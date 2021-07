Acos Treviglio: arriva Mazzola, pronto ad indossare nuovamente la casacca giallonera

Un grande ritorno in casa Acos Treviglio: Michael Mazzola, difensore classe 1993, sarà uno degli uomini di maggior caratura del reparto arretrato della squadra allestita in queste settimane dal DS Viganò, che non ha risparmiato diversi colpi. Per il neoallenatore Federico Alborghetti si tratta di un calciatore prezioso, un tassello che può garantire sostanza ed esperienza. Ha giocato nella stagione 2017/18, militando nel primo anno in Promozione della società e lasciando un ottimo ricordo grazie a delle prestazioni assolutamente valide e determinanti, prima di accasarsi alla Trevigliese, con cui ha disputato le ultime annate in Eccellenza e con la quale ha conquistato il salto di categoria nella stagione 2018/19. In passato ha vestito anche le maglie di Mario Zanconti e Stezzanese.

Il DS Viganò è soddisfatto e chiude il mercato: «L’arrivo di Mazzola è molto importante. Insieme a Verga abbiamo costruito un bel duo di centrali e sono assolutamente del parere che la rosa sia completa. Non occorre aggiungere altro». I due innesti citati dal Direttore Sportivo seguono quelli già annunciati di Marco Passoni, nato nel 1995, anche lui figliol prodigo, il quale ha militato ad Inzago nell’ultima stagione, e di Andrea Nani, classe 1999, che può vantare dei trascorsi nel campionato di Eccellenza. Entrambi fanno parte del reparto arretrato, zona del campo in cui il club è intervenuto maggiormente per dare profondità e garantire dei ricambi adeguati.