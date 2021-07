Union Calcio Basso Pavese: Constantin ai saluti, lo aspetta il campionato rumeno in Terza Serie

Emilian Ionut Constantin non è più un calciatore dell’Union Calcio Basso Pavese. Il calciatore, nato in Romania nel 1987, militerà nelle fila del Progresul Spartac, squadra di Serie C del campionato rumeno e inizierà contemporaneamente la carriera di allenatore gestendo una squadra del settore giovanile. Le sue esperienze più rilevanti sono state a Verbania, dove ha realizzato 18 reti nella stagione 2015/16, concedendo il bis con la squadra piemontese due anni dopo totalizzando altre 13 realizzazioni. Nel 2018/19 è andato in doppia cifra con la maglia del Sant’Angelo nel campionato di Promozione che condurrà la squadra della provincia lodigiana al salto di categoria. Con la maglia giallonera non ha praticamente mai giocato complice la pandemia, ma un estratto del comunicato pubblicato sui canali social della società ne riconosce la grande professionalità, come riportato di seguito.

Il Presidente Spada e tutto il suo staff ringrazia Emilian per il lavoro svolto dimostrando professionalità e serietà dando esempio ai più giovani pur non avendo potuto giocare causa Covid.

Buona fortuna Emilian!

Nel frattempo, è stato ufficializzato anche il nome del nuovo responsabile del settore giovanile, che sarà Giuseppe Zucchini. Di seguito il comunicato ufficiale.

La Union Calcio Basso Pavese è lieta di annunciare che Giuseppe Zucchini sarà il nuovo responsabile del Settore Giovanile.

«La crescita del settore giovanile è uno dei principali obiettivi della riorganizzazione dell’area sportiva della nostra società: per guidarlo abbiamo scelto un profilo che ha una grande esperienza e una straordinaria conoscenza di tutto il calcio giovanile Pavese», ha dichiarato il Presidente Fabio Spada.

«Permettetemi di ringraziare la società ASD ALBUZZANO che negli anni ha aumentato la mia passione per il calcio dandomi soddisfazioni oltre a farmi crescere come responsabile e come uomo. Ringrazio il Presidente Spada e il suo staff per l’opportunità che mi ha offerto, è una sfida entusiasmante e sono contento di poter lavorare in una società strutturata e organizzata come la Union che ha una forte identità territoriale e che crede profondamente nella crescita dei suoi ragazzi che per me è fondamentale per aumentare il vivaio interno». Queste le prime dichiarazioni del nostro nuovo Responsabile.

Ora il team Settore Giovanile è al completo. Giuseppe lavorerà con Alessandro Avanzi, Responsabile Tecnico, e Ivan Mariani, Team Manager.

La società augura a tutti un Buon Lavoro!

Ufficio Stampa UCBP