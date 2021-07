Castello: Ajouli torna in gialloblù e arriva anche l'esperto fantasista Colombo

Inizia a muoversi sul mercato anche il Castello, che dopo aver ufficializzato il tecnico Marco Bertoni e il Direttore Sportivo Sergio Gerosa, ora inizia a guardarsi intorno in vista della prossima stagione.

Due i colpi da parte della società di Vighizzolo: il primo è quello di Mohamed “Momo” Ajouli, che nonostante il corteggiamento da parte dell'Ardor Lazzate alla fine ha scelto di tornare al Castello – vivaio in cui è cresciuto e che lo ha portato all'esordio in prima squadra. L'attaccante classe 2002 nella stagione passata ha giocato fra le fila della Pontelambrese nel campionato di Eccellenza, mettendo a segno anche un gol, nello specifico nella prima giornata del torneo che vedeva la Pontelambrese ospitare la Luciano Manara.

Ma non è finita qui: anche Marco Colombo, fantasista classe 1986, è arrivato alla corte di Marco Bertoni. L'esperto attaccante ritrova Bertoni dopo gli anni a Cabiate, e in passato Colombo ha vestito anche le maglie di Cabiate (come detto), Guanzatese, Biassono e Cisanese.

Insomma il Castello comincia a piazzare i primi colpi e i prossimi giorni potrebbero decisamente essere bollenti per la società canturina, che già la scorsa stagione aveva costruito una rosa decisamente ambiziosa...E anche quest'anno i gialloblù vorranno certamente dire la loro nel campionato di Promozione.