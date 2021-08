Casalpusterlengo: il settore giovanile si rinnova, insieme a Cappuccini Calcio e Pol. Juventina nasce una realtà unica

Con la Coppa Italia alle porte e con la preparazione ripresa agli ordini del tecnico Franco Guglieri e sostenuta dal caloroso popolo casalino, il Casalpusterlengo, tramite i suoi canali social, ufficializza una decisione a livello giovanile che interessa tutto il territorio: insieme al Cappuccini Calcio e alla Pol. Juventina danno vita ad unico settore, che prenderà il nome di USD Casalpusterlengo. Le due realtà oratoriane confluiranno nella sezione nerobiancorossa, mantenendo il ruolo di cuore pulsante dell’attività, come sostenuto nel comunicato rilasciato dal club. La nuova proposta educativa e sportiva si presenta dunque in veste rinnovata, con l’obiettivo di sfruttare tutte le sinergie possibili e dare all’intera comunità un segnale concreto di ripresa. Lo staff sarà formato da istruttori ed educatori qualificati, che lavoreranno insieme secondo un approccio condiviso e strutturato per valorizzare il talento e le capacità di tutti, rispettando tempi e fasi di crescita di ognuno. Sempre come riporta il comunicato, vengono forniti alcuni dettagli organizzativi: tutti i ragazzi delle annate che vanno dal 2009 al 2014 saranno tesserati con il Casalpusterlengo, mentre i 2015 e i 2016 proseguiranno presso i rispettivi oratori.

Prossimamente verrà indetta una conferenza stampa che servirà per illustrare il progetto nella sua interezza, come annunciato dal Direttore Sportivo Stefano Dagradi.