Landriano: sorpresa alla presentazione, presentato un colpaccio di esperienza in attacco ex Vistarino

La presentazione ufficiale del Landriano avvenuta il 15 luglio ha regalato un colpo a effetto per il reparto offensivo: Anthony Farina sarà uno dei trascinatori del club in vista della stagione 2021/22 insieme al nuovo arrivo già ufficializzato il mese scorso, Jacopo Zanon. Diviso nelle ultime stagioni tra Arquatese, Agazzanese e Vistarino, può vantare un bagaglio di esperienze in categorie superiori di notevole spessore: in Serie D ha vestito le maglie di Derthona, Brianza Olginatese, Sancolombano e Pavia, mentre in Eccellenza si è fatto notare segnando 24 reti in due stagioni (dal 2015 al 2017) con Tortona e Casale. Un attaccante del genere innalza certamente il tasso tecnico della squadra, che ovviamente tende a dare molto spazio ai giovani e puntare su pochi elementi di esperienza, tra cui rientra a pieno titolo Farina, il quale potrà davvero fornire un contributo importante sotto tutti i punti di vista. A proposito di giovani, si aggiunge alla lista della squadra il difensore classe 2001 Giacomo Borali, nell’ultima stagione accasato nella Juniores Regionale A del Città di Sangiuliano.

A margine della presentazione sono intervenuti l’attuale Presidente Freni, il futuro numero uno del club Luigi Pinto e il neotecnico Eros Livraghi.

Il DS Emilio Lottaroli ha fatto il punto sul mercato: «Abbiamo cercato di costruire una squadra abbastanza solida, con giocatori di esperienza in ogni reparto. Spero di poter inserire un nuovo giovane di buone prospettive nella rosa, per un totale di 24 giocatori da mettere a disposizione del tecnico». Sulla suddivisione dei gironi ha un auspicio: «Mi auguro di far parte del raggruppamento F, quello riguardante il territorio pavese». Ufficializzata anche la data della ripartenza: «Inizieremo la preparazione in vista della stagione 2021/22 in data 23 agosto».