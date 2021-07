Sparta Novara, Glauco Ramazzotti abbraccia altri 4 volti nuovi per la prossima stagione

Le mosse degli Spartans continuano a farsi sentire. La sessione estiva del mercato della Sparta Novara non si ferma e il DS Pasquale Natale piazza altri 4 colpi per i bianconeri di Glauco Ramazzotti. Due volti nuovi arrivano da Oleggio, mentre gli altri due lasciano rispettivamente Academy Novara e Casati Arcore.

• Isuf Pici - Classe 1998, è forse tra i 4 il colpo di maggiore esperienza che approderà in bianconero. Gozzano, Verbania, Accademia Borgomanero, Stresa e Oleggio nella sua carriera, con 5 presenze in Serie D, 63 in Eccellenza (con 3 gol) e 24 in Promozione. L'ultimo anno giocato con la casacca Orange è stato più che positivo, con 15 presenze tra settembre e giugno. Con il suo arrivo la Sparta può puntare al salto di qualità in mezzo alla difesa.

• Mirko Picozzi - Classe 2002, un volto conosciuto da Glauco Ramazzotti, che l'ha lanciato nel mondo dei grandi e l'ha allenato per due stagioni a Briga. Ruolo terzino, anche lui arriva arriva dall'Oleggio, dove però ha trovato poco spazio con due sole presenze a inizio stagione. Tornare da chi lo conosce bene può essere la mossa più giusta da fare.

• Alessandro Martella - Classe 1997, Martella scavalca il confine lombardo e torna in Piemonte, dopo l'esperienza al Dormelletto nella stagione 2019/20. Proprio quell'anno aveva firmato 12 gol in 20 presenze, convincendo ampiamente nel girone A di Promozione. Alla Sparta la sua seconda avventura in terra novarese.

• Salvatore Scopelliti - Classe 1999, un gradito ritorno alla Sparta Novara dopo l'esperienza nelle giovanili. Un passato recente nel Cameri e infine nell'Academy Novara, da dove arriva: un profilo ben conosciuto dal DS Natale e dal Team Manager Ruocco.

La nuova rosa di Glauco Ramazzotti prende sempre più forma. La Sparta Novara è pronta a dare battaglia.