L'asse Lascaris - Alpignano si accendo di nuovo: arriva in bianconero Daniele Talarico

Tra cugini nel calcio ci possono essere grandi rivalità, ma anche grandi trattative di mercato. Dopo il passaggio di Gabriele Iorianni dal Lascaris all'Alpignano, la formazione di Pianezza ha pescato dai biancazzurri un rinforzo importante per il centrocampo: approda in bianconero Daniele Talarico.

Classe 1990, Talarico vivrà la sua seconda stagione consecutiva nel girone B di Promozione, con 7 presenze (2 in Coppa e 5 in campionato) collezionate con la casacca dell'Alpignano. Daniele nelle tre stagioni precedenti (dal 2017 al 2020) è stato un protagonista assoluto del Vanchiglia, con cui ottenne la storica promozione in Eccellenza nell'annata 2017/18 (girone D). Se questa grande vittoria possa essere di buon auspicio per il Lascaris bisogna attendere: al momento i bianconeri si sono assicurati un colpo di grande esperienza.