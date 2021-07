Asca, Luca Briata è l'ultimo rinforzo per la formazione di Marco Usai

Salvo clamorose soprese dell'ultimo minuto, l'Asca ha concluso il suo mercato estivo in entrata. La società gialloblu ha infatti comunicato l'ufficialità dell'ultimo acquisto della propria campagna: si tratta di Luca Briata, difensore classe 1991 reduce dall'ultima esperienza in Promozione con la maglia della Gaviese. Nessun cambio di categoria né di girone per Briata, che farà così parte della rosa di Marco Usai. Un profilo che rispecchia pienamente quello di cui l'Asca aveva bisogno: Briata è infatti un difensore forte fisicamente, che fa della cattiveria agonistica e dell'esplosività le sue doti migliori. Il suo apporto alla squadra non si limita solo alle sue qualità in campo, ma anche a quelle che riguardano più specificamente lo spogliatoio. Dall'alto della sua esperienza Luca Briata sarà una pedina fondamentale anche per il resto del gruppo, soprattutto per quei giocatori più giovani che sicuramente gioveranno di una figura come Briata nel proprio spogliatoio per continuare nel proprio personale processo di crescita. Come confermato dalla stessa società, la trattativa che ha fatto in modo che l'Asca si assicurasse il difensore classe 1991 è stata molto rapida: un vero e proprio colpo di fulmine che ha permesso all'operazione di andare in porto dopo anni di corteggiamento reciproco. Una pedina che potrebbe davvero spostare gli equilibri del girone e le ambizioni stagionali dell'Asca.