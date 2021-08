Union BB Vallesusa, altro treno di nuovi arrivi in biancorosso

Agosto rovente anche nel fresco di Bussoleno. Le mosse del DS Nino Ollio e dell'Union BB Vallesusa non si placano e con l'arrivo della prima settimana di agosto sono arrivati altri 4 innesti per la rosa di Silvio Foch. Dopo le ufficialità arrivate nel weekend di Mattia Aimasso e di Samuele Botallo nel taccuino dei valsusini si possono aggiungere altri quattro nomi importanti.

• Gianmaria Roggero - Lascia Rivoli dopo tanti anni il difensore centrale/centrocampista classe 2001. Una carriera divisa tra Lascaris e Rivoli, con un'ultima stagione anomala a causa della difficile situazione dei gialloblù passata nell'annata 2020/21. Così come tanti ex compagni al Vavassori passa all'Union in cerca di riscatto e con grandi probabilità di prendersi un posto da protagonista.

• Alessandro Gandiglio - Anche lui ex Rivoli, anche lui difensore. Classe '98, Gandiglio ha giocato per gran parte della carriera in gialloblù, raccogliendo un totale di 111 presenze in prima squadra tra Eccellenza e Promozione. L'ultima breve annata ha portato 6 presenze, facendo di Alessandro un ragazzo sceso in campo per tutti i minuti giocati dal Rivoli.

• Lorenzo Scapino - Cresciuto anche lui nel Rivoli, specialmente nelle ultime tre stagioni dove ha cavalcato con successo le annate in Under 17 e Under 19. L'ultimo anno è arrivata la consacrazione in prima squadra: 6 presenze con i gialloblù a inizio anno e 8 in prestito all'Atletico Torino tra aprile e giugno. Un buon biglietto da visita per il classe 2001.

• Matteo Fossi - Anche lui classe 2001, giocatore offensivo che si è affacciato per la prima volta nel mondo dei grandi nella breve annata del Rivoli tra settembre e ottobre 2020. Giovanili Rosta e Giaveno Coazze, arriva a Rivoli nel 2016, ritagliandosi il suo spazio in ogni categoria Under. La chance all'Union è ghiotta.

La rosa dell'Union prende sempre più consistenza. Il lavoro di ricostruzione della formazione biancorossa è vicino alla completezza.