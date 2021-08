Stagione 2021/2022, pubblicati i gironi dalla Promozione alla Terza Categoria e il calendario della Coppa Italia

Dopo la pubblicazione del Protocollo Sanitario per la stagione 2021/22, ecco i gironi dei campionati e della Coppa Italia dalla Promozione fino alla Terza Categoria. Assenti dunque Eccellenza e Under 19 Regionale A, i cui dati «verranno pubblicati all’esito dell’ufficializzazione dei ripescaggi dal campionato di Eccellenza alla serie D che potrebbero coinvolgere squadre in organico del C.R. Lombardia», come si legge nel comunicato del Crl uscito in data odierna, che fa velatamente riferimento alla situazione della Tritium, sempre più vicina al ripescaggio in Serie D.

Parlando della Promozione, invece, come ci si aspettava le 95 squadre iscritte sono state suddividise in 5 gironi da 16 e uno solo da 15, il D. Partendo però dal raggruppamento A, la novità è il ritorno del Meda, che lascia il B, dove invece farà il suo esordio la Nuova Sondrio. Più rinnovati i gironi E ed F, strettamente legati: Union Calcio Basso Pavese, Vistarino e Landriano si scambiano infatti con Club Milanese (ex Accademia Gaggiano nel girone F), Barona Sporting 1971 e La Spezia. Il Girone E, inoltre, saluta Acos Treviglio e BM Sporting, new entry del C, e accoglie dal D Soncinese e Soresinese.

Di seguito tutti e 6 i gironi completi:

GIRONE A: Accademia Inveruno, Amici dello Sport, Aurora CMC, Besnatese, Castello Città di Cantù, FBC Saronno, Gallarate Calcio, Lentatese, Meda, Morazzone, Olimpia Calcio, Solbiatese, Solese, Union Villa Cassano, Universal Solaro, Valleolona.

GIRONE B: Altabrianza, Arcadia Dolzago, Arcellasco, Barzago, Casati Arcore, Cavengao, Cinisello, COB 91, ColicoDerviese, Concorezzese, Lissone, Muggiò, Nuova Sondrio Calcio, Olgiate Aurora, Olimpiagrenta, Vibe Ronchese.

GIRONE C: Acos Treviglio, Accademia Gera D'Adda, Accademia Isolabergamasca, Almè, Azzano, BM Sporting, Città di Dalmine, Cividatese, Colognese, Fiorente Colognola, Gavarnese, Oratororio Juventina Covo, Pradalunghese, San Paolo D'Argon, San Pellegrino, Sport Casazza.

GIRONE D: Asola, Bagnolese, Borgosatollo, Calcio Pavonese, Castellana, La Sportiva Ome, Nuova Valsabbia, Ospitaletto, Rezzato Calcio Dor, San Lazzaro, Sporting Club Brescia, Sporting Club, Suzzara Sport Club, Vighenzi, Voluntas Montichiari.

GIRONE E: Atletico CVS, Barona Sporting 1971, Bresso, Casalpusterlengo, Cologno, Città di Segrate, Club Milanese, La Spezia, Paullese, Romanengo, Senna Gloria, Settalese, Soncinese, Soresinese, Tribiano, Villa.

GIRONE F: Accademia Calcio Vittuone, Alagna, Assago, Bressana, Città di Vigevano, Garlasco, Landriano, Locate, Magenta, Robbio Libertas, Sedriano, Union Calcio Basso Pavese, Vighignolo, Virtus Binasco, Viscontea Pavese, Vistarino.

Più complicata da decifrare era invece la situazione della Prima Categoria. La proposta del Crl era infatti quella di suddividere i 200 club in 10 gironi da 14 e 4 da 15, ma l'iscrizione di 5 squadre in meno avrebbe portato necessariamente a un cambio di programma. Un'opzione poteva essere quella di formare 15 raggruppamenti da 13, o viceversa, ma alla fine si è optato per farne 13 da 14 società e uno solo da 13 squadre. Per consultare i raggruppamenti definitivi CLICCA QUI e scarica il documento «Gironi dei campionati regionali», che contiene anche quelli di Seconda Categoria, Terza Categoria, Juniores Regionale B, Eccellenza e Promozione Femminile.

Campionati a parte, il Crl ha reso noti anche i gironi e il calendario della Coppa Italia delle categorie sopra citate. Prima di oggi l'unica certezza erano i giorni stabiliti per le tre partite della prima fase, ma ora il quadro è completo. In Promozione ecco dunque che i Sedicesimi si terrano il 13 ottobre, gli Ottavi il 10 novembre, i Quarti il 2 marzo, le Semifinali l'1 e il 15 aprile (andata e ritorno). L'unica data da definire è quella della Finale. Anche in questo caso per consultare tutti gli abbinamenti e il calendario delle categorie già citate CLICCA QUI e scarica il documento «Tabellone Tennis».