Trofarello, la nuova stagione sotto il segno del senso di appartenenza biancorosso

Passione, grinta e voglia di fare anche in una stagione di grandi incertezze. Sono queste le premesse 2021/2022 del Trofarello, prendendo spunto dalle parole del presidente Gianni Mannori alla presentazione della prima squadra militante nel girone D di Promozione. Un appuntamento che sa di rilancio e di entusiasmo, come racconta lo stesso Mannori: «Non ci poniamo dei veri e propri obiettivi, ma siamo qui per provare a vincere sempre. Con tanta voglia di fare bene, pensando solo a questo. Non a caso ci troviamo qui, sotto la curva Nenni e cioè nel punto più caldo della passione per noi del Trofarello: siamo qui per divertirci e per mettercela tutta, e per uscire da questo momento difficile che ha fermato chi, come i nostri giovani, si muove solo per passione e per attaccamento al calcio e ai colori del Trofarello». Quel grande senso di appartenenza su cui ha sempre fatto forza la società biancorossa, ancora una volta ribadito dal numero uno trofarellese: «Vogliamo che i nostri ragazzi mettano tutto per aiutare la società a portare avanti un percorso che ci deve portare ad essere punto di riferimento, per il movimento e per il territorio. Un qualcosa di ambizioso, che possa anche rimanere nel cuore e nel sangue di chi ha vestito questa maglia soprattutto in un momento complicato come questo».

Mannori ringrazia poi in modo particolare Luciano Santo, responsabile della Scuola Calcio: «L’anno scorso anno è stato un anno difficile, ma non un anno buttato. Siamo arrivati a 108 tesserati, un grande traguardo pensando che siamo partiti anni fa da una decina di ragazzi… Il nostro marchio è uscito dalla polvere e sta crescendo per attrarre i giovani facendo venire voglia di vestire i colori della città. Vogliamo costruire su basi solide, come è stato fatto anche grazie al lavoro di Giovanni Amato sul settore giovanile».

Fermento anche nel settore Femminile, dove la collaborazione con il Moncalieri ci permetterà al Trofarello di concentrarsi sulla base. Come sottolinea ancora Mannori, il calcio femminile per il Trofarello «Non è un esperimento, ma un qualcosa cui teniamo esattamente come teniamo al settore maschile».

Infine la presentazione della prima squadra, momento clou della serata con il direttore sportivo Nunzio Sinopoli che racconta le ambizioni del nuovo Trofarello: «Il girone sapevo che sarebbe stato questo (il gruppo D, ndr), mi sono informato e mosso per tempo sentendo anche altri colleghi alessandrini e credo che non sarà per niente facile: da quelle parti molte squadre hanno investito e anche la Pro Villafranca è molto forte. Diciamo che sarà dura per noi torinesi, anche per chi come noi ha un gruppo molto giovane con ben 13 fuoriquota».