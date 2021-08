Paullese: il ds Bignami ufficializza la permanenza in giallonero di un estremo difensore, confermato il rinnovo dell'accordo

La Paullese batte un colpo in vista della partenza della stagione 2021/22. Già nell'aria da qualche settimana, è finalmente arrivata l'ufficialità: viene rinnovata la permanenza del portiere Riccardo Visigalli. Il giovane classe 2002 era approdato dal Crema nel gennaio di quest'anno, nonostante lo stop dei campionati. Nessuna presenza, ovviamente, ma è tanta la voglia di provare a vivere una stagione completa con la squadra della città in cui vive. Prima del trasferimento a Crema, si è formato nel settore giovanile del Fanfulla, giocando nelle categorie Giovanissimi, Allievi e Allievi Regionali Under 16. Al momento del suo arrivo, il DS Stefano Bignami aveva anticipato la possibilità del prolungamento dell'accordo, che finalmente è giunto con certezza, manifestando fiducia per il ragazzo, che è giovane e rispecchia appieno la filosofia societaria, che prevede la ricerca di giovani da far crescere e lanciare in prospettiva. Visigalli è un profilo che si sposa bene con la causa.

Si attendono adesso novità sulla composizione dei gironi di Promozione (che dovrebbe vedere la Paullese ancora all'interno del girone E), prima di avviare la preparazione che condurrà la squadra guidata da Alessandro Furlanetto alle gare di Coppa Italia di categoria (inizio previsto il 5 settembre) e poi all'esordio in campionato, fissato due settimane più tardi.