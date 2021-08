Bresso: un calciatore ex Lainatese e Base 96 è l’ultimo innesto in ordine di tempo a disposizione del tecnico Roberto Manzo

In attesa dell’esordio stagionale che vedrà la squadra impegnata nella fase a gironi della Coppa Italia di categoria (girone 6) contro la società della C.O.B. 91 domenica 5 settembre, a cui farà seguito l'incontro casalingo previsto la domenica successiva contro il Cinisello, un altro tassello rinfoltisce la rosa a disposizione dell’allenatore Roberto Manzo: classe 1989, Gaetano Sanseverino è il nuovo rinforzo in casa Bresso. Calciatore difensivo, è ritenuto un autentico jolly, da poter utilizzare in svariate zone del reparto. La sua carriera è stata legata per tantissimi anni al Ceriano Laghetto, club in cui ha militato in Prima Categoria. Negli ultimi anni ha effettuato il salto: nella stagione 2019/20 si è trasferito alla Base 96, conquistando la promozione in Eccellenza con la società di Seveso. Nell’ultima stagione è invece stato tesserato presso la Lainatese, nuovamente in Prima Categoria. Adesso ha la possibilità di misurarsi con un campionato di Promozione da protagonista.

Il suo arrivo segue di qualche giorno la conferma giunta invece per il settore giovanile: sarà ancora Francesco Manzo ad essere responsabile dei ragazzi. Inoltre, fungerà anche da Team Manager della Prima Squadra. Di seguito il comunicato rilasciato sui canali social della società.

La Bresso calcio comunica che, dopo l’ottimo lavoro svolto nelle passate stagioni, frutto di passione, dedizione e competenza, ha riconfermato come responsabile del settore giovanile per la stagione 2021/22 Francesco Manzo.

Inoltre Francesco svolgerà il ruolo di Team Manager della Prima Squadra accompagnando quindi i ragazzi nel passaggio dal settore giovanile alla prima squadra.

Continua così Francesco!