Atletico CVS: Trovato il nuovo centrocampista a disposizione della rosa di Guido Viandanti in vista dell'avvio della nuova stagione

Ultimo acquisto in sede di mercato per l’Atletico CVS, possibile rivelazione del girone E del campionato di Promozione. Guido Viandanti (allenatore e DS) ha reso noto l’arrivo ufficiale di Alessio Trovato. Classe 1999, è l’ideale per completare il centrocampo della squadra della Presidentessa Briguglio. Mezzala di base, può essere prezioso anche in altre zone di campo vista la sua duttilità. Un giocatore che, nonostante la giovane età, vanta diversi campionati di Eccellenza alle spalle, con le maglie di Casatese e Città di Sangiuliano. Con quest’ultima, ha ottenuto il salto di categoria dalla Promozione all’Eccellenza nella travagliatissima stagione 2019/20.

Il commento di Viandanti sull’operazione è naturalmente pregno di soddisfazione: «Si è aggregato al gruppo in fase di preparazione e abbiamo ritenuto che potesse fare al caso nostro, considerando che un elemento con le sue caratteristiche ci mancava. A lui è piaciuto il progetto e abbiamo trovato un accordo per la stagione».

La squadra sta scaldando i motori in vista dell’esordio casalingo in Coppa Italia previsto domenica 5 settembre contro il Locate, a cui seguirà l’inizio del campionato previsto domenica 19 settembre (la terza giornata del girone di coppa vedrà la squadra impegnata mercoledì 22 settembre contro il FC Milanese, società new entry del girone E, alle ore 20:30).