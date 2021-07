Cheraschese, per il post-Colaianni si è direttamente pescato dal campionato di Eccellenza

Bisognava correre ai ripari dopo la cessione di Luca Colaianni - ex-numero 9 nerostellato trasferitosi alla Torinese - e il direttivo cheraschese lo ha fatto in grande stile, pescando direttamente dal Girone B di Eccellenza: dopo alcune settimane di estenuanti trattative, i Lupi hanno infatti ufficializzato l'acquisto di Marco Parussa, attaccante classe 1987 proveniente dal Benarzole, dove si è distinto per la sua prolificità sotto porta e per il grande attaccamento alla maglia. Calcisticamente cresciuto nelle giovanili dell'Albese (dove era stato peraltro allenato proprio da Luca Mascarello, attuale tecnico della Cheraschese), Parussa ha vestito la casacca biancorossa per ben dieci anni, diventando uno dei protagonisti del clamoroso doppio salto dalla Prima Categoria all'Eccellenza; fra le sue stagioni migliori si ricordano il campionato 2013/2014, dove andò a segno 15 volte, e il campionato 2014/2015, dove collezionò 13 sigilli. A causa dello stop dovuto al Covid19, tuttavia, Parussa aveva detto momentaneamente addio al Benarzole, trasferendosi all'Albese per disputare il campionato di Eccellenza 2.0: un ritorno alle origini però poco fortunato per l'attaccante, che con la maglia biancoazzurra non ha collezionato nemmeno un minuto. Arrivato a luglio 2021, l'addio è ormai ufficiale e Parussa è un nuovo giocatore della Cheraschese.

«Era l'esigenza primaria, non è stata una trattativa semplice e nemmeno breve, ma alla fine siamo riusciti a sposare i nostri intenti - spiega Mascarello - È un giocatore esperto e proveniente da una buona categoria, ma soprattutto ha più di quindici anni di esperienza sulle spalle: se Colaianni è bravo a guadagnarsi le punizioni e a sfruttare le palle inattive, Parussa è uno che tiene maggiormente il possesso. Con Colaianni (che sono convinto continuerà a fare bene con la Torinese anche perché l'ho visto cresciuto dal punto di vista mentale) avevamo colmato il vuoto al centro del tridente e con le sue caratteristiche è riuscito a fare grandi cose. Parussa nasce come punta esterna di piede mancino, ma molto probabilmente sarà la prima punta del nostro tridente: gioca molto con la squadra e gli piace dialogare con i compagni. Avevamo il piano B per Parusso (sempre dall'Eccellenza) ma non era convinto di voler scendere in Promozione poiché è un campionato che rischia di essere interrotto in ogni momento. Dopo questa esigenza, risolta con grande soddisfazione generale, per il momento siamo a posto, tuttavia valutiamo le eventuali grandi occasioni: continuiamo a puntare sui nostri "canterani" (23 giocatori su 30 all'interno della rosa provengono dal nostro settore giovanile) contornati da alcuni elementi più esperti e di qualità. Se la motivazione può fare la differenza, allora credo sarà un campionato veramente durissimo perché tutte le squadre hanno voglia di allenarsi e fare bene nella partita della domenica: la Promozione è un limbo, perché c'è un grande mix fra livelli più alti e livelli più bassi, si mescolano i denti stretti e la qualità».

Il tecnico ha infine annunciato le amichevoli dei Lupi: Giovanile Centallo (22 agosto), Albese (25 agosto), Santostefanese (28 agosto), Boves (1 settembre).