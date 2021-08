Union BB Vallesusa, Lorenzo Di Paola vestirà biancorosso

Il calciomercato non va mai in vacanza, soprattutto per l'Union BB Vallesusa. Il lavoro serrato della società di Vincenzo Casciello verso il primo impegno ufficiale stagionale (che vedrà i valsusini impegnati in casa in Coppa contro l'Alpignano, ndr) è più intenso che mai e l'ultimo arrivato porta il nome di Lorenzo Di Paola.

L'attaccante del '97 si aggiunge ai tanti arrivi che il DS Nino Ollio ha pescato da Rivoli. Nonostante i 24 anni ancora da compiere Di Paola ha già girato tante piazze, come Brandizzo, Barcanova, Cenisia e Mathi Lanzese. E' proprio con la casacca Viola dei torinesi che ha fatto vedere numeri importanti, nell'ultima stagione giocata in Promozione della sua carriera. Lo scorso anno, in Eccellenza a Rivoli, ha raccolto 6 presenze.