poi alla Primavera 2 del Brescia (qualcuno azzarda un paragone con l'Airone Andrea Caracciolo vista l'altezza e lo slancio).



Nell'estate del 2019 il ‘ritorno a casa’ al Torino ma chiaramente i tempi sono maturi per l'approdo in una prima squadra in pianta stabile, mentre invece Lucca viene aggregato alla Primavera. C'è un problema però. I granata libererebbero il giocatore solo in caso di discesa tra i dilettanti e a questo punto il destino fa la sua parte. In Serie D infatti è sprofondato il Palermo dopo l'esclusione dalla Serie B, e Lucca torna molto utile essendo anche un fuoriquota. La prima stagione è di apprendistato con 3 presenze ed una rete nel campionato che viene sospeso definitivamente causa pandemia Covid a fine febbraio, nella seconda nonostante la categoria superiore avviene l'esplosione. Tant'è che l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini (due che di calcio ad alti livelli ne hanno masticato e continuano a farlo) lo blindano fino al 2024. Nell'estate 2021 però, Lucca passa al Pisa in Serie B, segnando subito 6 reti nel primo periodo di campionato in 7 partite, con l'Ajax crede in lui e a fine luglio si fa strada il passaggio all'Ajax con cui sta disputando l’attuale campionato e dove ha già anche messo firma sul suo primo gol coi lanceri nella sfida contro il Psv all'83' a 2' dal suo ingresso in campo e l'ultima domenica col Vitesse ha messo a segno la sua seconda rete (dopo 4 presenze e 4 gol con la seconda squadra biancorossa) nella stessa modalità: entrato in campo al 78' e al 79' in gol. Primo italiano ad aver mai indossato la maglia dell'Ajax e ora primo italiano ad aver non solo segnato un gol ma aver già raggiunto quota 2.

ITALIA UNDER 21: IL CT NICOLATO TRA ESPERIMENTI E CERTEZZE CONTRO LA GERMANIA

Al via a Cesenatico il raduno degli Azzurrini: sabato ad Ancona (17.30 diretta Rai2) l'amichevole contro i tedeschi. Il tecnico: "Speriamo di poter alzare l'asticella e arrivare a giugno con la possibilità di provare quella che sarà la squadra e poter competere per dei traguardi importanti".

Proseguire gli esperimenti in vista della fase finale dell'Europeo e ampliare il gruppo di giocatori convocabili. Con questi due obiettivi è iniziato il raduno della Nazionale Under 21 verso l'amichevole in programma sabato 19 alle ore 17.30 (diretta Rai2) allo stadio 'Del Conero' di Ancona contro la Germania. Gli Azzurrini si alleneranno a San Mauro Pascoli (FC) fino a giovedì, prima della partenza per le Marche. Rispetto all'ultima lista di convocati per le due amichevoli contro Inghilterra e Giappone, non ci sono Scalvini, Parisi, Miretti e Fagioli, tutti convocati dal Ct Mancini per le amichevoli della Nazionale maggiore contro Albania e Austria; oltre a Lovato e Udogie, già fuori dalla lista dei convocati, Nicolato ha poi dovuto constatare l'indisponibilità di Andrea Cambiaso (Bologna) e Pietro Pellegri (Torino). E' stato convocato il centrocampista dell'Hellas Verona Filippo Terracciano, alla prima chiamata in Under 21.

"Consolidare in questa fase è molto difficile - ha spiegato l'allenatore nella prima conferenza stampa settimanale -. Facciamo fatica a programmare, anche perché ci sono le esigenze della Nazionale A e gli infortuni. Siamo in una fase sperimentale, ma abbiamo solo tre partite prima dell'Europeo: questa con la Germania, che ho comunque la fortuna di poter preparare per cinque giorni, e due a marzo. Dobbiamo utilizzarle per vedere e ampliare le conoscenze di altri ragazzi, anche perché il panorama non è che offra un elevatissimo numero di giocatori. L'unico obiettivo è provare ad aggiungere altri nomi alla lista".



Per la gara con la Germania sono quattro le novità: oltre Terracciano, prima chiamata anche per Cesare Casadei, Franco Tongya e Cristian Volpato. "Abbiamo la necessità numerica e qualitativa di aumentare la rosa, che si tramuta nell'opportunità di vedere ragazzi nuovi - ha spiegato il tecnico -. E già in passato ci è capitato di trovare ragazzi che non ci aspettavamo essere così bravi e pronti. Ragazzi che comunque conosciamo perché hanno fatto tutti la trafila nel Club Italia". Dopo l'amichevole con la Germania ce ne saranno due a marzo, prima di ritrovarsi contro Norvegia, Svizzera e Francia nel girone della fase finale dell'Europeo in programma a Cluj (Romania). "L'aspetto del minutaggio nei club dei nostri giocatori sarà fondamentale. Fortunatamente nelle ultime settimane sta aumentando e spero che questo trend non si interrompa, anche perché un alto minutaggio ad alto livello si riflette sulla prestazione negli impegni ravvicinati".



L'elenco dei convocati

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Riccardo Calafiori (Basilea), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Nizza);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Salvatore Esposito (Spal), Filippo Ranocchia (Monza), Nicolò Rovella (Monza), Filippo Terracciano (Verona), Franco Tongya (Odense);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Lorenzo Lucca (Ajax), Emanuel Vignato (Bologna), Cristian Volpato (Roma)