Accademia Vittuone, presentata la Prima Squadra, il tecnico Alessandro Amato: «Siamo carichi e consapevoli dei nostri mezzi»

La stagione dell’Accademia Calcio Vittuone ha ufficialmente preso il via ieri sera, con la presentazione della Prima Squadra, che disputerà il campionato di Promozione. L'evento si è svolto presso il Centro Sportivo Comunale Sandro Pertini. Dopo quasi due anni di inattività e incontri prettamente amatoriali, la società ha voluto trasmettere tutta la propria voglia di ricominciare attraverso le parole dei membri del Consiglio Direttivo presenti all’evento.



La dirigenza dell'Accademia Vittuone

Ad aprire le danze è stato il direttore generale del club Mario Teti: «Crediamo fortemente nel nostro gruppo di lavoro e nelle nostre squadre maschili e femminili. La speranza è quella che da quest’anno si torni a giocare con regolarità. La nostra rivalsa non è contro qualcuno ma contro qualcosa, ed è la pandemia che ci ha fermato e dobbiamo dimostrare di avere voglia di giocare a calcio. Siamo una società che negli ultimi anni, in tutte le categorie, ha ricoperto un ruolo di primo piano e riteniamo di dover dare uno sguardo al nostro settore giovanile. Con un po’ di fortuna quest’anno tutte le nostre squadre parteciperanno nei rispettivi campionati e questo per noi è motivo di orgoglio».

Non è mancato un breve intervento del presidente Fabrizio Razzini, che ha voluto sottolineare la politica sui giovani che il Vittuone ha intenzione di adottare: «Le nostre sono formazioni sono giovanissime e presentano sia qualche veterano che atleti del 2002, 2003 e anche alcuni 2004. Mancano ancora alcuni tasselli ma siamo convinti che il nostro allenatore, che gestirà sia la prima squadra che l’Under 19 maschile, sia in grado di avere tutto sotto controllo e saprà presentarsi al meglio all’inizio del campionato».



Il gruppo che formerà la Juniores Maschile

Spazio anche per le parole di Stefano Dubini, responsabile del femminile: «Quest’anno ci presenteremo con tutte le categorie e l’obiettivo è di portare la Prima Squadra ad un livello superiore e per fare ciò ci siamo iscritti anche alla Coppa Italia di Eccellenza. La mia speranza è quella di creare un serbatoio per una Prima Squadra di livello, che speriamo l’anno prossimo possa calcare palcoscenici interregionali».

La parola è poi passata al vice presidente in carica nonché direttore sportivo della Prima Squadra maschile e tecnico del femminile, Arnaldo Ferrari: «Personalmente ho una grande voglia di fare bene e di raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo già prefissati due anni fa, quando poi siamo stati costretti ad interrompere ogni tipo di attività. Speriamo che l’avvento di nuovi ragazzi ci dia quel qualcosa in più in vista della prossima stagione».



Le ragazze di Prima Squadra e Juniores Femminile

La Prima Squadra tornerà ad allenarsi il 26 Agosto, data in cui inizierà una preparazione serrata fino al 4 Settembre. La Juniores, invece, riprenderà a correre giornalmente dal 30 agosto al 10 settembre. Nel mezzo sono comunque previste delle gare amichevoli.

In tal senso e sulle ambizioni, si è voluto esprimere Alessandro Amato che, come detto in precedenza, allenerà entrambe le formazioni maschili: «È facile in piena estate fissarsi degli obiettivi che sembrano importanti e infatti noi non ce ne prefiggiamo uno in particolare. L’intenzione è di portare avanti il lavoro che avevamo iniziato l’anno scorso, abbiamo una squadra giovane e sappiamo che può sempre migliorare. Vogliamo fare un ottimo campionato, poi è chiaro che sono tanti i fattori che portano o meno al raggiungimento del risultato finale, ma i nostri ragazzi hanno ormai grande consapevolezza nei loro mezzi e sanno cosa vogliono e possono ottenere».



Cristian Morello, rinforzo arrivato dal Carpiano

La rosa della Prima Squadra per la stagione 2021/2022 è dunque così composta al momento: Giorgio Vismara, Alessandro Frigione, Luca De Pace e Denis Saracchi nel ruolo di portieri; a proteggere chi ci sarà in porta come difensori Leandro Balashi, Matteo Foresti, Gabriele Chiaramonte, Davide Cassani, Federico Iacono, Davide Amato e Riccardo Razzini; per dare geometrie e forza fisica in mezzo al campo la squadra si affiderà a Alessio Gemmi, Marco Ghidoli, Alessandro Pepe, Davide Granata, Cristian Fedeli, Samiel Castiglioni, Marco Bottara, Giacomo Miraglia e il nuovo acquisto Cristian Morello, prelevato dal Carpiano; in attacco piena liberta di espressione per i centravanti Luca Arioli, Lorenzo Barbieri ed Enea Moretti.