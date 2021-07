Union Calcio Basso Pavese: Bernorio pronto a inseguire il sogno Eccellenza, presentata ufficialmente la rosa con i nuovi innesti

Parte con tanta ambizione, neanche troppo nascosta, la stagione dell’Union Calcio Basso Pavese. Il DG Gangemi ha presentato ufficialmente i volti nuovi, sia societari che quelli facenti parte della squadra, in occasione dell'evento realizzato nella serata del 20 luglio. Il Presidente Fabio Spada ha per prima cosa voluto ringraziare i Comuni della zona, definiti i primi "sponsor” della società: presenti per l'occasione figure delle amministrazioni locali di Santa Cristina e Bissone, Villanterio e Magherno. Il numero uno del club è carico e pronto a ripartire: «Dobbiamo prendere spunto dalla Nazionale. Dobbiamo essere un collettivo vero e dare l’esempio ai ragazzi che hanno da poco iniziato il percorso calcistico; pensare più a noi come gruppo e non singolarmente». Prosegue ancora: «Programmazione e progettualità sono le cose fondamentali. Qui ci sono le persone giuste per poter far questo. Le basi sono solidissime, l’obiettivo è quello di autogestirsi e lavorare per il territorio».

Il nuovo Ds della squadra Gerardo Bruno non si nasconde e dichiara: «Ho accettato l’incarico con voglia di fare. Il Presidente mi ha dato carta bianca per costruire una squadra per vincere. Ho dovuto fare delle scelte, anche dolorose, tagliando elementi per me poco utili al progetto. La base della squadra era già ottima e sono intervenuto dove era necessario farlo». Dopo aver annunciato l'intera rosa a disposizione del tecnico Valerio Bernorio, è lo stesso allenatore a esprimersi sulla nuova sfida: «Mi hanno chiesto di gestire questo gruppo. Chiedo ai ragazzi di inseguire un sogno straordinario, ma per realizzarlo ci vuole l’impegno nella quotidianità, in ogni partita e allenamento. Ci saranno problemi e dovremo essere bravi a trovare tutti insieme le soluzioni per risolverli».

Intervenuti anche il Team Manager Pavani e il tecnico della Juniores Pelagalli. Il 20 agosto è in programma il primo allenamento ufficiale a Villanterio, dove mister Bernorio inizierà la corsa verso quel sogno di cui parlava chiamato Eccellenza.

Il DS Bruno ha inoltre confermato la rosa ufficiale della squadra, che sarà così composta: i portieri Gabriele Di Chiazza e il giovane classe 2002 Thomas Morini; in difesa i confermati Nicholas Coppini, Alessandro Di Cristo, Jacopo Fedegari, Daniele Longhi, Gianni Quirino e Alberto Vigoni, a cui si aggiungono i nuovi acquisti Andrea Migliavacca e gli ex Landriano Edoardo Fiammenghi e Alessio Marini; a centrocampo, insieme al grande colpo Davide Dragoni dal Varzi protagonista nell'ultima stagione di Eccellenza, ci sono i confermati Damiano Alberici, Fabio Blinishta, Matteo Fassina, Shoat Mahmoud, Stefano Ronchi e Luca Zinzi; infine, in attacco sono Roberto Odi e Federico Manzo ad aggiungersi alla lista del reparto offensivo formata da Pietro Amaro, Riccardo Coccu, Mohamed Fouad e Mattia Giorno.