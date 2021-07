Valdruento, approda un altro centrocampista in casa rossoblù

Un'altra fiammata dal mercato siglata dal DS Enrico Cat Berro. Il Valdruento continua a puntellare la rosa con giovani di qualità, pescando questa volta direttamente dall'Eccellenza: arriva dal Venaria il centrocampista classe 2000 Manuel De Pierro.

Con l'arrivo di De Pierro aumenta il gruppo dei 2000 che sarà a disposizione di Rosario Ligato: ex giovanili del Toro, Manuel ha iniziato a girare dalla stagione 2018/19 per alcune importanti società della zona, a partire dal Borgaro in Serie D per poi giocare in Eccellenza con Rivoli (sempre con Ligato in panchina) e infine Venaria. Con i Cervotti ha collezionato 4 presenze a inizio stagione, per poi fermarsi con il conseguente stop degli arancioverdi. La prima avventura in Promozione di De Pierro è pronta a iniziare.