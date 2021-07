Casalpusterlengo: il DS Stefano Dagradi regala un pezzo pregiato in attacco proveniente dal Sancolombano

70 reti in Eccellenza e 87 in Promozione. Questa la dote che porta a Casalpusterlengo il nuovo attaccante della rosa nerobiancorossa. Oltre 150 reti nelle due categorie, nell'ultima stagione militante nel Sancolombano, è Marco Farina il colpo da novanta per il reparto offensivo della squadra. Nato nel 1990, ha vestito tante casacche diverse, unite dal medesimo marchio di fabbrica: il gol. Fattosi notare con Medese e Carlasco, è nel 2011 che esordisce in Eccellenza con la maglia del Crema: a soli 21 anni disputa una stagione importantissima, siglando 17 reti e contribuendo alla salvezza ai play-out della società attualmente in Serie D. La miglior stagione dal punto di vista realizzativo è però quella successiva, con l'Oltrepo: 24 reti e 5° posto in classifica. Questi numeri gli valgono la permanenza costante in categoria, girando tra Vogherese, Arconatese, Fanfulla e Accademia Pavese San Genesio, fino al 2016, in cui accetta di scendere in Promozione, rendendosi grande protagonista col Varzi (32 reti in due anni), Bressana, Lomello, fino al già citato Sancolombano, con il quale ha ottenuto il salto in Eccellenza la scorsa stagione (interrotta causa Covid). Il suo arrivo porta un notevole salto di qualità al Casalpusterlengo, che con questo innesto può davvero diventare una delle squadre più temibili del girone E.

Dopo l'arrivo di Ghizzinardi, è Farina l'acquisto a effetto targato Stefano Dagradi. Il DS si è espresso su questa importante operazione: «Lo abbiamo fortemente voluto e sono convinto che vada a completare il nostro attacco e ad integrarsi tatticamente con tutti gli altri elementi offensivi della nostra rosa. È un giocatore che potrà essere di esempio per i tanti giovani che compongono la nostra squadra».