Valduggia, carrellata di nuovi arrivi per il neo tecnico Christian Valenti

Una ventata di aria fresca in casa Valduggia, sotto tutti i punti di vista. Dopo aver annunciato il nuovo allenatore Christian Valenti un mese fa, i gialloblù hanno iniziato a costruire la rosa per la prossima Promozione, a partire proprio dai nuovi acquisti che andranno a rinforzare la formazione vercellese.

Sono 6 i nuovi acquisti, di cui 5 provenienti da categorie superiori: gli innesti potranno dare un contributo decisivo in un girone dove molte società, specialmente in zona novarese, si sono rafforzate e puntano alla vetta del girone.

- Enrico Travaini --> classe 1988, Travaini arriva dal Gattinara (girone B di Prima Categoria) dove ha giocato le ultime due stagioni. Nel suo passato c'è però tanta Serie D, Eccellenza e Promozione: Orizzonti United, San Domenico Savio, Sestese e Dufour Varallo le ultime avventure in ordine cronologico, dove ha sempre convinto a suon di gol. Enrico Tornerà a giocare nel girone A di Promozione dopo gli anni passati a Varallo Sesia con la casacca neroverde della Dufour.

- Michael Donia --> giovane di belle speranze classe 2001 cresciuto nell'Accademia Borgomanero. Titolare in tutte le annate del settore giovanile rossoblù (con tanto di titolo regionale con gli Allievi fB, stagione 2016/17), arriva ad esordire con i grandi nell'annata 2018/19, raccogliendo in totale 16 presenze tra campionato e coppa in Eccellenza. La chance in Promozione è importante e il Valduggia può diventare una bella vetrina.

- Matteo Vittone --> centrocampista del 1995, arriva dalla Dufour Varallo, dove ha vinto il girone A di Promozione due stagioni fa. Ha preso parte all'Eccellenza 2.0 da aprile a giugno con la casacca neroverde: 7 presenze per lui, di cui 5 da titolare.

- Lorenzo Fornara --> altro giovane di belle speranze in arrivo da Borgomanero. Classe 2002, professione portiere: ha spesso giocato con i ragazzi del 2001 nelle giovanili rossoblù, a dimostrare come fosse già pronto a farsi valere in ogni occasione. Nella stagione appena conclusa è stato aggregato per la prima volta in prima squadra, figurando tra i titolari per tre volte (due in coppa e una in campionato). Passa al Valduggia in cerca di continuità e per ampliare il suo bagaglio di esperienza.

- Alessandro Bellan --> da Borgosesia a Valduggia per convincere chi l'ha già allenato: Valenti ritrova Alessandro dopo la seppur brevissima stagione appena conclusa di Under 19 nazionale. Terzino del 2002 che può tornare utilissimo nel corso della stagione.

- Matteo Granieri --> Terzo e ultimo canterano dell'Accademia Borgomanero. 10 presenze in prima squadra con Beppe Molinaro in panchina, con l'esordio che è arrivato nella stagione 2019/20. E' sempre stato un perno inamovibile del centrocampo delle giovanili rossoblù e ora può arrivare la chance per trovare continuità: l'età (classe 2001) è dalla sua.

Prestiti intelligenti e acquisti mirati per una formazione che scalda in motori: il Valduggia si è mosso e si prepara a mettersi sotto in vista dei primi impegni ufficiali di inizio settembre.