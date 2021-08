Calendario Promozione Girone A: si parte col botto, subito Solbiatese-FBC Saronno

Inizia con il botto il campionato del girone A di Promozione. Nella prima giornata (in programma per il prossimo 19 settembre) sarà subito big match fra Solbiatese e FBC Saronno. Se la squadra capitanata da Pierluigi Gennari resta ancora una volta candidata alla vittoria finale, non sono assolutamente da sottovalutare gli Amaretti di Taroni pronti a dare battaglia a tutti.

Attenzione poi al Meda: partitissima anche per i bianconeri che ospiteranno il Morazzone. Il Meda di Cairoli non si è mai nascosto e punta a migliorare il terzo piazzamento ottenuto nella stagione 2019/20 (non portata a termine), mentre il Morazzone da diversi anni si piazza sempre nella zona playoff. Occhi fissi anche su Accademia Inveruno-Besnatese, uno scontro che vede opporsi due squadre capaci di giocare a calcio (tanto che lo scorso anno la sfida era terminata sull'0-0).

Avvii in casa per il Cas Sacconago che attende la Lentatese e per l'Universal Solaro che si sfiderà con l'Union Villa Cassano del neo tecnico Rivolta.

Fari puntati anche sul campo dell'Olimpia Ponte Tresa che se la vedrà con il nuovissimo Gallarate Calcio. L'Aurora CMC Uboldese comincerà il proprio campionato a Bollate, sul campo della Solese, mentre il Valle Olona partirà dall'ostica trasferta di Vighizzolo dove se la vedrà con il Castello Città di Cantù.