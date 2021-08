Gallarate Calcio: rinforzo per la mediana, arriva Maurizio Fiore

Che il nuovissimo Gallarate Calcio stesse costruendo una squadra pronta a dire la sua nel campionato di Promozione è diventata cosa ormai nota.

Ma la nuova formazione, capitanata da Alberto Maestroni, ha piazzato un altro colpo: Maurizio Fiore vestirà la maglia rossoblù.

Centrocampista classe 1991, Fiore è un giocatore che conosce benissimo la categoria e che cercherà assolutamente di portare esperienza in mediana. In passato l'esperto centrocampista ha vestito le maglie di Solbiatese, Tradate (con cui è stato protagonista della scalata dalla Prima Categoria all'Eccellenza), Castellanzese, Vergiatese, Olimpia Ponte Tresa e in ultimo Uboldese.

Maestroni ritrova così un altro giocatore che conosce bene e che sarà tassello fondamentale nel suo scacchiere.



Questo il comunicato apparso sui canali social della società rossoblù:



Oggi vi presentiamo Maurizio Fiore, del 1991.

Esperto centrocampista-mediano che ha militato tra le altre con Uboldese, Castellanzese e Tradate…

Altra pedina a disposizione di Mister Maestroni che già conosce.

Benvenuto Maurizio!!