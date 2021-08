Un "nuovo" numero 1 per il Trofarello: Alessandro Gallino

I ritorni di fiamma sono sempre delle questioni romantiche, anche nel calcio. Una grande famiglia sportiva come quella del Trofarello si appresta ad accogliere un figliol prodigo, che andrà a riprendersi la porta come anni fa: Alessandro Gallino.

Classe '94, Gallino ha raccolto da giovane tante presenze importanti in Serie D (Albese e Derthona quelle più rilevanti), per poi vivere un'esperienza a Pinerolo in Eccellenza e infine al Trofarello. Sotto gli ordini del nuovo tecnico Giuseppe Franco Gallino potrà tornare a lottare per i colori che ha già difeso in passato.