Cas Sacconago: colpo in attacco, c'è Marco Caccia

Il Cas Sacconago ha piazzato il colpo per l’attacco: i sinaghini, capitanati dal neo tecnico Saporiti, si sono assicurati le prestazioni dell’attaccante classe 1999 Marco Caccia, nell’ultima stagione fra le fila della Vergiatese in Eccellenza.

Caccia è volto conosciuto in Promozione: con la Besnatese ha messo a segno 13 reti in un totale di 22 presenze e 1835 minuti sul rettangolo verde (stagione 2019/20). L’anno prima (2018/19) con la maglia granata della Vergiatese ha siglato 7 gol in 14 presenze - nella stagione in cui la Vergiatese centrò l’obiettivo Eccellenza guidata da Roberto Gatti.

Un ritorno al Cas Sacconago per Marco Caccia, che proprio a Busto Arsizio in via Montegrappa aveva cominciato a muovere i suoi passi 15 anni fa, poi le stagioni nei settori giovanili di Academy Legnano, Aldini e in ultimo Caronnese.