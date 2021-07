Mirafiori, i gialloblù pescano dall'Eccellenza: arriva Simone Ferlazzo

Un asso di coppe, anzi qualcosa di più. Antonio Caprì l'aveva anticipato ai nostri microfoni e così è stato: il mercato del Mirafiori non era chiuso con Kankam e Tulipano e qualche sfizio per i gialloblù poteva ancora arrivare. L'ultimo colpo in via Geymonat porta il nome di Simone Ferlazzo, classe 1998.

Ferlazzo muove i primi passi calcistici nella cintura torinese, giocando nelle giovanili dell'Alpignano e nel Collegno Paradiso. La sua prima avventura a Torino città è in corso Sicilia, a casa CBS, dove gioca un anno negli Allievi e uno con la Juniores, arrivando ad esordire in prima squadra nell'annata 2015/16, con 3 gettoni raccolti in Promozione. L'anno dopo arriva il primo passaggio al Lucento, in cui si fa subito valere con 8 presenze e 3 reti con i grandi, score poi bissato nella stagione 2017/18 in Eccellenza (3 gol, ma in 22 presenze). Dopo la parentesi all'Atletico Torino è tornato al Lucento, dove è stato decisivo soprattutto in coppa Promozione, segnando 7 gol in sole 4 presenze.

Le 5 presenze nell'Eccellenza 2.0 giocata in rossoblù sono state le ultime al Riconda. Adesso Ferlazzo è pronto a vivere la sua quarta esperienza a Torino: il Mirafiori abbraccia il suo nuovo leader offensivo.