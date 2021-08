Pianezza, dal Rivoli arriva Alberto Dilonardo

Dall'Eccellenza alla Promozione con il biglietto di ritorno già in mano. Alberto Dilonardo, centrocampista classe 1997, è un nuovo giocatore del Pianezza. Dopo la recente esperienza con la maglia del Rivoli in Eccellenza, squadra con cui è cresciuto sia come giocatore che come uomo, il centrocampista è pronto a vivere una stagione da protagonista con i rossoblù di Ivan Musso, i quali sognano una promozione in grande stile. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità del suo passaggio con il Pianezza, dopo che per settimane sembrava certo un suo passaggio all'Union Bruzolo. Per Dilonardo si tratta di un ritorno a Pianezza, ma questa volta la sponda non è quella del Lascaris, bensì quella dei cugini rossoblù. Guai a parlare di un ridimensionamento per lui, ma solo di un banco di prova. "Si tratta di una scelta naturale - spiega - Nonostante fossi in trattativa con l'Union Bruzolo, la chiamata del Pianezza mi ha fatto cambiare idea. La trattativa è durata poche ore. Ho deciso di venire qua perché la squadra è molto forte e lotta per obiettivi importanti. Adesso sarà mia cura mettermi a disposizione del tecnico e lavorare. Mi aspetto una bella stagione, il gruppo è molto attaccato e non vedo distacco tra giovani ed esperti. Siamo tutti sulla stessa barca. Non vedo l'ora di iniziare. Siamo molto carichi. Vediamo dopo le prime giornate dove potremo arrivare". Non si tratta dell'unico colpo proveniente dall'Eccellenza per il Pianezza, che qualche mese fa ha tesserato Messineo dalla Cbs. Colpi come questo danno l'idea del progetto che sta nascendo in quel di Pianezza, dove la piazza attende un campionato da protagonisti. Adesso sarà il tempo a dire se la campagna acquisti e l'entusiasmo porterà lontano, intanto la sfida alle rivali di sempre è stata lanciata.