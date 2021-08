Gallarate Calcio: porta blindata, tanti arrivi ex Uboldese e diverse riconferme

Prende sempre più forma il nuovo Gallarate Calcio, che sarà allenato dall'ex tecnico dell'Uboldese, Alberto Maestroni. Nonostante la società abbia cominciato a muoversi “in ritardo” sul mercato rispetto alle altre partecipanti al campionato di Promozione, la rosa sta cominciando a prendere sempre più forma, e sono arrivati anche diversi “pezzi pregiati”.

Detto di Giorgio Calizzi (n.d.r. il primo innesto ufficiale a disposizione di Maestroni), ecco che sono arrivate altre ufficialità.

Sono approdati alla corte di Alberto Maestroni anche Pietro Sassi, centrocampista classe 1993 che in passato ha vestito le maglie di Union Villa Cassano, Olimpia e Uboldese, Emanuele Di Dio, centrocampista classe 1992 ex Vergiatese, Castanese e Uboldese e Riccardo Bisceglia, difensore '96 che ha indossato le maglie di Inveruno, Bustese, Busto 81 e in ultimo Novazzano.

Il Gallarate Calcio potrà contare sull'esterno classe 2000 Alessandro Rovelli e sul mediano Simone Siano (2000).

Un altro innesto riguarda il centrocampo, si tratta di Ousmane Yessoufou, classe 1994; anche per lui l'ultima stagione è stata fra le fila dell'Uboldese.

Ma le novità non sono certamente finite: a difendere i pali del Gallarate Calcio ci sarà un'altra vecchia conoscenza di Alberto Maestroni, ovvero l'esperto portiere Giordano Giglio (Union Villa Cassano, Cairate, Uboldese, Novazzano fra le tante maglie vestite).

No mancano poi le conferme: Alessandro Canazza (terzino '99), Aldo Marku (centrocampista '00), Marco Ciambelli (difensore '00) e Matteo Diana (portiere '99).

Insomma il Gallarate Calcio prende sempre più forma (tra nuove e vecchie conoscenze del tecnico Maestroni) e sicuramente nel prossimo campionato di Promozione cercherà di dire la sua.