Mossa a sorpresa della Valenzana Mado: Danny Magnè approda in rossoblù

Qualcosa nell'aria bolliva e a quanto pare era una portata succulenta. Dopo le tante mosse importanti annunciate dalla Valenzana Mado è arrivato l'ultimo, grande colpo di coda che fa salire alle stelle la qualità del mercato rossoblù: l'ultimo arrivato è l'esperto Danny Magnè, classe 1990.

Difensore centrale vecchia scuola, Magnè non ha bisogno di grandi presentazioni. Legatissimo alla città di Tortona, dove ha giocato per buona parte della sua recente carriera con 3 casacche diverse (Tortona Villavernia, Calcio Tortona e HSL), gioca per gran parte della sua carriera nella provincia alessandrina, fino all'esperienza a Pavia in Serie D nella stagione 2017/18. Passa poi all'Arquatese, prima di essere acquistato proprio dall'HSL Derthona quando i Leoni militavano in Promozione. Con i bianconeri gioca da protagonista nelle due stagioni del doppio salto, fino a diventare un pilastro in Serie D, nella appena conclusa annata. Nonostante gli infortuni di questa stagione Magnè ha collezionato 26 presenze, arricchite da un gol pesante contro il Borgosesia.

Magnè scende in Promozione dopo aver giocato la Serie D la stagione prima: scaramanzia a parte, a Valenza la storia potrebbe ripetersi, così come a Tortona. I rossoblù di Valentino Vecchio possono sognare.