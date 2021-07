Casalpusterlengo: il figliol prodigo Visigalli torna alla corte nerobiancorossa, altro colpo targato Dagradi

Ad appena una settimana dal grande colpo offensivo che ha visto l'inserimento in squadra di Marco Farina, il DS Stefano Dagradi piazza un altro acquisto importante per la nuova stagione 2021/22: Stefano Visigalli. Centrocampista classe 1995, il nuovo tassello del reparto nevralgico a disposizione del tecnico Guglieri è un casalino purosangue, e ha già vestito la casacca del Casalpusterlengo nella stagione 2014/15, prima di diventare uno dei pezzi più importanti del Codogno per 5 stagioni, conquistando nella stagione 2017/18 il salto di categoria dalla Promozione all'Eccellenza e contribuendo al risultato siglando due reti. Un'esperienza non da poco, che fa lievitare ulteriormente il tasso qualitativo della squadra, che si candida in modo sempre più autorevole ad essere una delle protagoniste del girone E del campionato.

Per Visigalli si annovera un percorso giovanile molto importante, avendolo trascorso tra Piacenza e Pergolettese. Nell'ultima stagione ha militato con la maglia del Vigolo Marchese, società del piacentino iscritta nel campionato di Promozione della regione Emilia-Romagna. Dopo questa breve parentesi (intaccata dalla sospensione per la pandemia) giunge finalmente il ritorno a casa. Le ambizioni della società sono importanti e il suo tesseramento dimostra ancora di più la volontà di far bene in un torneo che si prospetta scintillante.